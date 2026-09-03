Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатилади

·77·Спорт
Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатилади

Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва буюк саҳифалардан бири ўз ниҳоясига етди. Аргентина миллий жамоаси сардори, жаҳон чемпиони Лионель Месси 31 август куни «альбиселесте» либосидаги узоқ ва шонли халқаро фаолиятини расман якунлашини эълон қилган эди. Бутун бир миллатга 36 йиллик танаффусдан сўнг мундиал кубогини қайтариб берган сардор билан хайрлашув муносабати билан Аргентина футбол ассоциацияси (AFA) мамлакат миқёсида ҳайратланарли ва мисли кўрилмаган умумхалқ ташаббусини эълон қилди.

Рамзий «10-рақам»га эҳтиром: Учрашувлар қандай тўхтатилади?

Ассоциация қарорига кўра, миллий жамоа либосида 10-рақам остида мўъжизалар кўрсатган сардорга ҳурмат бажо келтириш мақсадида навбатдаги барча учрашувлар махсус сценарий асосида кечади:

  • Барча лигалар бирдамлиги: Мазкур акция нафақат эркаклар, балки аёллар ўртасидаги миллий чемпионатнинг барча лига ва дивизионларидаги навбатдаги тур баҳсларини тўлиқ қамраб олади;

  • 10-дақиқадаги тарихий тўхталиш: Ҳар бир ўйинда вақт таблосида 10-дақиқа кўриниши билан ҳакамлар ҳуштаги янграб, тўп тўхтатилади ва ўйин бир дақиқага тўлиқ музлатилади;

  • Майдондаги умумий олқиш: Баҳснинг барча иштирокчилари — футболчилар, захира ўриндиғидагилар, ҳакамлар ва мураббийлар штаби бир дақиқа давомида тўхтовсиз қарсаклар билан афсонавий юлдузга миннатдорлик билдиришади;

  • Трибуналар жўрлиги: Стадионларга ташриф буюрган ўн минглаб мухлислар ҳам мазкур бирдамлик тўлқинига қўшилиб, оммавий олқиш намойишини ўтказади;

  • Экранларда махсус ролик: Ўйин тўхтатилган ушбу бир дақиқалик паузада ареналарнинг улкан таблоларида AFA томонидан тайёрланган, Мессининг термадаги энг ҳаяжонли лаҳзалари ва тарихий ғалабалари жамланган махсус видеоролик намойиш этилади.

Улуғвор эранинг якуни: Мессининг миллий жамоадаги мероси

Лионель Мессининг Аргентина термасидаги фаолияти чинакам драма, сабр-тоқат ва якуний триумф тарихи бўлди. Кўплаб танқидлар ва бой берилган финаллардан сўнг, у ўз жамоасини аввал Америка кубоги (Копа Америка), сўнг «Финалиссима» ва ниҳоят 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати шоҳсупасига олиб чиқди. Унинг кетиши нафақат Аргентина, балки глобал спорт ҳамжамияти учун ҳам бир буюк футбол даврининг рамзий интиҳоси сифатида қабул қилинмоқда.

Сизнингча, Лионель Мессининг Аргентина либосидаги энг унутилмас ва юракка яқин лаҳзаси қайси эди: 2022 йилги Жаҳон кубогидаги ғалабами ёки «Маракана»да узоқ кутилган Америка кубогини боши узра кўтаргани? Месси Аргентина миллий жамоасида ўз миссиясини тўлиқ бажариб кетдими? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиЎзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиБугун, 11:17Германия кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиГермания кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиБугун, 06:01Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиБугун, 01:18Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиКеча, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Кеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)