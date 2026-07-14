Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйди
Германиянинг технологик гиганти Bosch компанияси ўз тарихида илк бор АҚШ ҳудудида микросхемалар ишлаб чиқаришни бошлади. Калифорния штатининг Роузвилл шаҳрида жойлашган янги заводда яримўтказгичларнинг тажриба партиялари муваффақиятли тарзда конвеердан чиқди. Бу қадам нафақат компания учун стратегик аҳамиятга эга, балки глобал электроника бозоридаги таъминот занжирини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим босқичдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида Bosch 2023-йилда сотиб олинган ТСИ Семикондукторс корхонаси негизида замонавий ишлаб чиқариш қувватларини барпо этди. Умумий қиймати 2 миллиард долларга баҳоланган ушбу завод йил якунига қадар тўлиқ қувват билан серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус АҚШ ҳукумати томонидан ҳам қўллаб-қувватланиб, ЧИПС Акт дастури доирасида 225 миллион доллар миқдорида давлат субсидияси ажратилган.
Кремний карбиди: Келажак технологиясиЯнги заводнинг асосий ихтисослашуви кремний карбиди (СиК) асосидаги микросхемаларни тайёрлашдан иборат. Ушбу турдаги чиплар анъанавий кремний компонентларига қараганда анча самарали ва чидамли ҳисобланади. Айниқса, электромобиллар саноатида уларнинг ўрни беқиёсдир. СиК-чиплар аккумулятордан электр двигателга энергия узатишда йўқотишларни камайтиради, бу эса ўз навбатида машинанинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини узайтиради ва қувватланиш жараёнини тезлаштиради.
Бундан ташқари, ушбу яримўтказгичлар маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентерс) ва мудофаа саноатида ҳам кенг қўлланилади. Bosch Норт Америка президенти Пол Томаснинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши ҳам бундай юқори унумдорликка эга чипларга бўлган талабни кескин ошириб юборган.
Стратегик инвестициялар ва глобал мақсадларBosch компаниясининг АҚШ бозоридаги режалари фақатгина битта завод билан чекланиб қолмайди. Компания 2031-йилга қадар ушбу мамлакат иқтисодиётига жами 7,5 миллиард доллар сармоя киритишни мақсад қилган. Бу каби йирик лойиҳалар глобал логистика инқирозлари шароитида таъминот занжирининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.
Ҳозирги вақтда автомобил ишлаб чиқарувчилар бутловчи қисмларни маҳаллийлаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Bosch томонидан АҚШда чиплар ишлаб чиқарилишининг йўлга қўйилиши Шимолий Америка автобозоридаги йирик брендлар учун логистика харажатларини камайтириш ва ишлаб чиқариш суръатини ошириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида яқин келажакда электромобиллар нархининг арзонлашишига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин.
Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Bosch бутловчи қисмлари дунёдаги кўплаб машҳур автомобил брендлари, жумладан, мамлакатимиз йўлларида ҳаракатланаётган замонавий электромобиллар таркибида ҳам учрайди. Глобал ишлаб чиқаришнинг кенгайиши технологик маҳсулотларнинг янада қулай ва оммабоп бўлишига замин яратади.
…