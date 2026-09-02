3 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 88,93 сўмга арзонлаб, 13 677,20 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 3 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 7,39 сўмга арзонлаб, 11 813,09 сўмни ташкил этди.
• Евро 88,93 сўмга арзонлаб, 13 677,20 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,9 сўмга арзонлаб, 135,61 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 129,35 сўмга арзонлаб, 15 929,95 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,04 сўмга арзонлаб, 74,00 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 196,87 сўмга арзонлаб, 14 507,05 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,23 сўмга арзонлаб, 1 757,53 сўмни ташкил этди.
…