Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвали
Ўзбекистон Суперлигасида чемпионлик ва совринли ўринлар учун кураш ҳал қилувчи паллага кирмоқда. Бугун, 3 сентябрь куни миллий чемпионатимизнинг 20-тур учрашувларига расман старт берилади. Уч кун давом этадиган тур дастури мухлисларга турнир жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган кескин тўқнашувларни, хусусан, Қаршидаги марказий қарама-қаршилик ҳамда пойтахтдаги шиддатли баҳсни тақдим этади.
Олмалиқдаги очилиш ва жума кунги «қайноқ» тўқнашувлар
Тур тақвими жамоаларга нафас ростлаш учун фурсат қолдирмайдиган даражада зич тузилган:
Илк қадам Олмалиқда: 20-тур пардасини бугун соат 19:00 да Олмалиқда ОКМК ҳамда лигада ўз ўрнини мустаҳкамлашга уринаётган «Хоразм» жамоалари очиб беради;
Турнинг бош маркази — Қарши: 4 сентябрь куни футбол ишқибозлари ҳақиқий классик тўқнашув — «Насаф» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» клублари ўртасидаги принципиал воҳа-водий дербисига гувоҳ бўлишади. Олтин медаллар сари дадил бораётган қаршиликлар учун бу баҳс жиддий синов бўлиши кутилмоқда;
Пойтахтдаги шиддат: Жума оқшомида Тошкентда «Пахтакор» стадионига лиганинг энг жўшқин мухлисларига эга бўлган «Андижон» клуби ташриф буюради.
Суперлига 20-турнинг тўлиқ тақвими ва бошланиш вақтлари
Барча баҳслар уч кун мобайнида қуйидаги жадвал асосида ўтказилади:
3 сентябрь (пайшанба):
19:00 — «ОКМК» — «Хоразм»
4 сентябрь (жума):
18:00 — «Бунёдкор» — «Сурхон»
19:00 — «Навбаҳор» — «Локомотив»
19:00 — «Насаф» — «Нефтчи» (Турнинг марказий ўйини)
20:15 — «Пахтакор» — «Андижон»
5 сентябрь (шанба):
18:00 — «Сўғдиёна» — «Машъал»
18:00 — «Қўқон-1912» — «Динамо»
20:15 — «Қизилқум» — «Бухоро»
Мазкур тур натижалари ҳам чемпионлик пойгасидаги очколар фарқига, ҳам қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида турган клубларнинг курашига жиддий таъсир ўтказиши аниқ.
Сизнингча, 20-турнинг марказий учрашуви — «Насаф» ва «Нефтчи» баҳсида қайси жамоа 3 очкони қўлга киритади? «Пахтакор» ўз майдонида «Андижон» қаршилигини синдира оладими? Севимли жамоангиз учун қандай ҳисобни тахмин қиляпсиз? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…