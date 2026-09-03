Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келди
Сўнгги русумдаги букланувчи смартфонлар бозорида янги муҳокама бошланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Samsung Galaxy З Фолд 8 смартфонининг эгилувчан ички экранида ноодатий нуқсон аниқланди — қурилманинг бурчаклари енгил босилганда ичкарига бироз чўкмоқда. Ушбу ҳолат технология ихлосмандлари орасида қизиқиш ва хавотирларни келтириб чиқараётгани сабабли, мутахассислар вазиятни синчковлик билан ўрганишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммо илк бор оддий фойдаланувчи томонидан аниқланган. У қурилма дисплейини юмшоқ мато ёрдамида тозалаётган вақтда бурчаклар салгина қимирлашини сезиб қолган ва бу ҳолат норма эканини билиш учун Samsung расмий форумига мурожаат қилган. Шунингдек, ижтимоий тармоқларда ҳам мазкур ҳолат акс этган қисқа видеолар фаол муҳокама қилинмоқда, гарчи ҳозирча оммавий шикоятлар қайд этилмаган бўлса-да.
Конструктив хусусиятлар ва тахминларМуҳокама қатнашчиларининг фикрича, экран қисмларининг бундай юмшоқлиги букланувчан дисплей тузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Яни, панелнинг чекка қисмлари марказий қисмига нисбатан камроқ қаттиқликка эга бўлиши табиий ҳолат. Шунга қарамай, мутахассислар фойдаланувчиларга экранни қасддан босишни давом эттирмасликни ва шубҳали ҳолатлар юзага келганда дарҳол ваколатли сервис марказига мурожаат қилишни тавсия этишмоқда.
Қайд этиш жоизки, мазкур ҳолат Samsung компаниясининг Galaxy Z Фолд 8 модели мустаҳкамлиги борасидаги баёнотлари фонида алоҳида эътиборга лойиқ. Жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи ушбу қурилмада титан плёнкали ФлехТитаниум технологиясидан ҳамда OLED-панел остидаги махсус таянч пластинкадан фойдаланган. Шунингдек, қурилманинг механик қисми 500 000 марта букланишга бардош беришига мўлжаллангани айтилган эди.
Мустақил синовлар натижалариМустақил лаборатория синовлари шуни кўрсатдики, Galaxy Z Фолд 8 умуман олганда жиддий механик юкламаларга бардош бера олади. Бироқ, таъкидланишича, Ultra версияси компаниянинг экстремал тест пайтида ички дисплейи ишдан чиққан тарихдаги илк йирик букланувчи модели бўлди. Шу билан бирга, экранларнинг юқори қатлами ҳали ҳам осон чизилувчан юмшоқ пластмассадан тайёрланганича қолмоқда.
Ҳозирги вақтда Samsung компанияси мазкур муаммо юзасидан расмий баёнот бермаган ва уни камчилик сифатида тан олгани йўқ. Ишлаб чиқарувчи аввалгидек завод ҳимоя плёнкасини шахсан олиб ташламасликни ва ички дисплейга ортиқча ҳамда кучли босим ўтказмасликни қаттиқ тавсия қилмоқда. Фойдаланувчилар эса келгусида чиқиши мумкин бўлган янгиланишлар ва расмий тушунтиришларни кутишмоқда.
…