Тадбиркорлар учун 3 йиллик эркинлик: Кичик бизнесни текширишга мораторий эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
Тадбиркорлар учун 3 йиллик эркинлик: Кичик бизнесни текширишга мораторий эълон қилинди

Ўзбекистонда кичик бизнесни назорат қилувчи идораларнинг асоссиз аралашувларидан ҳимоя қилиш ҳамда мамлакатда қулай ишбилармонлик муҳитини мустаҳкамлаш йўлида муҳим тарихий қадам қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан «Президентнинг тадбиркорлар билан VI очиқ мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги махсус фармон (ПФ-175, 27.08.2026) имзоланди.

Ҳужжатга кўра, мамлакатдаги кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳар қандай текширишга 3 йиллик тўлиқ мораторий жорий этилди.

Қонундан ташқари текширувлар ва қатъий жавобгарлик

Янги тартибга биноан, уч йил давомида кичик бизнес вакиллари фаолиятини тизимсиз ёки режали текширишлар билан безовта қилиш бутунлай тақиқланади:

  • Ноқонуний деб топилади: Мораторий даврида ўтказилган ҳар қандай текширув автоматик равишда ноқонуний деб ҳисобланади;

  • Жазо муқаррарлиги: Тадбиркорлар ҳузурига асоссиз текширув билан борган мансабдор шахсларга нисбатан қонунчиликда белгиланган қатъий жавобгарлик чоралари кўрилади.

Қайси ҳолатларда текширишга рухсат берилади? (6 та муҳим истисно)

Жамоат хавфсизлиги, инсон ҳуқуқлари ва бюджет мажбуриятларини кафолатлаш мақсадида фармонда фақатгина 6 та аниқ вазият истисно тариқасида белгилаб қўйилди:

  1. Жиноят иши доирасида: Қонунчиликка асосан қўзғатилган жиноят ишларини тергов қилиш жараёнидаги текширувлар;

  2. Инсон саломатлиги ва ҳаёти: Фуқароларнинг соғлиғига бевосита таҳдид солувчи ёки зарар етказиши мумкин бўлган ҳолатлар бўйича;

  3. Меҳнат қонунчилиги: Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари, хавфсизлиги ва шароитларига риоя этилишини назорат қилиш;

  4. Фуқаролар мурожаатлари: Аҳоли ва истеъмолчилардан келиб тушган аниқ шикоят ва аризалар асосида;

  5. ҚҚС масаласи: Қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) давлат бюджетидан қайтариш ёки қоплаш жараёни билан боғлиқ текширувлар;

  6. Корхонанинг тугатилиши: Тадбиркорлик субъекти ихтиёрий ёки қонунда белгиланган тартибда ўз фаолиятини тўхтатиб, ликвидация қилинаётган пайтда.

Ушбу 6 та йўналишдан ташқари бошқа ҳар қандай баҳона билан кичик корхоналарга бориш қонунбузарлик деб баҳоланади.

Бизнес-омбудсман сўнгги 3 йиллик архивни текширади: «Самарали назорат» тадбири

Фармонда тадбиркорларнинг аввал бузилган ҳуқуқларини тиклаш бўйича ҳам аниқ механизм белгилаб берилди. Бизнес-омбудсман институти республика бўйлаб «Самарали назорат» махсус тадбирини амалга оширади:

  • Жойларга чиқиб ўрганиш: Мутасаддилар охирги 3 йил мобайнида кичик бизнесда ўтказилган барча текшириш материалларини бевосита ҳудудларга бориб, қайта тафтиш қилади;

  • Ҳуқуқларни тиклаш: Агар ўтган даврда тадбиркорга нисбатан ноқонуний, асоссиз текширув ёки ортиқча жарималар қўллангани фош этилса, уларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланади ва айбдор назоратчиларга жазо чоралари белгиланади.

Мазкур фармон кичик корхоналарга маъмурий босимларсиз эркин фаолият юритиш, янги иш ўринларини яратиш ва сармояларни кўпайтириш учун улкан кафолат яратади.

Сизнингча, кичик бизнес учун 3 йиллик мораторий эълон қилиниши мамлакатда иқтисодий ўсиш ва соядаги капитални қисқартиришга қандай туртки беради? Тадбиркорликни янада қўллаб-қувватлаш учун яна қайси йўналишларда енгилликлар керак? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта хатлов: 6,5 миллион кишининг даромади расмий ҳисобда йўқ — бизнесни нималар кутмоқда?Катта хатлов: 6,5 миллион кишининг даромади расмий ҳисобда йўқ — бизнесни нималар кутмоқда?Бугун, 06:073 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:50Катта хушхабар: Декларациясиз нақд валюта олиб чиқиш лимити 10 минг долларга оширилмоқдаКатта хушхабар: Декларациясиз нақд валюта олиб чиқиш лимити 10 минг долларга оширилмоқдаКеча, 15:123 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда3 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:12Муомалада қанча нақд пул бор? Ўзбекистон молия тизимидаги янги рекордларМуомалада қанча нақд пул бор? Ўзбекистон молия тизимидаги янги рекордлар31.08, 22:222,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади31.08, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди