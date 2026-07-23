Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айланди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг қиммат хариди — Матеус Фернандеснинг трансфери учун нега 85 миллион фунт стерлинг сарфлаганини илк ўйиндаёқ исботлади. Португалиялик ярим ҳимоячи жамоа либосидаги дебют учрашувидаёқ ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг машғулот базасида ёпиқ эшиклар ортида ўтказилган МК Донс жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида Фернандес илк бор асосий таркибда майдонга тушди. Goal.com нашрининг хабар беришича, собиқ Вест Хем аъзоси ўйин тақдирини ҳал қилган ягона голга муаллифлик қилди. У жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган кучли зарбаси билан рақиб дарвозасини ишғол этди ва жамоасига 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Дебют ва унутилмас голУшбу гол ижтимоий тармоқларда тезда оммалашиб кетди. Фернандес тўпни қабул қилиб олгач, дарвозадан анча узоқ масофадан дарвоза устунига тегиб ичкарига кирган кучли зарба йўллади. Дарвозабон бу вазиятда тўпни қайтаришга ожиз қолди. Ўйиндан сўнг берган интервюсида 22 ёшли футболчи бу унинг фаолиятидаги энг чиройли гол бўлганини таъкидлади.
"Бу ажойиб бўлди, шундай эмасми? Бу фаолиятимдаги энг севимли голим. Ўтган мавсумда ҳам шунга ўхшаш гол ургандим, лекин буниси мутлақо бошқача. Мен жарима майдони ташқарисидан кўпроқ зарба беришим кераклигини биламан, буни уддалай оламан", — дея ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди Матеус Фернандес.
Трансфер бозоридаги рақобат ва янги таркибҚизиғи шундаки, футболчи учун курашда Манчестер Юнайтед ҳам иштирок этган эди. Бироқ "қизил иблислар" 85 миллион фунтни тўлиқ тўлашга рози бўлмай, 70 миллион фунт ва қўшимча бонуслар таклиф қилишган. Тоттенхем эса таваккал қилиб, сўралган суммани дарҳол тўлаб берди. Ҳозирча бу қарор ўзини оқлаётгандек кўринмоқда.
Тоттенхем ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг таркибни тубдан янгилашга киришган. Эслатиб ўтамиз, жамоа ўтган йилги чемпионатни 17-ўринда якунлаб, аранг лигада жон сақлаб қолган эди. Роберто Де Зерби бошқарувидаги клуб жорий ёзда қуйидаги футболчиларни ўз сафига қўшиб олди:
- Жан Паул ван Ҳекке
- Энди Робертсон
- Мартин Дубравка
- Маркос Сенеси
- Сандро Тонали
…