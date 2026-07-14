Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда пулли автотураргоҳдан фойдаланиб, тўлов қилмаган ҳайдовчиларни жаримага тортиш таклиф этилди.
Маълум қилинишича, мазкур ташаббус Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан илгари сурилган. Уни қонунийлаштириш учун Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли ўзгартиришлар киритиш режалаштирилмоқда.
Таклифга кўра, пулли парковка ҳақини тўламаслик базавий ҳисоблаш миқдорининг икки баравари миқдорида жаримага сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирги ҳисобда бу 824 минг сўмни ташкил этади.
1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори ўзгариши ҳисобга олинса, ушбу жарима 880 минг сўмга етиши мумкин.
Ҳозирча бу тартиб амалдаги қоида эмас. Жарима жорий этилиши учун аввал қонунчиликка ўзгартириш киритилиши ва белгиланган тартибда тасдиқланиши керак.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…