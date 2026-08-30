Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтиради

·14·Техно
Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтиради

Аэрокосмик саноатда ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган улкан ўзгаришлар эълон қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, келажакда амалга ошириладиган Starship V3 ракетасининг битта парвози ўзининг тарихий аждоди бўлган Falcon 1 ракета учирилишидан ҳам арзонроққа тушиши кутилмоқда. Бу эса космосни ўзлаштириш ва уни тижоратлаштириш жараёнини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Starship V3 битта рейснинг ўзида орбитали фазога 100 тоннадан ортиқ фойдали юкни етказиб бериш қувватига эга. Таққослаш учун, Falcon 1 ракета тизими ёрдамида шунча ҳажмдаги юкни орбитага чиқариш учун 200 мартадан зиёд муваффақиятли старт амалга оширилиши талаб этилар эди.

Космик иқтисодиётда янги қоидалар

Анъанавий ракетасозликда юзлаб алоҳида қурилмаларни ясаш, уларни тайёрлаш ва кетма-кет учириш жуда катта вақт ҳамда молиявий ресурсларни талаб қилган. Янги авлод гигант ракетаси эса тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти эвазига мазкур чекловларни бутунлай бартараф этади. Бундай ёндашув космик парвозлар таннархини тубдан пасайтириб, башарият учун олис олам эшикларини янада кенгроқ очади.

Экспертларнинг фикрича, ушбу улкан салоҳият айниқса ерости ва орбитал сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтиришда ўта муҳим аҳамият касб этади. Битта муваффақиятли старт орқали космосга йирик ҳажмли ҳисоблаш сунъий йўлдошлари, қувватли энергия жиҳозлари ҳамда замонавий тармоқ инфратузилмасини тўғридан-тўғри етказиб бериш имкони туғилади.

Глобал маълумотлар алмашинуви ва келажак истиқболлари

Мазкур лойиҳа Starlink тизими ҳамда илғор лазер каналлари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ишлайди. Бу эса орбитал тизимлар ва Ер ўртасида улкан ҳаждаги маълумотларни юқори тезликда узатиш имконини яратиб, глобал алоқа тармоқларини янада такомиллаштиради.

Ракета тизимининг юқори даражада қайта тикланиши ва яна қайта фойдаланишга яроқлилиги янги авлод инфратузилмасини қисқа фурсатларда жойлаштиришни кафолатлайди. Агар Starship V3 ўз олдига қўйган барча режа ва имкониятларни амалда тўлиқ рўёбга чиқарса, у ҳолда жаҳон космонавтика бозоридаги барча қоидалар тубдан ўзгариб кетиши шубҳасиздир.

StarshipSpaceXКосмосТехнологияРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиSamsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиБугун, 13:30Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиПоко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиБугун, 12:50Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиХитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиБугун, 11:54SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиБугун, 10:23Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди