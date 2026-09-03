Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатилади
Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва буюк саҳифалардан бири ўз ниҳоясига етди. Аргентина миллий жамоаси сардори, жаҳон чемпиони Лионель Месси 31 август куни «альбиселесте» либосидаги узоқ ва шонли халқаро фаолиятини расман якунлашини эълон қилган эди. Бутун бир миллатга 36 йиллик танаффусдан сўнг мундиал кубогини қайтариб берган сардор билан хайрлашув муносабати билан Аргентина футбол ассоциацияси (AFA) мамлакат миқёсида ҳайратланарли ва мисли кўрилмаган умумхалқ ташаббусини эълон қилди.
Рамзий «10-рақам»га эҳтиром: Учрашувлар қандай тўхтатилади?
Ассоциация қарорига кўра, миллий жамоа либосида 10-рақам остида мўъжизалар кўрсатган сардорга ҳурмат бажо келтириш мақсадида навбатдаги барча учрашувлар махсус сценарий асосида кечади:
Барча лигалар бирдамлиги: Мазкур акция нафақат эркаклар, балки аёллар ўртасидаги миллий чемпионатнинг барча лига ва дивизионларидаги навбатдаги тур баҳсларини тўлиқ қамраб олади;
10-дақиқадаги тарихий тўхталиш: Ҳар бир ўйинда вақт таблосида 10-дақиқа кўриниши билан ҳакамлар ҳуштаги янграб, тўп тўхтатилади ва ўйин бир дақиқага тўлиқ музлатилади;
Майдондаги умумий олқиш: Баҳснинг барча иштирокчилари — футболчилар, захира ўриндиғидагилар, ҳакамлар ва мураббийлар штаби бир дақиқа давомида тўхтовсиз қарсаклар билан афсонавий юлдузга миннатдорлик билдиришади;
Трибуналар жўрлиги: Стадионларга ташриф буюрган ўн минглаб мухлислар ҳам мазкур бирдамлик тўлқинига қўшилиб, оммавий олқиш намойишини ўтказади;
Экранларда махсус ролик: Ўйин тўхтатилган ушбу бир дақиқалик паузада ареналарнинг улкан таблоларида AFA томонидан тайёрланган, Мессининг термадаги энг ҳаяжонли лаҳзалари ва тарихий ғалабалари жамланган махсус видеоролик намойиш этилади.
Улуғвор эранинг якуни: Мессининг миллий жамоадаги мероси
Лионель Мессининг Аргентина термасидаги фаолияти чинакам драма, сабр-тоқат ва якуний триумф тарихи бўлди. Кўплаб танқидлар ва бой берилган финаллардан сўнг, у ўз жамоасини аввал Америка кубоги (Копа Америка), сўнг «Финалиссима» ва ниҳоят 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати шоҳсупасига олиб чиқди. Унинг кетиши нафақат Аргентина, балки глобал спорт ҳамжамияти учун ҳам бир буюк футбол даврининг рамзий интиҳоси сифатида қабул қилинмоқда.
Сизнингча, Лионель Мессининг Аргентина либосидаги энг унутилмас ва юракка яқин лаҳзаси қайси эди: 2022 йилги Жаҳон кубогидаги ғалабами ёки «Маракана»да узоқ кутилган Америка кубогини боши узра кўтаргани? Месси Аргентина миллий жамоасида ўз миссиясини тўлиқ бажариб кетдими? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…