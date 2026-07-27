Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этди

·6·Спорт
Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этди

Бразилия футболининг юлдузи Неймар ўзининг қадимги клуби Сантос сафида Шапекоэнсе жамоасига қарши кечган драматик ўйиндан сўнг тарқалган шов-шувли хабарларга кескин муносабат билдирди. Икки гол уриб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолган тажрибали ҳужумчи танаффуз вақтида ёш жамоадошларини ҳақорат қилгани ҳақидаги иддаоларни мутлақо ёлғон деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, Сантос ўз уйида Шапекоэнсе билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган баҳсда Неймар майдонда ўзининг етакчилик фазилатларини намойиш этиб, иккита гол киритишга муваффақ бўлди. Бироқ ўйиндан кейин матбуотда ва ижтимоий тармоқларда жамоанинг ички муҳитида танглик юзага келгани ҳақида хабарлар тарқалди. Унда ҳужумчи кийим алмаштириш хонасида ёш ўйинчилар Габриел Бонтемпо ва Жоау Ананиасни қаттиқ ҳақорат қилгани даъво қилинганди.

Неймарнинг ижтимоий тармоқдаги муносабати

Мазкур асоссиз миш-мишларга барҳам бериш мақсадида бразилиялик футболчи дарҳол Instagram саҳифаси орқали мурожаат йўллади. У тарқалган маълумотларни «тўлиқ ёлғон» деб атаб, бундай қасддан тарқатилаётган бўҳтонларга чидамаслигини очиқ-ойдин айтди.

«Мен ёш ўйинчиларга бақирганим ёки уларни ранжитганим ҳақидаги хабарларни кўрдим — бу мутлақо ёлғон. Бундай нарративни тарқатаётганлардан илтимос қиламан, бас қилинг. Ёлғон гапирманг», — дея таъкидлади собиқ Барселона ва PSJ ҳужумчиси ўз мурожаатида.

Тажрибали футболчиларнинг масъулияти

Неймар шунингдек, кийим алмаштириш хонасидаги муҳит футбол даражасида табиий эканлигини, бироқ ҳеч қандай шахсий тазйиқ бўлмаганини тушунтирди. У жамоанинг бошқа етакчи футболчилари ҳам умумий натижа учун ўз фикрларини билдиришганини урғулади.

«Хонада бўлган исталган кишидан сўранг. Биз бутун жамоадан талаб қилдик. Лукас Вериссимо, Виллиан Арао, Габи Барбоса ва мен — ҳаммимиз гапирдик. Биз рақобатбардошмиз ва ғалаба қозонишни истаймиз. Аммо ҳеч ким ёш ўйинчиларга ёпишиб олгани йўқ. Мен буни қабул қилмайман», — дея қўшимча қилди 34 ёшли футболчи.

Мақолада қайд этилишича, профессионал жамоаларда ғалаба қозониш учун бир-биридан талаб қилиш ва танқидий муҳокамалар бўлиши одатий ҳол. Неймар интернетда тарқатилаётган бундай ғаразли хабарларга нисбатан бундан буён жим турмаслигини ва адолатсизликка чидамаслигини қатъий таъкидлаб ўтди.

НеймарСантосШапекоэнсеФутболБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...Бугун, 12:05«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?Бугун, 11:59«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилди«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилдиБугун, 11:46«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...Бугун, 11:32Арбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиАрбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиБугун, 11:21Салоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаСалоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди