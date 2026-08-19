20 август учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 20 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 25,52 сўмга арзонлаб, 11 794,88 сўмга тушди.
• Евро 1,12 сўмга қимматлаб, 13 685,60 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,38 сўмга арзонлаб, 138,67 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 2,68 сўмга арзонлаб, 15 987,96 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,1 сўмга қимматлаб, 74,12 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 6,21 сўмга қимматлаб, 14 556,19 сўм бўлди.
• Хитой юани 2,64 сўмга арзонлаб, 1 750,48 сўмга тушди.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…