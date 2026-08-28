Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!
Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини янада эркинлаштириш, бизнес субъектларига ортиқча босимларни камайтириш ва инвестициявий муҳитни тубдан яхшилашга қаратилган муҳим ҳужжат қабул қилинди. Президентнинг тадбиркорлар билан VI очиқ мулоқотида илгари сурилган вазифалар асосида махсус Фармон имзоланди.
Мазкур фармон билан 2027 йил 1 январдан бошлаб миллий бизнес амалиётига бир қатор енгиллик ва кафолатлар киритилмоқда.
2027 йил 1 январдан нималар ўзгаради?
Янги тартибга кўра, тадбиркорларни жазолаш эмас, балки уларга кўмаклашиш тизими йўлга қўйилади:
«Биринчи хато учун огоҳлантириш» тамойили: Агар тадбиркорлик субъекти қоидабузарликни биринчи марта содир этган бўлса ҳамда фуқаролар ҳаёти, соғлиғи ёки ўзгалар мулкига зарар етказмаган бўлса, унга нисбатан дарҳол молиявий жарима қўлланилмайди. Бунинг ўрнига камчиликни тузатиш учун 10 кунлик муҳлат берилади;
Такрорий текширувларга чеклов: Тадбиркорлик субъектлари фаолиятида 1 йил давомида ўтказиладиган ҳар қандай такрорий текширув фақат Бизнес-омбудсман рухсати билан амалга оширилади (камерал солиқ текшируви бундан мустасно).
Икки йиллик ҳуқуқий эксперимент: Ихтиёрий аудит ва солиқ имтиёзи
Фармон билан 2027 йил 1 январдан 2028 йил 31 декабрга қадар ўрта ва йирик бизнес субъектлари учун ноёб ҳуқуқий синов тартиби жорий этилмоқда:
Ташаббускор аудит: Тадбиркорлар аудиторлик ташкилотини жалб қилган ҳолда солиқ ва йиғимларни тўғри ҳисоблаш бўйича ўз ихтиёри билан аудит ўтказади ва ушбу хулосани солиқ органи тан олади;
Солиқ органи текширмайди: Аудит ўтказилган давр учун давлат солиқ идоралари томонидан қайта солиқ аудити ўтказилмайди;
30 кунлик имконият: Аудитда аниқланган барча хато ва камчиликлар 30 кун ичида тўлиқ бартараф этилса, бизнес субъектига нисбатан молиявий жарималар умуман қўлланмайди;
Аудиторлар жавобгарлиги: Экспериментда иштирок этувчи аудиторлик фирмалари реестри Солиқ қўмитаси сайтида юритилади. Агар хулоса хатолиги оқибатида тўланмай қолган солиқлар аниқланса, жавобгарлик аудиторлик ташкилотининг зиммасига тушади.
…