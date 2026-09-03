Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)

·0·Маданият
Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)

Хонанда Навруза Маҳамаджонова мухлисларига қувончли хабарни маълум қилди. У Instagram'даги саҳифаси орқали яна бир бор она бўлишини эълон қилди.

Санъаткоранинг саҳифасида эълон қилинган видеода унинг ҳомиладор экани акс этган. Навруза ушбу видеога самимий сўзларни илова қилиб, узоқ кутилган хушхабарни мухлислари билан бўлишди.

“Ва ниҳоят, сизларга айтиш вақти келди! Мана сизларга янгиликнинг энг зўри. Тез кунда фариштамиз билан кўришамиз. Жуда ҳам оз қолди…” — деб ёзди хонанда.

Маълумот учун, Навруза Маҳамаджонованинг Солиҳа исмли қизи бор. Хонанданинг навбатдаги фарзанди қиз ёки ўғил экани ҳозирча маълум қилинмаган.

Қувончли хабарни эшитган кузатувчилар хонандани табриклаб, изоҳларда самимий тилакларини қолдиришди. Улар Наврузага фарзандини эсон-омон бағрига босишини тилашган.

Хонанданинг мухлислари унинг янги оилавий қувончини катта хурсандчилик билан қарши олди.

Oq ko'ylak kiygan homilador ayol va uning turmush o'rtog'i oq fonda tushirilgan suratlar.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиЗебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиБугун, 11:10Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Бугун, 10:22 Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео) Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео)Бугун, 09:54«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)Бугун, 07:43Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиЮлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиКеча, 15:25Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)01.09, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди