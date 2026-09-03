«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечилади
Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнес субъектларини молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, солиқ юкини камайтириш ҳамда фаолиятини тўхтатиб қўйган ёки хатоликларга йўл қўйган корхоналарни яна фаол иқтисодий ҳаётга қайтариш мақсадида мисли кўрилмаган ташаббус илгари сурилди. Президент фармонига мувофиқ, республикада кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари учун «Иккинчи имкон» кенг кўламли иқтисодий амнистияси эълон қилинди.
Мазкур амнистия имтиёзлари 2026 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади ва тадбиркорларга ўз фаолиятини «оқ варақ»дан бошлаш учун муҳим имконият яратади.
«Иккинчи имкон» амнистиясининг асосий шартлари ва тақдим этилаётган қулайликлар
Янги тартиб солиқ органлари ва тадбиркорлар ўртасидаги муносабатларни жазолаш эмас, балки муаммоларни ўзаро келишув ва рағбатлантириш йўли билан ҳал этишга йўналтирилган:
Пеняларнинг бекор қилиниши ва ижронинг тўхтатилиши: Агар тадбиркор амнистияга қадар юзага келган асосий солиқ қарздорлигини 2026 йил 31 декабргача тўлиқ қопласа, унга ҳисобланган барча пенялар ҳисобдан чиқарилади ҳамда мажбурий ижро ҳаракатлари (суд ижро ишлари) тугатилади;
Ҳисоботларни жазосиз тўғрилаш имконияти: Тадбиркор солиқ ҳисоботларидаги хатоликларни мустақил равишда тузатиб, қўшимча ҳисобланган солиқни 2026 йил охирига қадар тўлиқ тўласа, ушбу сумма бўйича ҳеч қандай пеня ҳисобланмайди;
Банк тўловлари бўйича жавобгарлик бекор: Солиқ ва йиғимларни тўлаш учун банкка ўз вақтида тўлов топшириқномасини тақдим этмаганлик учун белгиланган маъмурий жавобгарликдан тўлиқ озод этилади;
Барқарорлик рейтинги ҳимояси: Амнистия доирасида ўз хатоларини ихтиёрий ва мустақил равишда бартараф этган инсофли тадбиркорларнинг «Тадбиркорлик субъектларининг барқарорлик рейтинги»даги баллари камайтирилмайди.
2026 йил 1 январгача бўлган қайси жарималар бутунлай ўчирилади?
Ҳужжат билан тадбиркорлик субъектларининг ўтган даврларда тўпланиб қолган бир қатор муаммоли қарзлари тўлиқ кечиб юборилиши белгиланди:
Солиқ ҳисоботларини ўз вақтида тақдим этмаганлик учун қўлланилган ва тўланмай қолган жарималарнинг барча қисми ҳисобдан чиқарилади;
Қатъий белгиланган миқдордаги айланмадан олинадиган солиқни тўловчилар учун тайинланган молиявий санкцияларнинг тўланмаган қисми бекор қилинади.
Меҳнат шартномаларини расмийлаштириш: ЯММТда жаримасиз муддат
Амнистиянинг яна бир муҳим йўналиши меҳнат муносабатларини қонунийлаштиришга қаратилган. Иш берувчилар илгари ходимлар билан тузилган, бироқ тизимга киритилмай қолган меҳнат шартномаларини Ягона миллий меҳнат тизимига (ЯММТ) муддатни ўтказиб юборганлик учун белгиланган жарималарсиз, эркин рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.
Мутахассисларнинг фикрича, «Иккинчи имкон» дастури оғир молиявий ҳолатга тушиб қолган корхоналарни банкротликдан асраб қолади, солиқ интизомини ихтиёрийлик асосида яхшилайди ҳамда кичик бизнесга фаолиятни қайта тиклаш учун кучли нафас бағишлайди.
Сизнингча, «Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси муаммоли корхоналарнинг оёққа туриб олиши ва «соя»дан чиқиши учун етарлими? Бизнесни янада қўллаб-қувватлаш учун яна қайси молиявий енгилликлар жорий этилиши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…