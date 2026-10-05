Грузияда қўлга олинди: Катта фирибгарликда айбланган шахс Ўзбекистонга олиб келинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисмида назарда тутилган ўта йирик миқдорда, уюшган гуруҳ томонидан содир этилган фирибгарликда гумонланиб, халқаро қидирувга берилган шахс Грузияда қўлга олинди.
- Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг экстрадиция сўрови Грузия адлия органлари томонидан қаноатлантирилиб, гумонланувчини Ўзбекистонга топшириш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисмида (ўта йирик миқдорда, уюшган гуруҳ томонидан содир этилган фирибгарлик) назарда тутилган оғир жиноятни содир этганликда гумонланиб, халқаро қидирувга берилган фуқаро чет элда қўлга олиниб, юртимизга қайтарилди.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида жиноий жавобгарликдан яшириниб юрган мазкур шахснинг Грузия ҳудудида истиқомат қилаётгани фош этилди.
Икки давлат идораларининг ҳамкорлиги ва ҳибсга олиш
Гумонланувчини қонун олдида жавоб беришини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон ва Грузия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорликда махсус амалиёт ўтказди:
Қўлга олиш: Маълумотлар тасдиқлангач, шахс Грузиянинг ваколатли идоралари ходимлари томонидан зудлик билан қўлга олинди;
Бош прокуратура илтимосномаси: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан юборилган расмий экстрадиция сўрови Грузия адлия органлари томонидан кўриб чиқилиб, тўлиқ қаноатлантирилди;
Экстрадиция қарори: Гумонланувчини суд ва тергов ҳаракатларини давом эттириш учун Ўзбекистонга топшириш тўғрисида қонуний қарор қабул қилинди.
Интерпол кўмагида Тошкентга олиб келинди
Интерполнинг Ўзбекистон Республикасидаги Миллий марказий бюроси хабарига кўра, экстрадиция жараёни халқаро меъёрлар ва қатъий хавфсизлик чоралари остида амалга оширилди:
«Интерполнинг икки давлатдаги Миллий марказий бюролари ходимларининг бевосита иштироки ва мувофиқлаштируви остида қидирувда бўлган шахс Грузиядан расман экстрадиция қилинди. У миллий қонунчилигимизга мувофиқ кейинги процессуал ва тергов ҳаракатларини ўтказиш учун Ўзбекистонга олиб келинди».
Мазкур муваффақиятли амалиёт оғир иқтисодий жиноятлар содир этиб, хорижда яширинишга уринган ҳар қандай шахс қонун устуворлиги ва жазонинг муқаррарлиги принципи асосида жавобгарликка тортилишини яна бир бор кўрсатди. Айни дамда ушбу фуқарога нисбатан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Изоҳлар 0
…