Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...
Эдуардо Камавинганинг Мадриддаги келажаги кутилмаган тарзда сўроқ остида қолди. Испания матбуоти Жозе Моуриньо франциялик ярим ҳимоячига янги мавсумда асосий таркибдан жой олиш жуда қийин бўлишини билдиргани ҳақида хабар тарқатмоқда.
«Реал» муносиб таклиф тушса, футболчини сотиш вариантини кўриб чиқиши мумкин. Аммо Камавинганинг режаси бошқача: у Мадридни тарк этиш эмас, янги мураббийнинг ишончини қозонишни истаяпти.
Моуриньо Камавингага нима деди?
Инсайдер Серхио Валентин маълумотига кўра, Моуриньо Камавинга билан унинг жамоадаги келажаги ҳақида шахсий суҳбат ўтказган.
Хабарда португалиялик мутахассис французга асосий таркибга кириш осон бўлмаслигини очиқ айтгани даъво қилинмоқда. Камавинга Моуриньонинг дастлабки режаларида муҳим футболчилар қаторида эмаслиги ҳам қайд этилган.
Бироқ ушбу суҳбатнинг мазмуни «Реал», Моуриньо ёки Камавинга томонидан расман тасдиқлангани йўқ. Шу сабаб бу маълумотни клубнинг якуний қарори эмас, ишончлилиги ҳали тўлиқ тасдиқланмаган инсайдерлик хабари сифатида қабул қилиш лозим.
«Реал» таклифларни эшитишга тайёр
Мадрид клуби Камавингани ҳар қандай нархда сотишга қарор қилгани йўқ. Аммо бир қатор манбалар «Реал» муносиб таклиф тушса, музокара ўтказишга тайёр эканини ёзмоқда.
Англия матбуотига кўра, клуб футболчи учун тахминан 50–60 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқиши мумкин. «Манчестер Юнайтед» ҳам ярим ҳимоячининг ҳолатини кузатаётган клублардан бири сифатида тилга олинган.
Бу ерда муҳим фарқ бор: таклифларни эшитишга тайёр бўлиш футболчини албатта сотиш дегани эмас. «Реал»га харидорнинг молиявий таклифи билан бирга Камавинганинг розилиги ҳам керак бўлади.
Камавинга кетишни истамаяпти
23 ёшли футболчининг позицияси ҳозирча қатъий — у «Реал»да қолиш ва асосий таркибдаги ўрни учун курашишни режалаштирмоқда.
Камавинга мавсумолди тайёргарлигида ўзини кўрсатишга ҳаракат қилмоқда ва бошқа клубга ўтиш вариантини устувор деб ҳисобламаяпти. «Реал» яхши таклифни кўриб чиқиши мумкин бўлса-да, футболчининг ўзи Мадриддан кетиш ҳақида ўйламаётгани хабар қилинди.
Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган. Шу боис «Реал» футболчини шошилинч сотишга мажбур эмас, Камавинга эса келажаги бўйича музокараларда кучли позицияга эга.
Камавинганинг вазифаси энди оддий: трансфер хабарларига сўз билан эмас, майдондаги ўйини билан жавоб бериш.
Нега Моуриньо унга тўлиқ ишонмаётган бўлиши мумкин?
Камавинганинг иқтидорига шубҳа йўқ. У тўпни олиб қўйиш, босимдан чиқиш, катта ҳудудни ёпиш ва бир нечта позицияда ҳаракат қилиш қобилиятига эга.
Бироқ унинг ўйинида барқарорлик билан боғлиқ саволлар ҳам сақланиб қолган. Айрим учрашувларда у жамоага катта энергия берса, бошқа баҳсларда позиция танлаш, тўпни йўқотиш ва шошилинч қарорлар сабаб муаммога дуч келган.
Моуриньо эса одатда марказий ярим ҳимоячилардан:
тактик интизом;
ҳимояда аниқ позиция;
тўп йўқотишларни камайтириш;
яккакурашларда барқарорлик;
мураббий кўрсатмаларини қатъий бажаришни талаб қилади.
Шу нуқтаи назардан, Камавинганинг табиий ҳаракатчанлиги устунлик ҳам, хавф ҳам бўлиши мумкин. У катта ҳудудни қамраб олади, аммо баъзан ўз позициясини бўшатиб қўяди.
Рақобат янада кучайди
«Реал»нинг ярим ҳимоя чизиғида ўрин учун рақобат аввалдан юқори эди. Федерико Вальверде ва Жуд Беллингем жамоанинг асосий футболчилари ҳисобланади.
Бундан ташқари, мадридликлар Бернарду Силвани ҳам таркибга қўшди. Бу Моуриньога техник ва тактик жиҳатдан яна бир тажрибали вариант берди.
Камавинга учун асосий муаммо фақат рақиблар сони эмас. У мураббийга қайси позицияда энг кўп фойда келтиришини ҳам исботлаши керак:
таянч ярим ҳимоячиси;
марказий ярим ҳимоячи;
чап қанотда ҳаракатланувчи футболчи;
зарурат туғилганда чап ҳимоячи.
Универсаллик аввал Камавинганинг катта устунлиги эди. Аммо доимий позицияга эга бўлмаслик футболчининг ривожланишига тўсқинлик қилаётган бўлиши ҳам мумкин.
Статистика дастлабки матнда тўғри келтирилганми?
Камавинга 2025/26 йилги Ла Лига мавсумида ҳақиқатан ҳам 29 та учрашувда майдонга тушган. У шуларнинг 16 тасини асосий таркибда бошлаган ва 13 марта захирадан ўйинга қўшилган.
Франциялик ярим ҳимоячи чемпионатда:
Кўрсаткич
Натижа
Ўйинлар
29 та
Асосий таркибда
16 та
Голлар
1 та
Голли узатмалар
0 та
Майдондаги вақт
1526 дақиқа
Тўпни қайтариб олиш
119 марта
Барча мусобақаларда эса Камавинга 43 та ўйин ўтказиб, иккита гол ва битта голли узатма қайд этган.
Айрим статистика базаларида унинг Ла Лигада иккита сариқ карточка олгани кўрсатилган.
Камавинганинг «Реал»даги ўрни оддий эмас
Камавинга Мадрид клубига 2021 йилда қўшилган ва қисқа вақт ичида бир қатор катта совринларни қўлга киритган.
2026 йил апрелига келиб у «Реал» сафида 218 та ўйин ўтказган ва 11 та совринга эга чиққан. Шу даврда футболчи жамоа билан икки марта Чемпионлар лигаси ва икки марта Испания чемпионлигини қўлга киритган.
Шу сабаб унинг эҳтимолий сотилиши оддий захира футболчисининг кетиши бўлмайди. Гап ҳали 23 ёшда бўлган, катта тажриба тўплаган ва бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчи ҳақида кетмоқда.
Бироқ «Реал»да ўтмишдаги совринлар келажакдаги асосий таркибни кафолатламайди. Айниқса, янги мураббий келганида барча футболчилар ўз ўрнини қайтадан исботлашига тўғри келади.
Клуб учун сотиш мантиқлими?
Камавингани сотиш «Реал»га янги трансферлар учун катта маблағ олиб келиши мумкин. Футболчи ёш, шартномаси узоқ муддатли ва Европа бозорида унга қизиқиш бор.
Бироқ сотувнинг хавфли томони ҳам мавжуд. Камавинга ҳали ўзининг энг юқори даражасига чиқмаган бўлиши мумкин. У бошқа клубда барқарор позиция ва ишончга эга бўлса, дунёнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бирига айланиш салоҳиятини сақлаб қолмоқда.
Шунинг учун «Реал» олдидаги савол фақат «қанча пул таклиф қилишади?» эмас.
Асосий савол — Моуриньо Камавинганинг салоҳиятини очишга тайёрми ёки клуб унинг энг яхши йиллари бошланишидан олдин сотиб юборадими?
Ҳал қилувчи давр бошланди
Ҳозирча Камавинганинг трансфери бўйича расмий келишув мавжуд эмас. Футболчи жамоа билан машғулот ўтказмоқда, шартномаси 2029 йилгача амал қилади ва унинг асосий истаги «Реал»да қолишдан иборат.
Аммо Моуриньонинг дастлабки ишончи паст экани ҳақидаги хабарлар вазиятни жиддийлаштирди. Энди мавсумолди учрашувлари, мураббийнинг тактик танлови ва эҳтимолий трансфер таклифлари Камавинганинг тақдирини белгилаши мумкин.
Франциялик футболчи бир пайтлар «Реал»да қолишни орзу деб атаганди. Энди у шу орзусини сақлаб қолиш учун янги мураббийни ишонтириши керак.
…