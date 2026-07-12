Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашув
Футбол олами 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг энг кутилган ва шов-шувли ўйинларидан бирига гувоҳ бўлиш арафасида турибди. Ярим финал босқичида Аргентина терма жамоаси Англия билан куч синашади. Бу учрашув нафақат финал йўлланмаси, балки афсонавий Лионель Месси фаолиятидаги тарихий воқеа сифатида ҳам аҳамиятлидир. Боиси, 39 ёшли ҳужумчи ўзининг узоқ ва сермазмун фаолияти давомида ҳали бирор марта ҳам расмий ўйинларда "уч шерлар"га қарши майдонга тушмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина терма жамоаси чорак финалда Швейцарияни қўшимча бўлимларда 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликка кирди. Лионель Месси эса ушбу турнирда 8 та гол билан тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган мазкур баҳс Томас Тухел бошчилигидаги Англия учун энг жиддий синовга айланади. Мутахассислар Мессининг ёши ўтган бўлса-да, унинг майдондаги таъсири ҳамон юқори эканлигини таъкидламоқда.
Гениаллик ва тактик заифлик ўртасидаги мувозанатBBC эксперти Микаҳ Ричардснинг фикрича, Мессини тўхтатиш деярли имконсиз вазифадир. Унинг таъкидлашича, аргентиналик юлдуз майдонда кўп югурмаса-да, керакли нуқтани топиш ва вазиятни ҳал қилишда тенгсиздир. "Унинг аурасини бошқа ҳеч бир футболчи билан солиштириб бўлмайди. Месси кутилмаган бўшлиқларда пайдо бўлади ва биргина ҳаракати билан ўйин тақдирини ўзгартиради. У худди Жуд Беллингем каби ўйин характерини белгилаб берувчи шахсиятга эга", — дейди Ричардс.
Бироқ, Англия терма жамоасининг собиқ сардори Уэйн Руни Мессининг ўйинидаги заиф жиҳатларга ҳам эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Месси ҳимояланишда жамоасига ёрдам бермайди ва бу Англия учун қўл келиши мумкин. "У ҳимояга қайтмайди, бу эса Аргентина учун тактик камчиликдир. Англиялик ҳимоячилар диққатни бир сонияга ҳам йўқотмасликлари ва ўзаро алоқани тўғри йўлга қўйишлари шарт", — дея қўшимча қилди Руни.
Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси ушбу турнирда ўзининг тартибли ўйини билан ажралиб турибди. Чрис Суттоннинг фикрича, гарчи Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони бўлса-да, ҳозирги таркибни енгилмас деб бўлмайди. Англия футболчилари Мессининг психологик босимидан чиқиб кета олсалар, финалга йўл олиш учун уларда етарли имконият бор.
Ушбу учрашув бутун дунё футбол мухлислари учун чинакам байрам бўлиши кутилмоқда. Бир томонда тажрибали ва ҳамон хавфли Лионель Месси, иккинчи томонда эса янги авлод юлдузлари билан тўлдирилган Англия. Мазкур тарихий учрашув ғолиби 2026-йилги мундиалнинг асосий кубоги учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритади.
…