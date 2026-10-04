Манчестер Сити аёллар жамоаси Арсенал устидан иродали ғалаба қозонди

·4·Спорт
Манчестер Сити аёллар жамоаси Арсенал устидан иродали ғалаба қозонди

Англия Аёллар Суперлигасида (ВСЛ) етакчилик қилаётган Манчестер Сити ўз уйида Арсенал жамоасини мағлуб этиб, жорий мавсумдаги мукаммал сериясини давом эттирди. Goal.com хабар беришига кўра, мазкур учрашув майдон эгалари учун жуда қийин кечганига қарамай, иккинчи бўлимдаги шиддатли ҳужумлар эвазига якунда 4:2 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Академй Стадиум майдонида кечган баҳсда Лондон клуби икки бор ҳисобда олдинга чиқиб олганига қарамай, устунликни сақлаб қола олмади. Арсенал сафида Лиса Баум ҳамда Алессиа Руссо киритган голлар эвазига меҳмонлар учрашув давомида икки бор олдинда борган эди. Бироқ характер кўрсатган мезбонлар иккинчи бўлимда вазиятни тубдан ўзгартириб юборишди.

Майдондаги кескин бурилиш

Биринчи бўлим якунланиши арафасида Лаурен Ҳемп дарҳол жавоб голини уриб, мувозанатни тиклади. Танаффусдан кейин Алессиа Руссо яна бир бор Арсенал жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса-да, Манчестер Сити тезкорлик билан ўйин тизгинини ўз қўлига олди.

Захирадан майдонга тушган Керстин Каспариж майдонга тушган заҳоти, яни 63-дақиқада ажойиб гол уриб, ҳисобни тенглаштирди. Oraдан кўп ўтмай, Лаурен Ҳемп дарвозабоннинг ойқлари орасидан аниқ зарба йўллаб, жамоасини илк бор олдинга олиб чиқди. Якуний нуқтани эса Хадижа Шоу қўйиб, ҳимоячи Лия Уильямсонни алдаб ўтган ҳолда тўпни дарвозага йўллади ва ажойиб камбекни расмийлаштирди.

Турнир жадвалидаги вазият ва келгуси ўйинлар

Ушбу мағлубият Арсенал учун мавсумнинг оғир бошланганини кўрсатиб қўйди. Лондонликлар 16 та голли имконият яратганига қарамай, ҳимоядаги заифликлар ва ўйинни охиригача бошқаролмагани уларга қимматга тушди. Жамоа ҳозирда турнир жадвалида одатий бўлмаган 10-поғонани банд этиб турибди ва пешқадамдан нақ 10 очко ортда қолмоқда. Ўйиндан сўнг бош мураббий Ренее Слегерц мухлислардан узр сўради.

Манчестер Сити эса чемпионатдаги кетма-кет бешинчи ғалабасини тантана қилиб, пешқадамликни мустаҳкамлади. Халқаро танаффусдан кейин ҳар икки жамоани муҳим баҳслар кутиб турибди. Арсенал ўз ўйинини яхшилаб олиш учун 17-октабр куни Бирмингҳам Ситй билан баҳс юритади, Манчестер Сити эса 18-октабр куни ўз майдонида Брайтон жамоасини қабул қилади.

Манчестер СитйАрсеналВСЛФутболАёллар футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал чемпионлик пойгасидан чиқди: Манчестер Сити Англия чемпиониАрсенал чемпионлик пойгасидан чиқди: Манчестер Сити Англия чемпиони7 май 01:55Бетҳ Меад Арсенал билан хайрлашмоқдаБетҳ Меад Арсенал билан хайрлашмоқда11 май 18:19Манчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкинМанчестер Сити футболчилар ва агентлар томонидан судга тортилиши мумкин1 октябр 19:51Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқдаМанчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқда1 октябр 01:38Жуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирдиЖуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирди27 сентябр 01:36Давид де Геа Манчестер Сити можаросидан сўнг чемпионликлар ҳақида гапирдиДавид де Геа Манчестер Сити можаросидан сўнг чемпионликлар ҳақида гапирди26 сентябр 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди