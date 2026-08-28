Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!

·19·Иқтисодиёт
Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини янада эркинлаштириш, бизнес субъектларига ортиқча босимларни камайтириш ва инвестициявий муҳитни тубдан яхшилашга қаратилган муҳим ҳужжат қабул қилинди. Президентнинг тадбиркорлар билан VI очиқ мулоқотида илгари сурилган вазифалар асосида махсус Фармон имзоланди.

Мазкур фармон билан 2027 йил 1 январдан бошлаб миллий бизнес амалиётига бир қатор енгиллик ва кафолатлар киритилмоқда.

2027 йил 1 январдан нималар ўзгаради?

Янги тартибга кўра, тадбиркорларни жазолаш эмас, балки уларга кўмаклашиш тизими йўлга қўйилади:

  • «Биринчи хато учун огоҳлантириш» тамойили: Агар тадбиркорлик субъекти қоидабузарликни биринчи марта содир этган бўлса ҳамда фуқаролар ҳаёти, соғлиғи ёки ўзгалар мулкига зарар етказмаган бўлса, унга нисбатан дарҳол молиявий жарима қўлланилмайди. Бунинг ўрнига камчиликни тузатиш учун 10 кунлик муҳлат берилади;

  • Такрорий текширувларга чеклов: Тадбиркорлик субъектлари фаолиятида 1 йил давомида ўтказиладиган ҳар қандай такрорий текширув фақат Бизнес-омбудсман рухсати билан амалга оширилади (камерал солиқ текшируви бундан мустасно).

Икки йиллик ҳуқуқий эксперимент: Ихтиёрий аудит ва солиқ имтиёзи

Фармон билан 2027 йил 1 январдан 2028 йил 31 декабрга қадар ўрта ва йирик бизнес субъектлари учун ноёб ҳуқуқий синов тартиби жорий этилмоқда:

  • Ташаббускор аудит: Тадбиркорлар аудиторлик ташкилотини жалб қилган ҳолда солиқ ва йиғимларни тўғри ҳисоблаш бўйича ўз ихтиёри билан аудит ўтказади ва ушбу хулосани солиқ органи тан олади;

  • Солиқ органи текширмайди: Аудит ўтказилган давр учун давлат солиқ идоралари томонидан қайта солиқ аудити ўтказилмайди;

  • 30 кунлик имконият: Аудитда аниқланган барча хато ва камчиликлар 30 кун ичида тўлиқ бартараф этилса, бизнес субъектига нисбатан молиявий жарималар умуман қўлланмайди;

  • Аудиторлар жавобгарлиги: Экспериментда иштирок этувчи аудиторлик фирмалари реестри Солиқ қўмитаси сайтида юритилади. Агар хулоса хатолиги оқибатида тўланмай қолган солиқлар аниқланса, жавобгарлик аудиторлик ташкилотининг зиммасига тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқдиБугун, 19:132 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 17:472 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:42Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Бугун, 09:4828 август учун валюта курслари эълон қилинди28 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:02Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди