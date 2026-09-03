Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилди
Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) мамлакат тарихидаги энг буюк футболчилардан бири Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолиятига бағишланган мисли кўрилмаган умуммиллий ҳурмат бажо келтирилишини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу таъсирли қарор футболчининг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини расман эълон ортидан қабул қилинган бўлиб, бу бутун Аргентина футбол жамоатчилигини чуқур таъсирга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АФА тарқатган расмий баёнотга кўра, дам олиш кунлари бўлиб ўтадиган барча ички чемпионат учрашувларида ўйин вақти бир лаҳзага тўхтатилади. Ушбу ўзига хос акция эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча дивизионлар ҳамда мусобақаларни қамраб олиб, мамлакатнинг ҳар бир гўшасида 39 ёшли ҳужумчининг улкан хизматлари эътироф этилишини таъминлайди.
Тарихий дақиқалар ва ўйинлар давомидаги олқишларРежага мувофиқ, келгуси тур ўйинларининг биринчи бўлими 10-дақиқасига келиб барча учрашувлар бир вақтнинг ўзида тўхтатилади. Стадионга йиғилган минглаб мухлислар ва футболчилар Лионель Мессининг Аргентина миллий жамоасидаги бетакрор фаолиятини шарафлаб бир дақиқа давомида қарсак чалишади.
Шунингдек, АФА клубларга стадионлардаги замонавий экранлар имкониятидан фойдаланган ҳолда собиқ Барселона ва PSJ юлдузининг ёрқин ўйинлари ҳамда голлари акс этган видеоларни намойиш этиш бўйича кўрсатма берди. Бу эса мухлисларга футбол афсонасининг 2005-йилда бошланган ва йигирма бир йил давом этган шонли йўлини яна бир бор ёдга олиш имконини беради.
Афсонавий фаолиятнинг якуниЛионель Месси ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қўлда ёзилган таъсирли хабарни қолдириб, терма жамоадаги фаолиятига якун ясаганини тасдиқлаган эди. Унинг сўзларига кўра, ёши ва жисмоний ҳолати буни тақозо этгани боис, бу оғир, бироқ муқаррар қарор бўлган. 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан сўнг футболчи миллий либосни бошқа киймаслигини маълум қилганди.
Фаолияти давомида Месси Аргентина терма жамоаси сафида рекорд даражадаги 125 та голга муаллифлик қилиб, мамлакатнинг барча вақтсиздаги энг яхши тўпурарига айланди. У олтита жаҳон чемпионатида майдонга тушиб, ниҳоят 2022-йилда чемпионлик кубогини бош узра баланд кўтарди ва Аргентинанинг 36 йиллик ҳузурсиз кутувига нуқта қўйди.
АФА раҳбарияти бу каби кенг кўламли эҳтиром мамлакат футболи ривожига улкан ҳисса қўшган спортчига муносиб миннатдорчилик билдиришнинг ягона йўли эканини таъкидлади. Аргентина футболи ўзининг севимли сардори билан хайрлашар экан, стадионлардаги бир дақиқалик сукут ва олқишлар унинг мероси абадий қолишини яна бир бор исботлайди.
…