Жазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлди

·0·Дунё
Жазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлди

Жазоир пойтахти яқинида жойлашган болалар уйида юз берган йирик ёнғин оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлди, яна 19 нафари турли даражадаги тан жароҳатлари олди. Бу ҳақда Euronews нашри маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 16 июль куни маҳаллий вақт билан соат 03:30 атрофида пойтахтнинг шарқида жойлашган Муҳаммадия коммунасидаги болалар уйида содир бўлган. Ёнғин ҳақида хабар келиб тушиши билан воқеа жойига қутқарув хизматлари зудлик билан етиб борган.

Ёнғинни ўчириш ва қутқарув ишларига олтита ёнғин ўчириш машинаси, олтита тез тиббий ёрдам бригадаси ҳамда махсус техникалар жалб этилган. Қутқарувчилар бинодан ёрдамга муҳтож бўлган беш кишини хавфсиз ҳудудга олиб чиқишга муваффақ бўлган.

Дастлаб 16 нафар жабрлангани маълум қилинган бўлса, кейинчалик уларнинг сони 19 нафарга етгани билдирилди. Жабрланганларнинг айримлари куйиш жароҳатлари олган, бошқаларида эса тутундан заҳарланиш ва нафас олиш билан боғлиқ муаммолар кузатилган.

Ҳозирда ёнғин келиб чиқиш сабаблари аниқланмоқда. Мутахассислар ҳодиса жойида қидирув ва текширув ишларини давом эттирмоқда. Жазоир Бош вазири Сифи Ғреб шифохонага бориб, жабрланганларнинг ҳолидан хабар олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон ҳусийларга Қизил денгизни ёпиш буйруғини бердими?Эрон ҳусийларга Қизил денгизни ёпиш буйруғини бердими?Бугун, 20:34БААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилдиБААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилдиБугун, 19:587 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?7 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?Бугун, 19:23Жанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиБугун, 18:44Хитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратдиХитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратдиБугун, 18:26«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб берди«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб бердиБугун, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди