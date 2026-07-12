UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?

·34·Спорт
UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?

Лас-Вегасдаги машҳур T-Mobile Arena мажмуасида UFC 329 турнири якунлангач, ташкилот мусобақанинг энг яхши жангчилари ва қўшимча бонус соҳибларини эълон қилди. Бу сафар ҳам энг яхши жанг ва энг ёрқин иштирок учун катта мукофотлар тақдим этилди.

Шунингдек, муддатидан аввал ғалаба қозонган бир қатор жангчилар ҳам қўшимча пул мукофотига сазовор бўлди.

Турнирнинг энг яхши жанги қайси бўлди?

UFC раҳбарияти қарорига кўра, Брэндон Ройвал ва Лонэ Кавана ўртасидаги беллашув UFC 329'нинг энг яхши жанги деб топилди.

Муросасиз кечган ушбу баҳс турнир давомида мухлислар ва мутахассислар томонидан энг қизиқарли жанглардан бири сифатида баҳоланди.

Энг яхши иштирок учун бонус кимларга берилди?

Турнирдаги энг ёрқин чиқишлари учун икки нафар спортчи алоҳида тақдирланди.

Қўшимча бонусга эга чиққан жангчилар:

  • Пэдди Пимблетт;

  • Бобби Кинг.

Улар кафолатланган 100 минг АҚШ доллари гонораридан ташқари қўшимча бонус ҳам қўлга киритди.

Муддатидан аввал ғалаба қилганларга ҳам мукофот

UFC 329 иштирокчилари учун яна бир қўшимча рағбатлантириш ҳам мавжуд бўлди.

Ташкилот қоидаларига кўра:

  • жангни муддатидан аввал якунлаган;

  • вазн ўлчаш маросимидан муаммосиз ўтган

ҳар бир спортчи 25 минг АҚШ доллари миқдоридаги қўшимча мукофот пулига эга бўлди.

UFC 329 эсда қоларли турнир бўлди

Лас-Вегасдаги UFC 329 турнири нафақат кескин жанглари, балки бир қатор сенсацион натижалари билан ҳам ёдда қолди.

Турнир якунида эълон қилинган бонуслар эса октагондаги фаоллик ва мухлисларга ёқимли шоу кўрсатган жангчиларнинг меҳнати муносиб баҳоланганини яна бир бор тасдиқлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Бугун, 13:30Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиЭрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиБугун, 13:29«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо бердиБугун, 13:24Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиБугун, 13:18Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиУмар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиБугун, 13:08Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариМакгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариБугун, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди