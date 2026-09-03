Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқди

·2·Техно
Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқди

Ixbt.com маълумотига кўра, Huawei компанияси ўзининг янги флагман ақлли соатлари — Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro глобал версияларини жаҳон бозорига чиқарди. Мазкур тақдимот илғор тақиладиган қурилмалар бозорида катта қизиқиш уйғотди, чунки янги гаджетлар нафақат дизайн, балки спорт функциялари ва батарея қуввати бўйича ҳам жиддий янгиланишларни олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий модел бозорга 46 ва 41 миллиметрли ўлчамларда ҳамда саккиз хил ранг вариантида тақдим этилди. Янада мустаҳкам тузилишга интилган фойдаланувчилар учун мўлжалланган Pro-версия эса юқори сифатли титан рамка, керамик безак ва махсус спорт тасмага эга бўлди.

Қишки спорт турларига ихтисослашган функциялар

Янги ақлли соатларнинг энг муҳим янгиликларидан бири бу қишки спорт турларини кенгайтирилган тарзда қўллаб-қувватлашидир. Қурилма ҳатто ГПС сигналлари бўлмаган тақдирда ҳам тана ҳолати ва баландлик ўзгаришларини таҳлил қилган ҳолда чанғи ва сноубордда учиш жараёнини аниқ кузатиб боришга қодир. Huawei Watch GT 7 тушиш жараёнларини кўтаргичдаги вақт билан адаштирмасдан аниқ фарқлай олади.

Шунингдек, Huawei Ҳеалт иловаси дунё бўйлаб уч мингдан ортиқ тоғ-чанғи курортларининг батафсил хариталарини тақдим этади. Фойдаланувчилар бурилишлар сонини ҳисоблаш, ортиқча юкламаларни ўлчаш ҳамда гуруҳ аъзоларининг жойлашувини реал вақт режимида кузатиш имконини берувчи Теам-Уп функциясидан фойдаланишлари мумкин.

Велосипедчилар учун имкониятлар ва сунъий интеллект

Велоспорт ихлосмандлари учун ҳам махсус қулайликлар яратилган бўлиб, улар орасида кўтарилишларни режалаштириш, қиялик ҳамда масофа бўйича маълумотларни олиш, шунингдек, хавфли бурилишлар ҳақида ўз вақтида огоҳлантириш функциялари мавжуд. Машғулотлар якунлангач, сунъий интеллект тизими умумий юкламани чуқур таҳлил қилади.

Эрталабки ҳисобот эса туш кўриш давомийлиги, юрак ритми ўзгарувчанлиги ва умумий фаоллик кўрсаткичлари асосида организмнинг янги кунга тайёргарлигини баҳолаб беради. Бу эса спортчилар ва фаол турмуш тарзини йўлга қўйганларга кундалик режимни тўғри тақсимлашда ёрдам беради.

Автономлик ва нархлар сиёсати

Кўп қатламли кремний аккумуляторлар туфайли 46 миллиметрли Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro моделлари енгил фойдаланиш режимида 21 кунгача қувват сақлай олади. Шу билан бирга, қурилмалар Curve Пай орқали контактсиз тўловларни ҳамда уч ойлик Ҳеалт+ обунасига эга Huawei МультиПасс дастурини қўллаб-қувватлайди.

Буюк Британия бозорида Huawei Watch GT 7 модели 280 фунт стерлингдан, GT 7 Pro эса 380 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда сотувга чиқарилди. Сентябр бошидан октабр ойининг ўрталаригача бўлган даврда харидорларга 50 фунт стерлинглик махсус чегирма купонлари ҳам тақдим этилмоқда.

HuaweiСмартВатчТехнологияГаджетларSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиXiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиБугун, 10:52Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиSamsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиБугун, 10:23Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиБугун, 08:24Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиСунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиБугун, 06:29NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиМапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди