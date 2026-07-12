Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяпти
Ўзбекистон автомобиль бозорида Cobalt сотувлари сезиларли камайди. 2026 йилнинг биринчи ярмида қарийб 41 мингта ушбу модель сотилган. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 26,6 мингтага кам.
Пасайиш 40 фоиз атрофида баҳоланмоқда. Бундай ўзгариш бозорда рақобат кучайгани ва харидорлар танлови кенгайгани билан изоҳланмоқда.
Cobalt узоқ йиллар давомида бюджет сегментидаги асосий моделлардан бири бўлиб келди. У энг яхши машина бўлгани учун эмас, балки нархи нисбатан қулай ва муқобил вариантлар кам бўлгани учун кўп сотилган.
Сўнгги вақтларда эса Onix, Tracker, Kia Sonet ва BYD каби моделлар фаолроқ сотила бошлади. Бу автомобиллар турли нарх ва имкониятлар билан харидорларни ўзига тортмоқда.
UzAuto’нинг бозордаги улуши ҳам бир йилда 82,4 фоиздан 77,6 фоизга тушган. Бу рақамлар Ўзбекистонда автомобиль бозори аста-секин ўзгараётганини кўрсатади.
…