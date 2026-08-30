Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтиради
Аэрокосмик саноатда ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган улкан ўзгаришлар эълон қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, келажакда амалга ошириладиган Starship V3 ракетасининг битта парвози ўзининг тарихий аждоди бўлган Falcon 1 ракета учирилишидан ҳам арзонроққа тушиши кутилмоқда. Бу эса космосни ўзлаштириш ва уни тижоратлаштириш жараёнини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Starship V3 битта рейснинг ўзида орбитали фазога 100 тоннадан ортиқ фойдали юкни етказиб бериш қувватига эга. Таққослаш учун, Falcon 1 ракета тизими ёрдамида шунча ҳажмдаги юкни орбитага чиқариш учун 200 мартадан зиёд муваффақиятли старт амалга оширилиши талаб этилар эди.
Космик иқтисодиётда янги қоидаларАнъанавий ракетасозликда юзлаб алоҳида қурилмаларни ясаш, уларни тайёрлаш ва кетма-кет учириш жуда катта вақт ҳамда молиявий ресурсларни талаб қилган. Янги авлод гигант ракетаси эса тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти эвазига мазкур чекловларни бутунлай бартараф этади. Бундай ёндашув космик парвозлар таннархини тубдан пасайтириб, башарият учун олис олам эшикларини янада кенгроқ очади.
Экспертларнинг фикрича, ушбу улкан салоҳият айниқса ерости ва орбитал сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтиришда ўта муҳим аҳамият касб этади. Битта муваффақиятли старт орқали космосга йирик ҳажмли ҳисоблаш сунъий йўлдошлари, қувватли энергия жиҳозлари ҳамда замонавий тармоқ инфратузилмасини тўғридан-тўғри етказиб бериш имкони туғилади.
Глобал маълумотлар алмашинуви ва келажак истиқболлариМазкур лойиҳа Starlink тизими ҳамда илғор лазер каналлари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ишлайди. Бу эса орбитал тизимлар ва Ер ўртасида улкан ҳаждаги маълумотларни юқори тезликда узатиш имконини яратиб, глобал алоқа тармоқларини янада такомиллаштиради.
Ракета тизимининг юқори даражада қайта тикланиши ва яна қайта фойдаланишга яроқлилиги янги авлод инфратузилмасини қисқа фурсатларда жойлаштиришни кафолатлайди. Агар Starship V3 ўз олдига қўйган барча режа ва имкониятларни амалда тўлиқ рўёбга чиқарса, у ҳолда жаҳон космонавтика бозоридаги барча қоидалар тубдан ўзгариб кетиши шубҳасиздир.
…