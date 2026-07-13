Тошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда

·47·Иқтисодиёт
Тошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда

Марказий банк 2026 йилнинг биринчи чораги бўйича Тошкентдаги ер участкалари нархига оид таҳлилни эълон қилди. Унга кўра, пойтахтда ер нархи пасайган, кўп қаватли уйлар бозорида эса қимматлашиш давом этган.

Биринчи чоракда Тошкентда 1 сотих ернинг ўртача нархи 301 млн сўмни ташкил этди. Бу 2025 йил бошидаги кўрсаткичдан 6,4 фоизга кам. Шунингдек, нархлар 2024 йилда қайд этилган юқори даражадан ҳам сезиларли паст бўлган. Ўша вақтда 1 сотих ер ўртача 380 млн сўмгача баҳоланган.

Марказий банк ер нархининг пасайишини марказдан узоқроқ ҳудудларда сотувга чиқарилаётган участкалар сони кўпайгани билан изоҳламоқда. Таклиф ортиши бозордаги ўртача нархга таъсир қилган.

Шу билан бирга, квартиралар бозорида тескари ҳолат кузатилмоқда. Март ойида янги қурилган уйлар нархи доллар ҳисобида 8,1 фоизга, иккиламчи бозордаги квартиралар эса 9,4 фоизга қимматлашган.

Таҳлилга кўра, ер участкалари бозорида таклиф кўпайгани нархларни пасайтирмоқда. Кўп қаватли уйлар сегментида эса талаб юқори сақланаётгани сабаб нархлар ўсишда давом этмоқда.

ТошкентМарказий банкЕр нархиКвартираларКўчмас мулкЯнги уйлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норасмий сектор беш ойда 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишларини бажардиНорасмий сектор беш ойда 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишларини бажардиБугун, 17:0314 июль учун валюта курслари эълон қилинди14 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:088 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 15:21Кўчмас мулк бозорида кутилмаган вазият: Уй-жой нархлари сўмда арзонлашдиКўчмас мулк бозорида кутилмаган вазият: Уй-жой нархлари сўмда арзонлашдиБугун, 14:51Ўзбекистон металлургиясида инқилоб: «Хуфиёна» металлоломга чек қўйиладиЎзбекистон металлургиясида инқилоб: «Хуфиёна» металлоломга чек қўйиладиБугун, 14:35Тошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаТошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаБугун, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда