Физиклар жуда кучли нейтино пайдо бўлишини бешинчи ўлчам билан изоҳламоқда

·4·Техно
Физиклар жуда кучли нейтино пайдо бўлишини бешинчи ўлчам билан изоҳламоқда

2023-йил феврал ойида Италиянинг Сицилия қирғоғи яқинида қурилаётган KM3NeT нейтрино телескопи фанга номаълум бўлган ўта юқори энергияли зарбани қайд этди. Ушбу нейтрино ўзидан олдин кузатилган шунга ўхшаш зарралардан нақд 35 баробар қувватлироқ чиққани астропҳйсикал ҳамжамиятда катта қизиқиш уйғотди. Уч йил давомида олимлар блазарлар ва космик нурлар тўқнашуви каби турли назарияларни кўриб чиқдилар, бироқ уларнинг ҳеч бири юзага келган саволларга тўлиқ жавоб бера олмади. Пҳйсикал Ревиев Д журналида чоп этилган янги илмий ишда Мюнхердаги Макс Планк физика институти олими Дитер Люст бошчилигидаги гуруҳ бу сирли заррача бошқа оламда эмас, балки бешинчи ўлчам ичидаги қора туйнук портлаши натижасида юзага келганини тахмин қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, гап илк коинотда Катта портлашдан сўнг дарҳол пайдо бўлган гипотетик объектлар — бирламчи қора туйнуклар ҳақида бормоқда. Стивен Хокинг назариясига кўра, улар аста-секин буғланиб, зарралар чиқаради. Астероид массасигача бўлган бундай туйнук бугунги кунгача сақланиб қолган ва унинг сўнгги чақнаши нейтрино оқимини келтириб чиқарган бўлиши мумкин. Бир йил аввал Массачусетс технология институти (МИТ) тадқиқотчилари Қуёшдан 2000 астрономик бирлик масофада жойлашган шундай объект KM3NeT қайд этган зарбани келтириб чиқариши мумкинлигини ҳисоблаб чиққан эдилар. Бироқ бошқа асбоблар фотонларни қайд этмагани бу версиянинг асосий камчилигига айланган эди.

Тирик қолган гипотетик бешинчи ўлчам сирлари

Ушбу зиддиятни ҳал қилиш учун Люст ва унинг ҳамкасблари қадимий назарияга қўшимча равишда «қоронғи ўлчам» концепциясини киритишди. Гарвард университети мутахассиси Кумрун Вафа илгари сурган ғояга кўра, бешинчи ўлчам қоронғи энергиянинг қўшимча эффекти бўлиб, ҳар бир фазо-вақт нуқтасида микрон ўлчамли айлана шаклида мавжуд. Уни кўриб бўлмайди, чунки тортишувдан ташқари барча ўзаро таъсирлар тўрт ўлчамли брана ичида чекланган. Агар портлаётган бирламчи қора туйнук айнан шу ўлчам ичида жойлашган бўлса, физик қонуниятларга кўра, ундан фақат нейтринолар чиқиб кета олади ва фотонлар ташқарига чиқмайди — бу эса амалда айнан шундай кузатилган.

Ушбу модел ўз навбатида космик торларнинг қулаши натижасида ҳосил бўлган қора туйнукларни назарда тутади. Торлар атрофидаги юқори зичлик қора туйнук пайдо бўлиши учун етарли шароит яратган. Бироқ скептик олимлар бешинчи ўлчамнинг мавжудлиги ҳали тўлиқ тўғрилиги исботланмаганини таъкидлашмоқда. Висконсин-Медисон университети космологи Ден Ҳупер тадқиқотчиларнинг даъволари жуда дадил эканини ва уларни ҳимоя қилиш қийинлигини қайд этди. Шунингдек, Жанубий қутбдаги анча йирикроқ ИсеКубе детектори охирги 15 йил ичида шундай юқори энергияли битта ҳам нейтринони қайд этмагани қўшимча саволларни туғдирмоқда.

Келажакдаги тадқиқотлар ва янги телескоплар

Олимларнинг фикрича, яқинлашиб келаётган коинотни ўрганиш лойиҳалари бу каби жумбоқларга аниқлик киритади. Хусусан, Гренландияда қурилаётган Радионейтрино обсерваторияси нейтриноларни оптик чақнашлар орқали эмас, балки радиочастоталар ёрдамида аниқлайди. Бу эса станциялар орасидаги масофани кенгайтириб, улкан энергияларни қамраб олиш имконини беради. Шунингдек, ИсеКубе иккинчи авлоди лойиҳаси 500 квадрат километр майдонда радиоантенна тармоғини ёйишни режалаштирмоқда. Ҳозирча KM3NeT қайд этган зарба учун космик нурлар ёки блазарлар каби бошқа ерга яқинроқ тушунтиришлар ҳам мавжуд бўлиб турибди, бироқ уларнинг бирортаси ҳам тўлиқ исботланмагани сабабли бешинчи ўлчамдаги қора туйнуклар гипотезаси илмий муҳокамада қолмоқда.

ФизикаНейтриноҚора ТуйнукларИлм-фанКосмология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илм-фан тарихи: Ўчиқ атом реакторининг нейтрино эхоси қайд этилдиИлм-фан тарихи: Ўчиқ атом реакторининг нейтрино эхоси қайд этилди6 август 14:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқда31 июл 22:29Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳс14 сентябр 04:55Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиКоинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолди13 июл 10:24Физиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олиндиФизиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олинди5 август 04:50ЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишдиЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишди2 июн 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...