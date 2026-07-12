Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяпти

·0·Авто
Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяпти

Ўзбекистон автомобиль бозорида Cobalt сотувлари сезиларли камайди. 2026 йилнинг биринчи ярмида қарийб 41 мингта ушбу модель сотилган. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 26,6 мингтага кам.

Пасайиш 40 фоиз атрофида баҳоланмоқда. Бундай ўзгариш бозорда рақобат кучайгани ва харидорлар танлови кенгайгани билан изоҳланмоқда.

Cobalt узоқ йиллар давомида бюджет сегментидаги асосий моделлардан бири бўлиб келди. У энг яхши машина бўлгани учун эмас, балки нархи нисбатан қулай ва муқобил вариантлар кам бўлгани учун кўп сотилган.

Сўнгги вақтларда эса Onix, Tracker, Kia Sonet ва BYD каби моделлар фаолроқ сотила бошлади. Бу автомобиллар турли нарх ва имкониятлар билан харидорларни ўзига тортмоқда.

UzAuto’нинг бозордаги улуши ҳам бир йилда 82,4 фоиздан 77,6 фоизга тушган. Бу рақамлар Ўзбекистонда автомобиль бозори аста-секин ўзгараётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаToyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаБугун, 12:21Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Бугун, 11:45Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадЛе Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадБугун, 10:27Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаЯпония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаБугун, 04:50Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибДасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибБугун, 01:00Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Кеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?