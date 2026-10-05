Грузияда қўлга олинди: Катта фирибгарликда айбланган шахс Ўзбекистонга олиб келинди

·8·Жамият
Грузияда қўлга олинди: Катта фирибгарликда айбланган шахс Ўзбекистонга олиб келинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисмида назарда тутилган ўта йирик миқдорда, уюшган гуруҳ томонидан содир этилган фирибгарликда гумонланиб, халқаро қидирувга берилган шахс Грузияда қўлга олинди.
  • Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг экстрадиция сўрови Грузия адлия органлари томонидан қаноатлантирилиб, гумонланувчини Ўзбекистонга топшириш тўғрисида қарор қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисмида (ўта йирик миқдорда, уюшган гуруҳ томонидан содир этилган фирибгарлик) назарда тутилган оғир жиноятни содир этганликда гумонланиб, халқаро қидирувга берилган фуқаро чет элда қўлга олиниб, юртимизга қайтарилди.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида жиноий жавобгарликдан яшириниб юрган мазкур шахснинг Грузия ҳудудида истиқомат қилаётгани фош этилди.

Икки давлат идораларининг ҳамкорлиги ва ҳибсга олиш

Гумонланувчини қонун олдида жавоб беришини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон ва Грузия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорликда махсус амалиёт ўтказди:

  • Қўлга олиш: Маълумотлар тасдиқлангач, шахс Грузиянинг ваколатли идоралари ходимлари томонидан зудлик билан қўлга олинди;

  • Бош прокуратура илтимосномаси: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан юборилган расмий экстрадиция сўрови Грузия адлия органлари томонидан кўриб чиқилиб, тўлиқ қаноатлантирилди;

  • Экстрадиция қарори: Гумонланувчини суд ва тергов ҳаракатларини давом эттириш учун Ўзбекистонга топшириш тўғрисида қонуний қарор қабул қилинди.

Интерпол кўмагида Тошкентга олиб келинди

Интерполнинг Ўзбекистон Республикасидаги Миллий марказий бюроси хабарига кўра, экстрадиция жараёни халқаро меъёрлар ва қатъий хавфсизлик чоралари остида амалга оширилди:

«Интерполнинг икки давлатдаги Миллий марказий бюролари ходимларининг бевосита иштироки ва мувофиқлаштируви остида қидирувда бўлган шахс Грузиядан расман экстрадиция қилинди. У миллий қонунчилигимизга мувофиқ кейинги процессуал ва тергов ҳаракатларини ўтказиш учун Ўзбекистонга олиб келинди».

Мазкур муваффақиятли амалиёт оғир иқтисодий жиноятлар содир этиб, хорижда яширинишга уринган ҳар қандай шахс қонун устуворлиги ва жазонинг муқаррарлиги принципи асосида жавобгарликка тортилишини яна бир бор кўрсатди. Айни дамда ушбу фуқарога нисбатан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Ўзбекистон-Грузия ҳуқуқий ҳамкорликЭкстрадицияИнтерпол168-модда 4-қисми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши20 сентябр 17:55«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши11 сентябр 14:57Туркия Нетаняхуга қарши ордер берди: халқаро қидирув масаласи кўтарилдиТуркия Нетаняхуга қарши ордер берди: халқаро қидирув масаласи кўтарилди21 август 18:37“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди14 июл 13:23Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олди7 июл 15:59Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиОнаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозонди5 июл 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди