Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келди

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келди

Сўнгги русумдаги букланувчи смартфонлар бозорида янги муҳокама бошланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Samsung Galaxy З Фолд 8 смартфонининг эгилувчан ички экранида ноодатий нуқсон аниқланди — қурилманинг бурчаклари енгил босилганда ичкарига бироз чўкмоқда. Ушбу ҳолат технология ихлосмандлари орасида қизиқиш ва хавотирларни келтириб чиқараётгани сабабли, мутахассислар вазиятни синчковлик билан ўрганишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо илк бор оддий фойдаланувчи томонидан аниқланган. У қурилма дисплейини юмшоқ мато ёрдамида тозалаётган вақтда бурчаклар салгина қимирлашини сезиб қолган ва бу ҳолат норма эканини билиш учун Samsung расмий форумига мурожаат қилган. Шунингдек, ижтимоий тармоқларда ҳам мазкур ҳолат акс этган қисқа видеолар фаол муҳокама қилинмоқда, гарчи ҳозирча оммавий шикоятлар қайд этилмаган бўлса-да.

Конструктив хусусиятлар ва тахминлар

Муҳокама қатнашчиларининг фикрича, экран қисмларининг бундай юмшоқлиги букланувчан дисплей тузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Яни, панелнинг чекка қисмлари марказий қисмига нисбатан камроқ қаттиқликка эга бўлиши табиий ҳолат. Шунга қарамай, мутахассислар фойдаланувчиларга экранни қасддан босишни давом эттирмасликни ва шубҳали ҳолатлар юзага келганда дарҳол ваколатли сервис марказига мурожаат қилишни тавсия этишмоқда.

Қайд этиш жоизки, мазкур ҳолат Samsung компаниясининг Galaxy Z Фолд 8 модели мустаҳкамлиги борасидаги баёнотлари фонида алоҳида эътиборга лойиқ. Жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи ушбу қурилмада титан плёнкали ФлехТитаниум технологиясидан ҳамда OLED-панел остидаги махсус таянч пластинкадан фойдаланган. Шунингдек, қурилманинг механик қисми 500 000 марта букланишга бардош беришига мўлжаллангани айтилган эди.

Мустақил синовлар натижалари

Мустақил лаборатория синовлари шуни кўрсатдики, Galaxy Z Фолд 8 умуман олганда жиддий механик юкламаларга бардош бера олади. Бироқ, таъкидланишича, Ultra версияси компаниянинг экстремал тест пайтида ички дисплейи ишдан чиққан тарихдаги илк йирик букланувчи модели бўлди. Шу билан бирга, экранларнинг юқори қатлами ҳали ҳам осон чизилувчан юмшоқ пластмассадан тайёрланганича қолмоқда.

Ҳозирги вақтда Samsung компанияси мазкур муаммо юзасидан расмий баёнот бермаган ва уни камчилик сифатида тан олгани йўқ. Ишлаб чиқарувчи аввалгидек завод ҳимоя плёнкасини шахсан олиб ташламасликни ва ички дисплейга ортиқча ҳамда кучли босим ўтказмасликни қаттиқ тавсия қилмоқда. Фойдаланувчилар эса келгусида чиқиши мумкин бўлган янгиланишлар ва расмий тушунтиришларни кутишмоқда.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонЭкранТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиБугун, 08:24Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиСунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиБугун, 06:29NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиМапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 01:24Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиБугун, 00:21Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди