Манчестер Сити аёллар жамоаси Арсенал устидан иродали ғалаба қозонди
Англия Аёллар Суперлигасида (ВСЛ) етакчилик қилаётган Манчестер Сити ўз уйида Арсенал жамоасини мағлуб этиб, жорий мавсумдаги мукаммал сериясини давом эттирди. Goal.com хабар беришига кўра, мазкур учрашув майдон эгалари учун жуда қийин кечганига қарамай, иккинчи бўлимдаги шиддатли ҳужумлар эвазига якунда 4:2 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Академй Стадиум майдонида кечган баҳсда Лондон клуби икки бор ҳисобда олдинга чиқиб олганига қарамай, устунликни сақлаб қола олмади. Арсенал сафида Лиса Баум ҳамда Алессиа Руссо киритган голлар эвазига меҳмонлар учрашув давомида икки бор олдинда борган эди. Бироқ характер кўрсатган мезбонлар иккинчи бўлимда вазиятни тубдан ўзгартириб юборишди.
Майдондаги кескин бурилишБиринчи бўлим якунланиши арафасида Лаурен Ҳемп дарҳол жавоб голини уриб, мувозанатни тиклади. Танаффусдан кейин Алессиа Руссо яна бир бор Арсенал жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса-да, Манчестер Сити тезкорлик билан ўйин тизгинини ўз қўлига олди.
Захирадан майдонга тушган Керстин Каспариж майдонга тушган заҳоти, яни 63-дақиқада ажойиб гол уриб, ҳисобни тенглаштирди. Oraдан кўп ўтмай, Лаурен Ҳемп дарвозабоннинг ойқлари орасидан аниқ зарба йўллаб, жамоасини илк бор олдинга олиб чиқди. Якуний нуқтани эса Хадижа Шоу қўйиб, ҳимоячи Лия Уильямсонни алдаб ўтган ҳолда тўпни дарвозага йўллади ва ажойиб камбекни расмийлаштирди.
Турнир жадвалидаги вазият ва келгуси ўйинларУшбу мағлубият Арсенал учун мавсумнинг оғир бошланганини кўрсатиб қўйди. Лондонликлар 16 та голли имконият яратганига қарамай, ҳимоядаги заифликлар ва ўйинни охиригача бошқаролмагани уларга қимматга тушди. Жамоа ҳозирда турнир жадвалида одатий бўлмаган 10-поғонани банд этиб турибди ва пешқадамдан нақ 10 очко ортда қолмоқда. Ўйиндан сўнг бош мураббий Ренее Слегерц мухлислардан узр сўради.
Манчестер Сити эса чемпионатдаги кетма-кет бешинчи ғалабасини тантана қилиб, пешқадамликни мустаҳкамлади. Халқаро танаффусдан кейин ҳар икки жамоани муҳим баҳслар кутиб турибди. Арсенал ўз ўйинини яхшилаб олиш учун 17-октабр куни Бирмингҳам Ситй билан баҳс юритади, Манчестер Сити эса 18-октабр куни ўз майдонида Брайтон жамоасини қабул қилади.
Изоҳлар 0
…