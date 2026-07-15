SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкор

·22·Техно
SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкор

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг сунъий йўлдош интернети учун мўлжалланган янги авлод Starlink V5 терминалини расман эълон қилди. Мазкур қурилма аввалги моделларга қараганда сезиларли даражада кичикроқ, енгилроқ ва энергия тежамкор бўлиб, фойдаланувчиларга юқори тезликдаги барқарор алоқани таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Starlink V5 терминали 375 Мбит/с дан юқори маълумот узатиш тезлигини таъминлай олади. Бу кўрсаткич чекка ҳудудларда ҳам сифатли видеоалоқа ва оғир контентлар билан ишлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ўртача энергия истеъмоли бор-йўғи 35–50 Вни ташкил этади, бу эса V4 моделига нисбатан 50 фоизга камроқдир.

Техник имкониятлар ва чидамлилик

Қурилманинг конструкциясида ҳам катта ўзгаришлар амалга оширилган. Янги антенна ўзидан олдинги версиядан 35 фоизга ихчамроқ, унинг вазни эса 62 фоизга камайиб, атиги 1,1 кгни ташкил этмоқда. Бу эса уни саёҳатлар ва экспедициялар вақтида олиб юришни янада осонлаштиради.

Starlink V5 экстремал об-ҳаво шароитларига чидамлилиги билан ажралиб туради. Хусусан:

  • IP67 стандартига кўра ҳимояланган корпус;
  • Соатига 40 мм гача қорни эритиш функцияси;
  • 265 км/соат тезликдаги кучли шамолларга бардош бериш қобилияти;
  • 110 даражали кўриш бурчаги ва дастурий бошқариладиган ориентация.
Шуниси эътиборлики, қурилманинг ҳолатини кўрсатувчи светодиодли индикатор энди бевосита антеннанинг ўзига ўрнатилган. Аввалги авлодларда ушбу чироқлар маршрутизаторда жойлашган эди.

Роутер Mini ва кенгайтирилган тўплам

Янги терминал билан бирга Wi-Fi 6 стандартини қўллаб-қувватловчи Роутер Mini маршрутизатори ҳам тақдим этилмоқда. У 2x2 МУ-МИМО технологияси ва иккита гигабитли Etherнет портига эга. Маршрутизатор 204 квадрат метргача бўлган майдонни қамраб олади ва бир вақтнинг ўзида 235 тагача қурилмани тармоққа улаш имконини беради.

Тўплам таркибига 15 метрли Starlink кабели, Etherнет-кабел, қувватлаш блоки ва турли хил ўрнатиш мосламалари (штатив ва таянчлар) киритилган. Ўзбекистон каби кенг ҳудудли ва тоғли ҳудудларга эга мамлакатлар учун бундай ихчам ва тежамкор терминаллар келажакда интернет қамровини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

SpaceXStarlinkElon MuskТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиSpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиБугун, 11:26Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиКоинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиБугун, 10:28Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56МКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришдиМКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришдиБугун, 09:28Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиРоскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиБугун, 06:23PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиPlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди