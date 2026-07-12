Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирди
Умар Нурмагомедов Грузияда ўтган РАФ тадбирида Мераб Двалишвили билан боғлиқ можарога муносабат билдирди. Россиялик жангчи ўз баёнотида Кавказда эркак кишининг қадр-қиммати нималар билан белгиланишини айтди ва рақибига ишорали гаплар йўллади.
Унинг сўзлари ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, икки жангчи ўртасидаги зиддият янада кучайгани ҳақидаги муҳокамаларни бошлаб берди.
«Кавказда эркакни ор-номуси белгилайди»
Нурмагомедовнинг таъкидлашича, Кавказда инсоннинг нуфузи унинг ор-номуси, қадр-қиммати ва меҳмондўстлиги билан ўлчанади.
«Кавказда эркак кишини унинг ор-номуси, қадр-қиммати ва меҳмондўстлиги белгилайди», деди у.
Шундан сўнг жангчи можаронинг келиб чиқишига ҳам қисқача изоҳ берди.
«Нега орқамдан гапиряпсан?»
Умарнинг айтишича, унинг дўсти Двалишвилига фақат бир савол берган:
«Нега орқамдан гапиряпсан?»
Нурмагомедов бу вазиятни ҳақорат ёки жанжал чиқаришга уриниш сифатида эмас, очиқчасига жавоб сўраш сифатида талқин қилди.
Рақибига кескин ишора қилди
Жангчи ўз фикрини давом эттириб, ҳақиқий характерни оломонсиз вазиятда кўриш мумкинлигини айтди.
«Мен ўзимни эркакдек ҳис қилиш учун сени ҳақорат қилишим шарт эмас. Сен аслида ким эканлигингни эса атрофингда оломон бўлмаганда ва ҳеч ким аралаша олмаганда кўриш мумкин», деди Нурмагомедов.
Бу сўзлар Двалишвилига тўғридан-тўғри чақириқ сифатида қабул қилинмоқда.
Можаро янги жангга олиб келадими?
Умар Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасидаги муносабатлар аввалдан таранг эди. Грузиядаги воқеа ва ундан кейинги баёнотлар эса эҳтимолий реванш ёки янги спорт қарама-қаршилигига қизиқишни янада оширди.
Ҳозирча Двалишвили Нурмагомедовнинг ушбу гапларига қандай жавоб бериши номаълум. Аммо бир нарса аниқ: октагон ташқарисидаги баҳс ҳам майдондаги рақобатдан кам эмас.
…