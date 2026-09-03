Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқди
Ixbt.com маълумотига кўра, Huawei компанияси ўзининг янги флагман ақлли соатлари — Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro глобал версияларини жаҳон бозорига чиқарди. Мазкур тақдимот илғор тақиладиган қурилмалар бозорида катта қизиқиш уйғотди, чунки янги гаджетлар нафақат дизайн, балки спорт функциялари ва батарея қуввати бўйича ҳам жиддий янгиланишларни олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий модел бозорга 46 ва 41 миллиметрли ўлчамларда ҳамда саккиз хил ранг вариантида тақдим этилди. Янада мустаҳкам тузилишга интилган фойдаланувчилар учун мўлжалланган Pro-версия эса юқори сифатли титан рамка, керамик безак ва махсус спорт тасмага эга бўлди.
Қишки спорт турларига ихтисослашган функцияларЯнги ақлли соатларнинг энг муҳим янгиликларидан бири бу қишки спорт турларини кенгайтирилган тарзда қўллаб-қувватлашидир. Қурилма ҳатто ГПС сигналлари бўлмаган тақдирда ҳам тана ҳолати ва баландлик ўзгаришларини таҳлил қилган ҳолда чанғи ва сноубордда учиш жараёнини аниқ кузатиб боришга қодир. Huawei Watch GT 7 тушиш жараёнларини кўтаргичдаги вақт билан адаштирмасдан аниқ фарқлай олади.
Шунингдек, Huawei Ҳеалт иловаси дунё бўйлаб уч мингдан ортиқ тоғ-чанғи курортларининг батафсил хариталарини тақдим этади. Фойдаланувчилар бурилишлар сонини ҳисоблаш, ортиқча юкламаларни ўлчаш ҳамда гуруҳ аъзоларининг жойлашувини реал вақт режимида кузатиш имконини берувчи Теам-Уп функциясидан фойдаланишлари мумкин.
Велосипедчилар учун имкониятлар ва сунъий интеллектВелоспорт ихлосмандлари учун ҳам махсус қулайликлар яратилган бўлиб, улар орасида кўтарилишларни режалаштириш, қиялик ҳамда масофа бўйича маълумотларни олиш, шунингдек, хавфли бурилишлар ҳақида ўз вақтида огоҳлантириш функциялари мавжуд. Машғулотлар якунлангач, сунъий интеллект тизими умумий юкламани чуқур таҳлил қилади.
Эрталабки ҳисобот эса туш кўриш давомийлиги, юрак ритми ўзгарувчанлиги ва умумий фаоллик кўрсаткичлари асосида организмнинг янги кунга тайёргарлигини баҳолаб беради. Бу эса спортчилар ва фаол турмуш тарзини йўлга қўйганларга кундалик режимни тўғри тақсимлашда ёрдам беради.
Автономлик ва нархлар сиёсатиКўп қатламли кремний аккумуляторлар туфайли 46 миллиметрли Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro моделлари енгил фойдаланиш режимида 21 кунгача қувват сақлай олади. Шу билан бирга, қурилмалар Curve Пай орқали контактсиз тўловларни ҳамда уч ойлик Ҳеалт+ обунасига эга Huawei МультиПасс дастурини қўллаб-қувватлайди.
Буюк Британия бозорида Huawei Watch GT 7 модели 280 фунт стерлингдан, GT 7 Pro эса 380 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда сотувга чиқарилди. Сентябр бошидан октабр ойининг ўрталаригача бўлган даврда харидорларга 50 фунт стерлинглик махсус чегирма купонлари ҳам тақдим этилмоқда.
…