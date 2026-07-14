Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйди

·33·Техно
Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйди

Германиянинг технологик гиганти Bosch компанияси ўз тарихида илк бор АҚШ ҳудудида микросхемалар ишлаб чиқаришни бошлади. Калифорния штатининг Роузвилл шаҳрида жойлашган янги заводда яримўтказгичларнинг тажриба партиялари муваффақиятли тарзда конвеердан чиқди. Бу қадам нафақат компания учун стратегик аҳамиятга эга, балки глобал электроника бозоридаги таъминот занжирини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим босқичдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида Bosch 2023-йилда сотиб олинган ТСИ Семикондукторс корхонаси негизида замонавий ишлаб чиқариш қувватларини барпо этди. Умумий қиймати 2 миллиард долларга баҳоланган ушбу завод йил якунига қадар тўлиқ қувват билан серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус АҚШ ҳукумати томонидан ҳам қўллаб-қувватланиб, ЧИПС Акт дастури доирасида 225 миллион доллар миқдорида давлат субсидияси ажратилган.

Кремний карбиди: Келажак технологияси

Янги заводнинг асосий ихтисослашуви кремний карбиди (СиК) асосидаги микросхемаларни тайёрлашдан иборат. Ушбу турдаги чиплар анъанавий кремний компонентларига қараганда анча самарали ва чидамли ҳисобланади. Айниқса, электромобиллар саноатида уларнинг ўрни беқиёсдир. СиК-чиплар аккумулятордан электр двигателга энергия узатишда йўқотишларни камайтиради, бу эса ўз навбатида машинанинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини узайтиради ва қувватланиш жараёнини тезлаштиради.

Бундан ташқари, ушбу яримўтказгичлар маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентерс) ва мудофаа саноатида ҳам кенг қўлланилади. Bosch Норт Америка президенти Пол Томаснинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши ҳам бундай юқори унумдорликка эга чипларга бўлган талабни кескин ошириб юборган.

Стратегик инвестициялар ва глобал мақсадлар

Bosch компаниясининг АҚШ бозоридаги режалари фақатгина битта завод билан чекланиб қолмайди. Компания 2031-йилга қадар ушбу мамлакат иқтисодиётига жами 7,5 миллиард доллар сармоя киритишни мақсад қилган. Бу каби йирик лойиҳалар глобал логистика инқирозлари шароитида таъминот занжирининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда автомобил ишлаб чиқарувчилар бутловчи қисмларни маҳаллийлаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Bosch томонидан АҚШда чиплар ишлаб чиқарилишининг йўлга қўйилиши Шимолий Америка автобозоридаги йирик брендлар учун логистика харажатларини камайтириш ва ишлаб чиқариш суръатини ошириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида яқин келажакда электромобиллар нархининг арзонлашишига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин.

Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Bosch бутловчи қисмлари дунёдаги кўплаб машҳур автомобил брендлари, жумладан, мамлакатимиз йўлларида ҳаракатланаётган замонавий электромобиллар таркибида ҳам учрайди. Глобал ишлаб чиқаришнинг кенгайиши технологик маҳсулотларнинг янада қулай ва оммабоп бўлишига замин яратади.

BoschЯримўтказгичларАҚШЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБолалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБугун, 14:29Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиHuawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиБугун, 14:26Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиTelegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиБугун, 12:53Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди