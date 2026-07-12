Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашув

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашув

Футбол олами 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг энг кутилган ва шов-шувли ўйинларидан бирига гувоҳ бўлиш арафасида турибди. Ярим финал босқичида Аргентина терма жамоаси Англия билан куч синашади. Бу учрашув нафақат финал йўлланмаси, балки афсонавий Лионель Месси фаолиятидаги тарихий воқеа сифатида ҳам аҳамиятлидир. Боиси, 39 ёшли ҳужумчи ўзининг узоқ ва сермазмун фаолияти давомида ҳали бирор марта ҳам расмий ўйинларда "уч шерлар"га қарши майдонга тушмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина терма жамоаси чорак финалда Швейцарияни қўшимча бўлимларда 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликка кирди. Лионель Месси эса ушбу турнирда 8 та гол билан тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган мазкур баҳс Томас Тухел бошчилигидаги Англия учун энг жиддий синовга айланади. Мутахассислар Мессининг ёши ўтган бўлса-да, унинг майдондаги таъсири ҳамон юқори эканлигини таъкидламоқда.

Гениаллик ва тактик заифлик ўртасидаги мувозанат

BBC эксперти Микаҳ Ричардснинг фикрича, Мессини тўхтатиш деярли имконсиз вазифадир. Унинг таъкидлашича, аргентиналик юлдуз майдонда кўп югурмаса-да, керакли нуқтани топиш ва вазиятни ҳал қилишда тенгсиздир. "Унинг аурасини бошқа ҳеч бир футболчи билан солиштириб бўлмайди. Месси кутилмаган бўшлиқларда пайдо бўлади ва биргина ҳаракати билан ўйин тақдирини ўзгартиради. У худди Жуд Беллингем каби ўйин характерини белгилаб берувчи шахсиятга эга", — дейди Ричардс.

Бироқ, Англия терма жамоасининг собиқ сардори Уэйн Руни Мессининг ўйинидаги заиф жиҳатларга ҳам эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Месси ҳимояланишда жамоасига ёрдам бермайди ва бу Англия учун қўл келиши мумкин. "У ҳимояга қайтмайди, бу эса Аргентина учун тактик камчиликдир. Англиялик ҳимоячилар диққатни бир сонияга ҳам йўқотмасликлари ва ўзаро алоқани тўғри йўлга қўйишлари шарт", — дея қўшимча қилди Руни.

Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси ушбу турнирда ўзининг тартибли ўйини билан ажралиб турибди. Чрис Суттоннинг фикрича, гарчи Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони бўлса-да, ҳозирги таркибни енгилмас деб бўлмайди. Англия футболчилари Мессининг психологик босимидан чиқиб кета олсалар, финалга йўл олиш учун уларда етарли имконият бор.

Ушбу учрашув бутун дунё футбол мухлислари учун чинакам байрам бўлиши кутилмоқда. Бир томонда тажрибали ва ҳамон хавфли Лионель Месси, иккинчи томонда эса янги авлод юлдузлари билан тўлдирилган Англия. Мазкур тарихий учрашув ғолиби 2026-йилги мундиалнинг асосий кубоги учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритади.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсЭрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсБугун, 12:54Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Бугун, 12:51Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Бугун, 12:42Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Бугун, 12:34Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22Томас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ўйинидан норози: Гарри Кейн кийиниш хонасидаги гапларни очиқладиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди