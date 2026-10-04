Мурожаатингиз қатъий назоратда бўлади: Президент қабулхонасига тўғри хат йўллаш сири
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига мурожаат йўллашда кўплаб фуқаролар техник хатоларга йўл қўймоқда, бу эса уларнинг аризаларининг назоратдан четда қолишига олиб келади.
- Тўғри мурожаат юбориш учун пм.gov.uz порталининг бош саҳифаси охиридаги «Мурожаат юбориш» тугмасини босиш зарур.
- Ушбу усул орқали юборилган аризалар Президент Халқ қабулхонаси тизимига тўғридан-тўғри тушади ва ижроси назоратга олинади.
Фуқароларнинг давлат органларига йўллаётган ариза ва шикоятлари тўлиқ кўриб чиқилиши ҳамда ижроси пайсалга солинмаслиги бевосита мурожаатнинг қайси канал орқали киритилганига боғлиқ. Бироқ бугунги кунда кўплаб фуқаролар Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига хат йўллашда кенг тарқалган техник адашишга йўл қўймоқда.
Порталнинг бош саҳифасига кирганда таклиф этилаётган кўплаб бўлимлар орасида бевосита Президент назоратига тушувчи тўғри тугмани танлаш мурожаат тақдирини ҳал қилувчи асосий омил саналади.
Фойдаланувчилар қаерда адашмоқда?
Расмий pm.gov.uz веб-манзилига кирилганда фойдаланувчилар кўзи энг аввал қуйидаги ҳаволаларга тушади:
Турли вазирлик ва идораларнинг шахсий веб-сайтлари;
Давлат ташкилотларининг алоҳида ишонч телефонлари;
Маҳаллий муаммоларни бартараф этувчи «Халқ назорати» ва шунга ўхшаш ташқи платформалар.
Ушбу бўлимлар орқали юборилган хатлар кўпинча муайян идоранинг ички бюрократик жараёнига тушиб қолади ва умумтизим назоратидан четда қолиши мумкин.
Тўғридан-тўғри Президент Халқ қабулхонасига чиқиш усули
Юборилган ариза энг юқори даражадаги масъуллар диққат марказига тушиши учун қуйидаги аниқ кетма-кетликка амал қилиш зарур:
Пастки қисмга тушинг: pm.gov.uz порталининг бош саҳифаси охиригача (футер қисмига) пастга тушилади;
Асосий тугма: Айнан саҳифанинг энг пастки қисмида жойлашган махсус «Мурожаат юбориш» тугмаси босилади;
Халқ қабулхонаси тизими: Фақат шу тугма орқали юборилган аризалар ҳеч қандай воситачиларсиз тўғридан-тўғри Президент Халқ қабулхонаси тизимига келиб тушади ва ижроси махсус масъуллар томонидан алоҳида назоратга олинади.
СМС-назорат ва тезкор мониторинг
Президент Халқ қабулхонасида фуқароларнинг ҳар бир овозини эшитиш ва ижрони таъминлаш механизмлари сезиларли даражада кучайтирилган:
Индивидуал мақом: Халқ қабулхонаси орқали рўйхатдан ўтган ҳар бир мурожаатга алоҳида қатъий назорат рақами бириктирилади;
СМС-хабарнома тизими: Мурожаат муаллифи унинг қайси босқичда кўриб чиқилаётгани, қайси ташкилот ёки масъулга юклатилгани ҳамда қачон жавоб тайёрланишини бевосита телефонига келувчи қисқа хабарлар (СМС) орқали реал вақт режимида кузатиб бориш имконига эга.
Мурожаат юборишда ушбу оддий техник қоидага риоя қилиш аризаларнинг идорама-идора сарсон бўлишининг олдини олиб, муаммоларнинг қонуний ва сифатли ечилишига хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…