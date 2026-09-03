Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвали

·44·Спорт
Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвали

Ўзбекистон Суперлигасида чемпионлик ва совринли ўринлар учун кураш ҳал қилувчи паллага кирмоқда. Бугун, 3 сентябрь куни миллий чемпионатимизнинг 20-тур учрашувларига расман старт берилади. Уч кун давом этадиган тур дастури мухлисларга турнир жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган кескин тўқнашувларни, хусусан, Қаршидаги марказий қарама-қаршилик ҳамда пойтахтдаги шиддатли баҳсни тақдим этади.

Олмалиқдаги очилиш ва жума кунги «қайноқ» тўқнашувлар

Тур тақвими жамоаларга нафас ростлаш учун фурсат қолдирмайдиган даражада зич тузилган:

  • Илк қадам Олмалиқда: 20-тур пардасини бугун соат 19:00 да Олмалиқда ОКМК ҳамда лигада ўз ўрнини мустаҳкамлашга уринаётган «Хоразм» жамоалари очиб беради;

  • Турнинг бош маркази — Қарши: 4 сентябрь куни футбол ишқибозлари ҳақиқий классик тўқнашув — «Насаф» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» клублари ўртасидаги принципиал воҳа-водий дербисига гувоҳ бўлишади. Олтин медаллар сари дадил бораётган қаршиликлар учун бу баҳс жиддий синов бўлиши кутилмоқда;

  • Пойтахтдаги шиддат: Жума оқшомида Тошкентда «Пахтакор» стадионига лиганинг энг жўшқин мухлисларига эга бўлган «Андижон» клуби ташриф буюради.

Суперлига 20-турнинг тўлиқ тақвими ва бошланиш вақтлари

Барча баҳслар уч кун мобайнида қуйидаги жадвал асосида ўтказилади:

  • 3 сентябрь (пайшанба):

    • 19:00 — «ОКМК» — «Хоразм»

  • 4 сентябрь (жума):

    • 18:00 — «Бунёдкор» — «Сурхон»

    • 19:00 — «Навбаҳор» — «Локомотив»

    • 19:00 — «Насаф» — «Нефтчи» (Турнинг марказий ўйини)

    • 20:15 — «Пахтакор» — «Андижон»

  • 5 сентябрь (шанба):

    • 18:00 — «Сўғдиёна» — «Машъал»

    • 18:00 — «Қўқон-1912» — «Динамо»

    • 20:15 — «Қизилқум» — «Бухоро»

Мазкур тур натижалари ҳам чемпионлик пойгасидаги очколар фарқига, ҳам қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида турган клубларнинг курашига жиддий таъсир ўтказиши аниқ.

Сизнингча, 20-турнинг марказий учрашуви — «Насаф» ва «Нефтчи» баҳсида қайси жамоа 3 очкони қўлга киритади? «Пахтакор» ўз майдонида «Андижон» қаршилигини синдира оладими? Севимли жамоангиз учун қандай ҳисобни тахмин қиляпсиз? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21Германия кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиГермания кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиБугун, 06:01Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиБугун, 01:18Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиКеча, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Кеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)