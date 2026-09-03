4 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Anorbank — 11 810 сўм.
• Asia Alliance Bank — 11 835 сўм.
4 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 24–25 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 810 сўм.
• Hayotbank — 11 800 сўм.
• NBU — 11 800 сўм.
• Orient Finans Bank — 11 800 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 835 сўм.
• Kapitalbank — 11 835 сўм.
• Asakabank — 11 840 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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