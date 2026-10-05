Эри саёҳатга олиб чиқмаган аёл ажрашиш учун мурожаат қилди

·32·Дунё
Эри саёҳатга олиб чиқмаган аёл ажрашиш учун мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шаржада истиқомат қилувчи аёл эри уни саёҳат ва кўнгилочар тадбирларга олиб чиқмаганидан норози бўлиб, ажрашиш учун оилавий маслаҳат хизматига мурожаат қилди.
  • Аёл эрининг сахий, сабрли ва яхши хулқли эканлигини таъкидлаган бўлса-да, унинг ташқи дам олишга қизиқмаслиги ташвишга солган.
  • Мутахассислар аёлга бошқа оила аъзолари билан вақт ўтказишни тавсия қилиб, фақат ушбу сабабга кўра ажрашишни кескин қарор деб аташдан сақланишни маслаҳат берган.

Шаржа шаҳрида истиқомат қилувчи аёл эри уни саёҳат, сайр ва турли кўнгилочар тадбирларга олиб чиқишга қизиқиш билдирмаётганидан норози бўлиб, ажрашиш масаласида оилавий маслаҳат хизматига мурожаат қилди.

Мазкур ҳолат БАА оммавий ахборот воситаларида муҳокама қилинди. Воқеа ҳақида Шаржа судлари қошидаги Оилавий йўл-йўриқ бўлими директори доктор Розия Ҳасан Ал Райсий телевидение дастурида маълумот берди.

Доктор Ал Райсийнинг айтишича, аёл аввал Оилавий йўл-йўриқ хизматига мурожаат қилиб, турмуш ўртоғи асосан уйда қолишни афзал кўришини ва уни сайр қилиш, дам олиш ёки саёҳатларга бирга олиб чиқишга унчалик қизиқмаслигини билдирган.

Аёл эрининг ижобий фазилатларини ҳам алоҳида қайд этган. У турмуш ўртоғини сахий, сабрли ва яхши хулқли инсон сифатида таърифлаган. Бироқ эркакнинг уйдан ташқарида дам олиш ва кўнгилочар машғулотларда иштирок этишни истамаслиги аёлни ташвишга сола бошлаган.

Шаржа Оилавий йўл-йўриқ бўлими вакиллари аёлга дам олиш ва сайр қилиш учун ака-укаси, опа-сингиллари ҳамда бошқа оила аъзолари билан бирга вақт ўтказиши мумкинлигини тушунтирган. Шунингдек, мутахассислар унга фақат ушбу масала сабабли ажрашиш ҳақида кескин қарор қабул қилмасликни тавсия қилган.

Масъуллар оилавий ҳаётда ўзаро тушуниш, муроса ва бир-бирининг хоҳиш-истакларига ҳурмат билан ёндашиш муҳимлигини таъкидлаган. Улар турмуш тарзидаги фарқлар ва дам олиш борасидаги қарашлар оиладаги тинчликка салбий таъсир кўрсатишига йўл қўймаслик зарурлигини айтган.

Доктор Ал Райсийнинг таъкидлашича, эр-хотиннинг ҳаёт тарзи ёки дам олиш усулларига бўлган муносабати турлича бўлиши баъзан норозилик ва тушунмовчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бироқ ҳар бир келишмовчилик никоҳни бекор қилиш билан якунланиши шарт эмас.

Мутахассис, шунингдек, ҳар қандай кичик келишмовчиликни дарҳол ҳуқуқий ёки оилавий можарога айлантиришдан сақланишга чақирган. Айниқса, никоҳ муносабатларига жиддий таъсир кўрсатаётган муаммо мавжуд бўлмаган ҳолатларда майда фарқларни катта низога айлантирмаслик муҳимлиги таъкидланган.

Мутахассисларнинг фикрича, эр-хотин ўртасидаги ўзаро мулоқот, тушуниш ва муроса турмушдаги турли қарашлар туфайли юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни юмшатишда муҳим аҳамият касб этади.

ШаржаОилавий йўл‑йўриқ хизматиАёлнинг ажралишиБАА оммавий ахборот воситалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиТошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилинди29 июл 13:55Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолди8 июл 19:33Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилди3 октябр 14:54Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқланди19 август 13:38Қозоғистонда эридан калтакланаётганини айтган 28 ёшли аёл эртаси куни вафот этдиҚозоғистонда эридан калтакланаётганини айтган 28 ёшли аёл эртаси куни вафот этди1 октябр 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота