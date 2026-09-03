Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўлади

·31·Техно
Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўлади

Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги буклама флагмани устида жадал иш олиб бормоқда. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, янги Xiaomi 18 Фолд қурилмаси бозордаги шунга ўхшаш буклама смартфонлар орасида энг улкан аккумулятор билан жиҳозланади. Бу эса фойдаланувчиларга қалинлик ва вазнни оширмасдан туриб, янада узоқроқ автоном ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакили Лу Вейбингнинг маълумот беришича, смартфонга 6000 мА•соат сиғимга эга Xiaomi Жиншажианг аккумулятори ўрнатилади. Бундай йирик қувват захирасини жуда юпқа ва енгил буклама корпусда жойлаштиришга янги кўп қатламли батарея конструкцияси орқали эришилган. Мутахассислар бунинг эвазига ихчамлик ва юқори унумдорликни мукаммал мувозанатда сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.

Илғор батарея технологиялари ва қувватлаш имкониятлари

Мазкур аккумуляторнинг энергия зичлиги литр учун 920 В•соатни ташкил этади, шунингдек, унинг таркибидаги кремний миқдори 20 фоизга оширилган. Ушбу технологик ечимлар батарея ўлчамини катталаштирмасдан унинг сиғимини сезиларли даражада ошириш имконини берди. Замонавий бозорда бу кўрсаткичлар ўз синфидаги энг илғор натижалардан бири саналади.

Қурилма нафақат сиғимли батарея, балки тезкор қувватлаш технологиялари билан ҳам таъминланади. Хусусан, Xiaomi 18 Фолд 67 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қисқа вақт ичида батарея қувватини тўлиқ тиклаш имконини тақдим этади.

Дисплей ва камера имкониятлари

Аккумулятордан ташқари, ишлаб чиқарувчи қурилманинг бошқа техник хусусиятлари ҳақида ҳам айрим маълумотларни ошкор қилди. Смартфон диагонали 7,58 дюймли ва 2:1 нисбатдаги ички экран билан жиҳозланади. Дисплей хавфсизлиги ва мустаҳкамлигини ошириш мақсадида икки қаватли УТГ ультра юпқа ойна қўлланилган.

Фото имкониятларига келсак, қурилмага 80 миллиметрлик фокус масофасига эга бўлган замонавий перископик объектив ўрнатилиши режалаштирилган. Шунингдек, смартфон корпуси 7-серияли ўта мустаҳкам алюминий қотишмасидан ясалган рамка билан ҳимояланади, бу эса унинг чидамлилигини янада оширади.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонларГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинБугун, 11:58Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиHuawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиБугун, 11:22Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиSamsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиБугун, 10:23Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиБугун, 08:24Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиСунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиБугун, 06:29NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди