Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилди

·0·Спорт
Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилди

Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) мамлакат тарихидаги энг буюк футболчилардан бири Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолиятига бағишланган мисли кўрилмаган умуммиллий ҳурмат бажо келтирилишини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу таъсирли қарор футболчининг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини расман эълон ортидан қабул қилинган бўлиб, бу бутун Аргентина футбол жамоатчилигини чуқур таъсирга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АФА тарқатган расмий баёнотга кўра, дам олиш кунлари бўлиб ўтадиган барча ички чемпионат учрашувларида ўйин вақти бир лаҳзага тўхтатилади. Ушбу ўзига хос акция эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча дивизионлар ҳамда мусобақаларни қамраб олиб, мамлакатнинг ҳар бир гўшасида 39 ёшли ҳужумчининг улкан хизматлари эътироф этилишини таъминлайди.

Тарихий дақиқалар ва ўйинлар давомидаги олқишлар

Режага мувофиқ, келгуси тур ўйинларининг биринчи бўлими 10-дақиқасига келиб барча учрашувлар бир вақтнинг ўзида тўхтатилади. Стадионга йиғилган минглаб мухлислар ва футболчилар Лионель Мессининг Аргентина миллий жамоасидаги бетакрор фаолиятини шарафлаб бир дақиқа давомида қарсак чалишади.

Шунингдек, АФА клубларга стадионлардаги замонавий экранлар имкониятидан фойдаланган ҳолда собиқ Барселона ва PSJ юлдузининг ёрқин ўйинлари ҳамда голлари акс этган видеоларни намойиш этиш бўйича кўрсатма берди. Бу эса мухлисларга футбол афсонасининг 2005-йилда бошланган ва йигирма бир йил давом этган шонли йўлини яна бир бор ёдга олиш имконини беради.

Афсонавий фаолиятнинг якуни

Лионель Месси ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қўлда ёзилган таъсирли хабарни қолдириб, терма жамоадаги фаолиятига якун ясаганини тасдиқлаган эди. Унинг сўзларига кўра, ёши ва жисмоний ҳолати буни тақозо этгани боис, бу оғир, бироқ муқаррар қарор бўлган. 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан сўнг футболчи миллий либосни бошқа киймаслигини маълум қилганди.

Фаолияти давомида Месси Аргентина терма жамоаси сафида рекорд даражадаги 125 та голга муаллифлик қилиб, мамлакатнинг барча вақтсиздаги энг яхши тўпурарига айланди. У олтита жаҳон чемпионатида майдонга тушиб, ниҳоят 2022-йилда чемпионлик кубогини бош узра баланд кўтарди ва Аргентинанинг 36 йиллик ҳузурсиз кутувига нуқта қўйди.

АФА раҳбарияти бу каби кенг кўламли эҳтиром мамлакат футболи ривожига улкан ҳисса қўшган спортчига муносиб миннатдорчилик билдиришнинг ягона йўли эканини таъкидлади. Аргентина футболи ўзининг севимли сардори билан хайрлашар экан, стадионлардаги бир дақиқалик сукут ва олқишлар унинг мероси абадий қолишини яна бир бор исботлайди.

Лионель МессиАргентинаАФАФутболТерма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиЎзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиБугун, 11:17Германия кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиГермания кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиБугун, 06:01Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиБугун, 01:18Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиКеча, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Кеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)