1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?

·133·Иқтисодиёт
1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?
Қисқача

Ўзбекистонда 2026 йил июл ойида 1 килограмм палов учун керакли маҳсулотлар қиймати Тошкент шаҳрида 128 730 сўм, Қорақалпоғистон Республикасида эса 107 396 сўмни ташкил этган. Фарғона вилоятида бу кўрсаткич 125 283 сўм, Тошкент вилоятида 122 346 сўм, Самарқанд вилоятида 122 320 сўм бўлган. Ҳисоб-китобда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузи нархлари инобатга олинган.

Ўзбекистонда 2026 йил июль ойи учун 1 килограмм палов тайёрлашга кетадиган маҳсулотлар қиймати ҳисоблаб чиқилди, деб хабар берди Давлат статистика қўмитаси.

Маълумотларга кўра, палов учун керакли масаллиқлар нархи ҳудудлар кесимида фарқ қилади. Энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида қайд этилган. Пойтахтда 1 килограмм палов тайёрлаш учун зарур маҳсулотлар қиймати 128 730 сўмни ташкил қилган.

Фарғона вилоятида бу кўрсаткич 125 283 сўм, Тошкент вилоятида 122 346 сўм, Самарқанд вилоятида 122 320 сўм бўлган. Сурхондарё вилоятида 120 303 сўм, Қашқадарёда 120 065 сўм, Навоийда 119 331 сўмлик маҳсулот керак бўлиши ҳисобланган.

Бухоро вилоятида 1 килограмм палов масаллиғи 118 694 сўм, Наманганда 118 315 сўм, Жиззахда 118 191 сўм, Хоразмда 117 907 сўмга баҳоланган. Андижонда бу кўрсаткич 116 554 сўм, Сирдарёда 113 707 сўмни ташкил этган.

Энг паст қиймат Қорақалпоғистон Республикасида қайд этилди. У ерда 1 килограмм палов тайёрлаш учун керакли маҳсулотлар 107 396 сўмга баҳоланган.

Ҳисоб-китобда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузи нархлари инобатга олинган. Қўмита эслатишича, бу рақамлар тайёр паловнинг бозор ёки ошхонадаги сотув нархини эмас, фақат масаллиқлар қийматини ифодалайди.

ЎзбекистонТошкентСамарқандФарғонаҚорақалпоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиПарашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиБугун, 16:4010 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:088 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда07.08, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилинди06.08, 16:18Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?06.08, 12:597 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда7 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда06.08, 10:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...