Эрон ҳусийларга Қизил денгизни ёпиш буйруғини бердими?

·33·Дунё
Эрон ҳусийларга Қизил денгизни ёпиш буйруғини бердими?

Эрон Ямандаги ҳусийлар ҳаракатига Қизил денгиз орқали ўтувчи нефть ташиш йўлини ёпишга тайёр туриш бўйича топшириқ бергани ҳақида хабарлар тарқалди. Reuters агентлиги уч нафар манбага таяниб маълум қилишича, бундай чора АҚШ Эроннинг энергетика инфратузилмасига эҳтимолий зарба берган тақдирда амалга оширилиши мумкин.

Маълумотларга кўра, мазкур режа Эрон раҳбарияти даражасида муҳокама қилинган ва бу ҳақда ҳусийлар ҳаракати вакилларига ҳам хабар етказилган. Бироқ манбалар бу хабар қай тарзда етказилгани ҳамда у АҚШ президенти Дональд Трампнинг сўнгги баёнотларидан кейин юборилгани ёки йўқлигига аниқлик киритмаган. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги ва ҳусийлар ҳаракати ҳозирча бу хабар юзасидан расмий изоҳ бермаган.

Reuters маълумотига кўра, ҳусийлар Боб ал-Мандаб бўғози атрофида ракета ва дронлар жойлаштириб, эҳтимолий ҳарбий ҳаракатларга тайёргарлик кўрмоқда. Манбаларнинг таъкидлашича, қуроллар Ҳодейда ва Адан кўрфазига туташ ҳудудларда жойлаштирилган бўлиб, фақат тегишли буйруқ кутилмоқда.

Мутахассислар Қизил денгиз ва Боб ал-Мандаб бўғозидаги эҳтимолий кескинлик жаҳон нефть бозори учун жиддий хавф туғдиришини таъкидламоқда. Агар бу йўналишда кемалар ҳаракати чекланса, энергия таъминотига салбий таъсир кўрсатиши ва глобал бозорларда нархларнинг янада ошиб кетиши мумкин.

Шу билан бирга, ҳусийларга яқин манбалар Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси вакиллари Ямандаги вазиятни яқиндан кузатаётгани ва стратегик қарорлар мувофиқлаштирилаётганини ҳам билдирган.

Сўнгги кунларда минтақадаги вазият янада таранглашди. Ҳусийлар Саудия Арабистони томон ракета ҳужумларини амалга оширганини маълум қилди. Бу эса бир неча йил давом этган нисбий тинчликка путур етказиши мумкинлиги ҳақида хавотирларни кучайтирмоқда.

Таҳлилчилар фикрича, агар Қизил денгиздаги асосий денгиз йўллари хавф остида қолса, бу нафақат Яқин Шарқдаги вазиятга, балки бутун дунё энергетика бозорига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиЖазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:41Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБеларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБугун, 20:37БААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилдиБААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилдиБугун, 19:587 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?7 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?Бугун, 19:23Жанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиБугун, 18:44Хитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратдиХитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратдиБугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди