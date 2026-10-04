Мурожаатингиз қатъий назоратда бўлади: Президент қабулхонасига тўғри хат йўллаш сири

·7·Ўзбекистон
Мурожаатингиз қатъий назоратда бўлади: Президент қабулхонасига тўғри хат йўллаш сири
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига мурожаат йўллашда кўплаб фуқаролар техник хатоларга йўл қўймоқда, бу эса уларнинг аризаларининг назоратдан четда қолишига олиб келади.
  • Тўғри мурожаат юбориш учун пм.gov.uz порталининг бош саҳифаси охиридаги «Мурожаат юбориш» тугмасини босиш зарур.
  • Ушбу усул орқали юборилган аризалар Президент Халқ қабулхонаси тизимига тўғридан-тўғри тушади ва ижроси назоратга олинади.

Фуқароларнинг давлат органларига йўллаётган ариза ва шикоятлари тўлиқ кўриб чиқилиши ҳамда ижроси пайсалга солинмаслиги бевосита мурожаатнинг қайси канал орқали киритилганига боғлиқ. Бироқ бугунги кунда кўплаб фуқаролар Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига хат йўллашда кенг тарқалган техник адашишга йўл қўймоқда.

Порталнинг бош саҳифасига кирганда таклиф этилаётган кўплаб бўлимлар орасида бевосита Президент назоратига тушувчи тўғри тугмани танлаш мурожаат тақдирини ҳал қилувчи асосий омил саналади.

Фойдаланувчилар қаерда адашмоқда?

Расмий pm.gov.uz веб-манзилига кирилганда фойдаланувчилар кўзи энг аввал қуйидаги ҳаволаларга тушади:

  • Турли вазирлик ва идораларнинг шахсий веб-сайтлари;

  • Давлат ташкилотларининг алоҳида ишонч телефонлари;

  • Маҳаллий муаммоларни бартараф этувчи «Халқ назорати» ва шунга ўхшаш ташқи платформалар.

Ушбу бўлимлар орқали юборилган хатлар кўпинча муайян идоранинг ички бюрократик жараёнига тушиб қолади ва умумтизим назоратидан четда қолиши мумкин.

Тўғридан-тўғри Президент Халқ қабулхонасига чиқиш усули

Юборилган ариза энг юқори даражадаги масъуллар диққат марказига тушиши учун қуйидаги аниқ кетма-кетликка амал қилиш зарур:

  • Пастки қисмга тушинг: pm.gov.uz порталининг бош саҳифаси охиригача (футер қисмига) пастга тушилади;

  • Асосий тугма: Айнан саҳифанинг энг пастки қисмида жойлашган махсус «Мурожаат юбориш» тугмаси босилади;

  • Халқ қабулхонаси тизими: Фақат шу тугма орқали юборилган аризалар ҳеч қандай воситачиларсиз тўғридан-тўғри Президент Халқ қабулхонаси тизимига келиб тушади ва ижроси махсус масъуллар томонидан алоҳида назоратга олинади.

СМС-назорат ва тезкор мониторинг

Президент Халқ қабулхонасида фуқароларнинг ҳар бир овозини эшитиш ва ижрони таъминлаш механизмлари сезиларли даражада кучайтирилган:

  • Индивидуал мақом: Халқ қабулхонаси орқали рўйхатдан ўтган ҳар бир мурожаатга алоҳида қатъий назорат рақами бириктирилади;

  • СМС-хабарнома тизими: Мурожаат муаллифи унинг қайси босқичда кўриб чиқилаётгани, қайси ташкилот ёки масъулга юклатилгани ҳамда қачон жавоб тайёрланишини бевосита телефонига келувчи қисқа хабарлар (СМС) орқали реал вақт режимида кузатиб бориш имконига эга.

Мурожаат юборишда ушбу оддий техник қоидага риоя қилиш аризаларнинг идорама-идора сарсон бўлишининг олдини олиб, муаммоларнинг қонуний ва сифатли ечилишига хизмат қилади.

Президент Халқ қабулхонасиpm.gov.uzвиртуал қабулхонаСМС-назорат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиТошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушди3 сентябр 17:50Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилдиЎзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди22 май 17:31Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиСолиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ берди24 июн 14:23Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?17 июл 16:40Ҳайит кунлари Тошкентдан қўшимча автобуслар қатнови йўлга қўйилдиҲайит кунлари Тошкентдан қўшимча автобуслар қатнови йўлга қўйилди24 май 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади