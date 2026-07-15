SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкор
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг сунъий йўлдош интернети учун мўлжалланган янги авлод Starlink V5 терминалини расман эълон қилди. Мазкур қурилма аввалги моделларга қараганда сезиларли даражада кичикроқ, енгилроқ ва энергия тежамкор бўлиб, фойдаланувчиларга юқори тезликдаги барқарор алоқани таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Starlink V5 терминали 375 Мбит/с дан юқори маълумот узатиш тезлигини таъминлай олади. Бу кўрсаткич чекка ҳудудларда ҳам сифатли видеоалоқа ва оғир контентлар билан ишлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ўртача энергия истеъмоли бор-йўғи 35–50 Вни ташкил этади, бу эса V4 моделига нисбатан 50 фоизга камроқдир.
Техник имкониятлар ва чидамлиликҚурилманинг конструкциясида ҳам катта ўзгаришлар амалга оширилган. Янги антенна ўзидан олдинги версиядан 35 фоизга ихчамроқ, унинг вазни эса 62 фоизга камайиб, атиги 1,1 кгни ташкил этмоқда. Бу эса уни саёҳатлар ва экспедициялар вақтида олиб юришни янада осонлаштиради.
Starlink V5 экстремал об-ҳаво шароитларига чидамлилиги билан ажралиб туради. Хусусан:
- IP67 стандартига кўра ҳимояланган корпус;
- Соатига 40 мм гача қорни эритиш функцияси;
- 265 км/соат тезликдаги кучли шамолларга бардош бериш қобилияти;
- 110 даражали кўриш бурчаги ва дастурий бошқариладиган ориентация.
Роутер Mini ва кенгайтирилган тўпламЯнги терминал билан бирга Wi-Fi 6 стандартини қўллаб-қувватловчи Роутер Mini маршрутизатори ҳам тақдим этилмоқда. У 2x2 МУ-МИМО технологияси ва иккита гигабитли Etherнет портига эга. Маршрутизатор 204 квадрат метргача бўлган майдонни қамраб олади ва бир вақтнинг ўзида 235 тагача қурилмани тармоққа улаш имконини беради.
Тўплам таркибига 15 метрли Starlink кабели, Etherнет-кабел, қувватлаш блоки ва турли хил ўрнатиш мосламалари (штатив ва таянчлар) киритилган. Ўзбекистон каби кенг ҳудудли ва тоғли ҳудудларга эга мамлакатлар учун бундай ихчам ва тежамкор терминаллар келажакда интернет қамровини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…