Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этди
Бразилия футболининг юлдузи Неймар ўзининг қадимги клуби Сантос сафида Шапекоэнсе жамоасига қарши кечган драматик ўйиндан сўнг тарқалган шов-шувли хабарларга кескин муносабат билдирди. Икки гол уриб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолган тажрибали ҳужумчи танаффуз вақтида ёш жамоадошларини ҳақорат қилгани ҳақидаги иддаоларни мутлақо ёлғон деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, Сантос ўз уйида Шапекоэнсе билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган баҳсда Неймар майдонда ўзининг етакчилик фазилатларини намойиш этиб, иккита гол киритишга муваффақ бўлди. Бироқ ўйиндан кейин матбуотда ва ижтимоий тармоқларда жамоанинг ички муҳитида танглик юзага келгани ҳақида хабарлар тарқалди. Унда ҳужумчи кийим алмаштириш хонасида ёш ўйинчилар Габриел Бонтемпо ва Жоау Ананиасни қаттиқ ҳақорат қилгани даъво қилинганди.
Неймарнинг ижтимоий тармоқдаги муносабатиМазкур асоссиз миш-мишларга барҳам бериш мақсадида бразилиялик футболчи дарҳол Instagram саҳифаси орқали мурожаат йўллади. У тарқалган маълумотларни «тўлиқ ёлғон» деб атаб, бундай қасддан тарқатилаётган бўҳтонларга чидамаслигини очиқ-ойдин айтди.
«Мен ёш ўйинчиларга бақирганим ёки уларни ранжитганим ҳақидаги хабарларни кўрдим — бу мутлақо ёлғон. Бундай нарративни тарқатаётганлардан илтимос қиламан, бас қилинг. Ёлғон гапирманг», — дея таъкидлади собиқ Барселона ва PSJ ҳужумчиси ўз мурожаатида.
Тажрибали футболчиларнинг масъулиятиНеймар шунингдек, кийим алмаштириш хонасидаги муҳит футбол даражасида табиий эканлигини, бироқ ҳеч қандай шахсий тазйиқ бўлмаганини тушунтирди. У жамоанинг бошқа етакчи футболчилари ҳам умумий натижа учун ўз фикрларини билдиришганини урғулади.
«Хонада бўлган исталган кишидан сўранг. Биз бутун жамоадан талаб қилдик. Лукас Вериссимо, Виллиан Арао, Габи Барбоса ва мен — ҳаммимиз гапирдик. Биз рақобатбардошмиз ва ғалаба қозонишни истаймиз. Аммо ҳеч ким ёш ўйинчиларга ёпишиб олгани йўқ. Мен буни қабул қилмайман», — дея қўшимча қилди 34 ёшли футболчи.
Мақолада қайд этилишича, профессионал жамоаларда ғалаба қозониш учун бир-биридан талаб қилиш ва танқидий муҳокамалар бўлиши одатий ҳол. Неймар интернетда тарқатилаётган бундай ғаразли хабарларга нисбатан бундан буён жим турмаслигини ва адолатсизликка чидамаслигини қатъий таъкидлаб ўтди.
…