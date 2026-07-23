Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айланди

·0·Спорт
Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айланди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг қиммат хариди — Матеус Фернандеснинг трансфери учун нега 85 миллион фунт стерлинг сарфлаганини илк ўйиндаёқ исботлади. Португалиялик ярим ҳимоячи жамоа либосидаги дебют учрашувидаёқ ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг машғулот базасида ёпиқ эшиклар ортида ўтказилган МК Донс жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида Фернандес илк бор асосий таркибда майдонга тушди. Goal.com нашрининг хабар беришича, собиқ Вест Хем аъзоси ўйин тақдирини ҳал қилган ягона голга муаллифлик қилди. У жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган кучли зарбаси билан рақиб дарвозасини ишғол этди ва жамоасига 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.

Дебют ва унутилмас гол

Ушбу гол ижтимоий тармоқларда тезда оммалашиб кетди. Фернандес тўпни қабул қилиб олгач, дарвозадан анча узоқ масофадан дарвоза устунига тегиб ичкарига кирган кучли зарба йўллади. Дарвозабон бу вазиятда тўпни қайтаришга ожиз қолди. Ўйиндан сўнг берган интервюсида 22 ёшли футболчи бу унинг фаолиятидаги энг чиройли гол бўлганини таъкидлади.

"Бу ажойиб бўлди, шундай эмасми? Бу фаолиятимдаги энг севимли голим. Ўтган мавсумда ҳам шунга ўхшаш гол ургандим, лекин буниси мутлақо бошқача. Мен жарима майдони ташқарисидан кўпроқ зарба беришим кераклигини биламан, буни уддалай оламан", — дея ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди Матеус Фернандес.

Трансфер бозоридаги рақобат ва янги таркиб

Қизиғи шундаки, футболчи учун курашда Манчестер Юнайтед ҳам иштирок этган эди. Бироқ "қизил иблислар" 85 миллион фунтни тўлиқ тўлашга рози бўлмай, 70 миллион фунт ва қўшимча бонуслар таклиф қилишган. Тоттенхем эса таваккал қилиб, сўралган суммани дарҳол тўлаб берди. Ҳозирча бу қарор ўзини оқлаётгандек кўринмоқда.

Тоттенхем ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг таркибни тубдан янгилашга киришган. Эслатиб ўтамиз, жамоа ўтган йилги чемпионатни 17-ўринда якунлаб, аранг лигада жон сақлаб қолган эди. Роберто Де Зерби бошқарувидаги клуб жорий ёзда қуйидаги футболчиларни ўз сафига қўшиб олди:

  • Жан Паул ван Ҳекке
  • Энди Робертсон
  • Мартин Дубравка
  • Маркос Сенеси
  • Сандро Тонали
Ушбу кенг кўламли трансферлар кампанияси клуб раҳбариятининг жиддий ниятларидан далолат беради. Янги мавсумда Тоттенхем нафақат турнир жадвалининг юқори қисмига қайтишни, балки Европа майдонларида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритишни ҳам мақсад қилган. Матеус Фернандес каби иқтидорларнинг жамоага мослашиб кетиши бу йўлда муҳим омил бўлиши шубҳасиз.

ТоттенхемМатеус ФернандесТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаБугун, 01:19Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"