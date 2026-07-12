UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?
Лас-Вегасдаги машҳур T-Mobile Arena мажмуасида UFC 329 турнири якунлангач, ташкилот мусобақанинг энг яхши жангчилари ва қўшимча бонус соҳибларини эълон қилди. Бу сафар ҳам энг яхши жанг ва энг ёрқин иштирок учун катта мукофотлар тақдим этилди.
Шунингдек, муддатидан аввал ғалаба қозонган бир қатор жангчилар ҳам қўшимча пул мукофотига сазовор бўлди.
Турнирнинг энг яхши жанги қайси бўлди?
UFC раҳбарияти қарорига кўра, Брэндон Ройвал ва Лонэ Кавана ўртасидаги беллашув UFC 329'нинг энг яхши жанги деб топилди.
Муросасиз кечган ушбу баҳс турнир давомида мухлислар ва мутахассислар томонидан энг қизиқарли жанглардан бири сифатида баҳоланди.
Энг яхши иштирок учун бонус кимларга берилди?
Турнирдаги энг ёрқин чиқишлари учун икки нафар спортчи алоҳида тақдирланди.
Қўшимча бонусга эга чиққан жангчилар:
Пэдди Пимблетт;
Бобби Кинг.
Улар кафолатланган 100 минг АҚШ доллари гонораридан ташқари қўшимча бонус ҳам қўлга киритди.
Муддатидан аввал ғалаба қилганларга ҳам мукофот
UFC 329 иштирокчилари учун яна бир қўшимча рағбатлантириш ҳам мавжуд бўлди.
Ташкилот қоидаларига кўра:
жангни муддатидан аввал якунлаган;
вазн ўлчаш маросимидан муаммосиз ўтган
ҳар бир спортчи 25 минг АҚШ доллари миқдоридаги қўшимча мукофот пулига эга бўлди.
UFC 329 эсда қоларли турнир бўлди
Лас-Вегасдаги UFC 329 турнири нафақат кескин жанглари, балки бир қатор сенсацион натижалари билан ҳам ёдда қолди.
Турнир якунида эълон қилинган бонуслар эса октагондаги фаоллик ва мухлисларга ёқимли шоу кўрсатган жангчиларнинг меҳнати муносиб баҳоланганини яна бир бор тасдиқлади.
…