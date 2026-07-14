Ямаль гол ҳақида очиқ гапирди: “Бу чақириқни қабул қиламан”
Испания терма жамоаси вингери Ламин Ямаль ЖЧ-2026 яримфинали олдидан шахсий натижаси ва босим ҳақида гапирди. 6 ўйинда ҳозирча битта гол урган ёш юлдуз Францияга қарши баҳсда ўзини хотиржам ҳис қилаётганини таъкидлади.
“Гол уришга ўта берилиб қолмаганман”
Ламин Ямаль мусобақадаги шахсий статистикаси ҳақида сўралганда, голлар сонини ортиқча драмалаштирмади.
“Мен гол уришга ўта берилиб қолмаганман. Лекин бундай даражадаги ўйинда гол киритиш алоҳида воқеа бўлади. Бу чақириқни қабул қиламан. Мен бу ерда айнан шунинг учунман”, — деди Ямаль.
Унинг ҳисобида ҳозирча 6 ўйинда битта гол бор. Аммо яримфинал каби катта саҳнада битта эпизод ҳам бутун турнирдаги образни ўзгартириб юбориши мумкин.
Францияга қарши ўйин — оддий баҳс эмас
Испания ва Франция ўртасидаги яримфинал ЖЧ-2026нинг биринчи финалчисини аниқлаб беради. Бу тўқнашув нафақат икки кучли жамоа, балки икки хил футбол ғояси ўртасидаги баҳс сифатида ҳам кўрилмоқда.
Испания тўп назорати, паслар тезлиги ва ёш футболчиларнинг креативлигига таянади. Франция эса Килиан Мбаппе бошчилигидаги тезкор ҳужумлар ва индивидуал маҳорат билан хавф солади.
Жамоа
Асосий қурол
Испания
тўп назорати, жамоавий ўйин, Ямальнинг креативлиги
Франция
тезлик, жисмоний куч, Мбаппе фактори
Асосий интрига
ёш Испания босимни кўтара оладими?
“Ҳеч қандай ортиқча босим сезмаяпман”
Ямальнинг энг муҳим гапларидан бири босим ҳақида бўлди. У яримфинал олдидан ўзини тинч ҳис қилаётганини айтди.
“Бу — ҳамма кутган ўйин. Ўйлайманки, томошабинлар жуда чиройли баҳсни кўришади. Шу билан бирга, ҳаётда футбол ўйинидан ҳам қийинроқ вазиятлар бўлади, шунинг учун ўзимни хотиржам ҳис қиламан”, — деди у.
Бу гаплар 19 ёшли футболчи учун анча пишиқ позиция. Катта ўйин, катта рақиб, катта саҳна — лекин Ямаль буни қўрқув эмас, имконият сифатида қабул қилмоқда.
19 ёшдаги футболчи учун катта имтиҳон
Ямаль 13 июль куни туғилган кунини нишонлади. Орадан кўп ўтмай, у фаолиятидаги энг катта ўйинлардан бирига тайёргарлик кўрмоқда.
Бу ёшда кўп футболчилар ҳали катта турнирлар атмосферасига мослашишга ҳаракат қилади. Ямаль эса аллақачон Испания терма жамоасининг асосий умидларидан бирига айланган.
Унинг Францияга қарши ўйиндаги роли фақат гол уриш билан чекланмайди. Ҳимояни очиш, бирга-бир вазиятларда рақибни алдаш, пас бериш ва ўйин ритмини ўзгартириш ҳам ундан кутиладиган вазифалар қаторига киради.
Испания ундан нимани кутмоқда?
Яримфиналда Ямаль учун энг муҳим вазифа — ўйинга таъсир қилиш. Бу гол бўлиши мумкин, ассист бўлиши мумкин ёки рақиб ҳимоясини доимий босим остида ушлаб туриш бўлиши мумкин.
Унинг сўзларида шахсий амбиция бор, лекин жамоавий руҳ ҳам сезилади.
“Майдонга чиқаман ва ҳар доимгидек жамоа учун бор кучимни ишга соламан”, — деди Ямаль.
Бу Испания учун энг керакли кайфият: юлдузлик бор, лекин эго эмас; ишонч бор, лекин ортиқча мақтаниш эмас.
Битта гол бутун ҳикояни ўзгартириши мумкин
Ямаль ҳозирча турнирда битта гол урган бўлиши мумкин. Аммо яримфиналда киритилган гол оддий статистика эмас — тарихга кириши мумкин бўлган лаҳза.
Футболда баъзан бутун мусобақа бир эпизод билан эсда қолади. Агар Ямаль Францияга қарши ҳал қилувчи ҳаракатни амалга оширса, унинг ЖЧ-2026даги ҳикояси бутунлай бошқа ранг олади.
Ҳамма кутган ўйин
Франция — Испания яримфинали 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.
Бу баҳсда Испания Европа чемпиони мақомини жаҳон саҳнасида тасдиқлашни, Франция эса яна бир финалга чиқишни мақсад қилган.
Ямаль эса бу катта саҳнада ўзини кўрсатишга тайёр. Энди асосий савол шу: у “бу чақириқни қабул қиламан” деган гапини майдонда ҳам исботлай оладими?
…