21 август учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
21 август учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 21 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 52,28 сўмга қимматлаб, 11 847,16 сўмни ташкил этди.

• Евро 1,12 сўмга қимматлаб, 13 685,60 сўм бўлди.

• Россия рубли 0,38 сўмга арзонлаб, 138,67 сўмга тушди.

• Фунт стерлинг 2,68 сўмга арзонлаб, 15 987,96 сўмга тушди.

• Япон иенаси 0,1 сўмга қимматлаб, 74,12 сўмни ташкил этди.

• Швейцария франки 6,21 сўмга қимматлаб, 14 556,19 сўм бўлди.

• Хитой юани 2,64 сўмга арзонлаб, 1 750,48 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

21 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда21 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:1320 август учун валюта курслари эълон қилинди20 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:36Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?Кеча, 12:0620 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда20 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:2519 август учун валюта курслари эълон қилинди19 август учун валюта курслари эълон қилинди18.08, 18:33Корея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқдаКорея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқда18.08, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда