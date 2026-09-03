Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда
Хитойнинг автомобилсозлик гиганти Geely электромобиллар учун 1800 киловаттли ўта тезкор қувватлаш станцияларини яратиш устида иш олиб бормоқда. Autocar нашри хабар қилишича, мазкур янги технология автомобилларни атиги беш дақиқ ичида тўлиқ қувватлаш имконини бериб, асосий рақобатчи BYD компаниясининг режалаштирилган ечимларидан ҳам ўзиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Geely брендининг Буюк Британиядаги бошқарувчи директори Майкл Янгнинг таъкидлашича, тўлиқ қаттиқ жисмли аккумуляторлар Хитой бозорида бир неча ойдан сўнг пайдо бўлади. Буюк Британия каби устувор хорижий бозорлар эса бу илғор технологияни кейинги босқичда қабул қилувчи асосий манзиллардан бирига айланади.
Технологик ривожланиш ва истиқболларҲозирги кунда Хитойда 1800 кВ қувватга эга ўта тезкор қувватлаш инфратузилмаси фаол равишда синовдан ўтказилмоқда. Шу билан бирга, Geely таркибига кирувчи Zeekr брендининг айрим седан ва кроссовер моделлари йўлларда 900 вольтли юқори кучланишли қувват олиш тизимларидан фойдаланмоқда. Ушбу автомобиллар 600 кВ қувватни қабул қилиб, батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача ўн дақиқадан камроқ вақт ичида тўлдиришга қодир.
Маълумотларга кўра, Geely компанияси Буюк Британия бозоридаги ўз улушини 2030 йилга бориб 5 фоизга етказишни мақсад қилган. Бу кўрсаткич йилига 100 минг дона автомобил сотилишини англатиб, ҳозирги натижалардан ўн баравар кўп демакдир.
Инфратузилмани ривожлантириш режалариМайкл Янгнинг сўзларига кўра, Буюк Британия бозори Хитойдан сезиларли даражада фарқ қилгани боис, бу ерда босқичма-босқич ва прагматик ёндашув қўлланилади. Биринчи навбатда, харидорларга уй шароитида фойдаланиш учун деворий қувватлагичларни етказиб бериш режалаштирилган. Шундан сўнггина маҳаллий ҳамкорлар билан биргаликда ўта юқори қувватли станцияларни ўрнатиш ишлари бошланади.
BYD тизимларига ўхшаш тарзда, Geely ҳам 1000 киловаттдан ортиқ қувватни етказиб бериш учун жойларда махсус сақлаш аккумуляторларидан фойдаланишни кўзда тутмоқда. Келгусида мазкур станциялар нафақат Geely автомобиллари, балки бошқа барча турдаги электромобиллар учун ҳам очиқ бўлиши таъкидланди. Раҳбарнинг фикрича, қувватлаш шохобчаси оддий ёқилғи қуйиш шохобчаси каби ишлаб, фақат битта брендга хизмат кўрсатиш эвазига ўзини оқлай олмайди.
…