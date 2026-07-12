Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирди

·0·Спорт
Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирди

Умар Нурмагомедов Грузияда ўтган РАФ тадбирида Мераб Двалишвили билан боғлиқ можарога муносабат билдирди. Россиялик жангчи ўз баёнотида Кавказда эркак кишининг қадр-қиммати нималар билан белгиланишини айтди ва рақибига ишорали гаплар йўллади.

Унинг сўзлари ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, икки жангчи ўртасидаги зиддият янада кучайгани ҳақидаги муҳокамаларни бошлаб берди.

«Кавказда эркакни ор-номуси белгилайди»

Нурмагомедовнинг таъкидлашича, Кавказда инсоннинг нуфузи унинг ор-номуси, қадр-қиммати ва меҳмондўстлиги билан ўлчанади.

«Кавказда эркак кишини унинг ор-номуси, қадр-қиммати ва меҳмондўстлиги белгилайди», деди у.

Шундан сўнг жангчи можаронинг келиб чиқишига ҳам қисқача изоҳ берди.

«Нега орқамдан гапиряпсан?»

Умарнинг айтишича, унинг дўсти Двалишвилига фақат бир савол берган:

«Нега орқамдан гапиряпсан?»

Нурмагомедов бу вазиятни ҳақорат ёки жанжал чиқаришга уриниш сифатида эмас, очиқчасига жавоб сўраш сифатида талқин қилди.

Рақибига кескин ишора қилди

Жангчи ўз фикрини давом эттириб, ҳақиқий характерни оломонсиз вазиятда кўриш мумкинлигини айтди.

«Мен ўзимни эркакдек ҳис қилиш учун сени ҳақорат қилишим шарт эмас. Сен аслида ким эканлигингни эса атрофингда оломон бўлмаганда ва ҳеч ким аралаша олмаганда кўриш мумкин», деди Нурмагомедов.

Бу сўзлар Двалишвилига тўғридан-тўғри чақириқ сифатида қабул қилинмоқда.

Можаро янги жангга олиб келадими?

Умар Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасидаги муносабатлар аввалдан таранг эди. Грузиядаги воқеа ва ундан кейинги баёнотлар эса эҳтимолий реванш ёки янги спорт қарама-қаршилигига қизиқишни янада оширди.

Ҳозирча Двалишвили Нурмагомедовнинг ушбу гапларига қандай жавоб бериши номаълум. Аммо бир нарса аниқ: октагон ташқарисидаги баҳс ҳам майдондаги рақобатдан кам эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариМакгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариБугун, 13:05Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсЭрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсБугун, 12:54Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЖаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:51Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Бугун, 12:51Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Бугун, 12:42Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Бугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди