Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўлади
Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги буклама флагмани устида жадал иш олиб бормоқда. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, янги Xiaomi 18 Фолд қурилмаси бозордаги шунга ўхшаш буклама смартфонлар орасида энг улкан аккумулятор билан жиҳозланади. Бу эса фойдаланувчиларга қалинлик ва вазнни оширмасдан туриб, янада узоқроқ автоном ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакили Лу Вейбингнинг маълумот беришича, смартфонга 6000 мА•соат сиғимга эга Xiaomi Жиншажианг аккумулятори ўрнатилади. Бундай йирик қувват захирасини жуда юпқа ва енгил буклама корпусда жойлаштиришга янги кўп қатламли батарея конструкцияси орқали эришилган. Мутахассислар бунинг эвазига ихчамлик ва юқори унумдорликни мукаммал мувозанатда сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.
Илғор батарея технологиялари ва қувватлаш имкониятлариМазкур аккумуляторнинг энергия зичлиги литр учун 920 В•соатни ташкил этади, шунингдек, унинг таркибидаги кремний миқдори 20 фоизга оширилган. Ушбу технологик ечимлар батарея ўлчамини катталаштирмасдан унинг сиғимини сезиларли даражада ошириш имконини берди. Замонавий бозорда бу кўрсаткичлар ўз синфидаги энг илғор натижалардан бири саналади.
Қурилма нафақат сиғимли батарея, балки тезкор қувватлаш технологиялари билан ҳам таъминланади. Хусусан, Xiaomi 18 Фолд 67 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қисқа вақт ичида батарея қувватини тўлиқ тиклаш имконини тақдим этади.
Дисплей ва камера имкониятлариАккумулятордан ташқари, ишлаб чиқарувчи қурилманинг бошқа техник хусусиятлари ҳақида ҳам айрим маълумотларни ошкор қилди. Смартфон диагонали 7,58 дюймли ва 2:1 нисбатдаги ички экран билан жиҳозланади. Дисплей хавфсизлиги ва мустаҳкамлигини ошириш мақсадида икки қаватли УТГ ультра юпқа ойна қўлланилган.
Фото имкониятларига келсак, қурилмага 80 миллиметрлик фокус масофасига эга бўлган замонавий перископик объектив ўрнатилиши режалаштирилган. Шунингдек, смартфон корпуси 7-серияли ўта мустаҳкам алюминий қотишмасидан ясалган рамка билан ҳимояланади, бу эса унинг чидамлилигини янада оширади.
…