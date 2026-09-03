Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда

·0·Авто
Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда

Хитойнинг автомобилсозлик гиганти Geely электромобиллар учун 1800 киловаттли ўта тезкор қувватлаш станцияларини яратиш устида иш олиб бормоқда. Autocar нашри хабар қилишича, мазкур янги технология автомобилларни атиги беш дақиқ ичида тўлиқ қувватлаш имконини бериб, асосий рақобатчи BYD компаниясининг режалаштирилган ечимларидан ҳам ўзиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Geely брендининг Буюк Британиядаги бошқарувчи директори Майкл Янгнинг таъкидлашича, тўлиқ қаттиқ жисмли аккумуляторлар Хитой бозорида бир неча ойдан сўнг пайдо бўлади. Буюк Британия каби устувор хорижий бозорлар эса бу илғор технологияни кейинги босқичда қабул қилувчи асосий манзиллардан бирига айланади.

Технологик ривожланиш ва истиқболлар

Ҳозирги кунда Хитойда 1800 кВ қувватга эга ўта тезкор қувватлаш инфратузилмаси фаол равишда синовдан ўтказилмоқда. Шу билан бирга, Geely таркибига кирувчи Zeekr брендининг айрим седан ва кроссовер моделлари йўлларда 900 вольтли юқори кучланишли қувват олиш тизимларидан фойдаланмоқда. Ушбу автомобиллар 600 кВ қувватни қабул қилиб, батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача ўн дақиқадан камроқ вақт ичида тўлдиришга қодир.

Маълумотларга кўра, Geely компанияси Буюк Британия бозоридаги ўз улушини 2030 йилга бориб 5 фоизга етказишни мақсад қилган. Бу кўрсаткич йилига 100 минг дона автомобил сотилишини англатиб, ҳозирги натижалардан ўн баравар кўп демакдир.

Инфратузилмани ривожлантириш режалари

Майкл Янгнинг сўзларига кўра, Буюк Британия бозори Хитойдан сезиларли даражада фарқ қилгани боис, бу ерда босқичма-босқич ва прагматик ёндашув қўлланилади. Биринчи навбатда, харидорларга уй шароитида фойдаланиш учун деворий қувватлагичларни етказиб бериш режалаштирилган. Шундан сўнггина маҳаллий ҳамкорлар билан биргаликда ўта юқори қувватли станцияларни ўрнатиш ишлари бошланади.

BYD тизимларига ўхшаш тарзда, Geely ҳам 1000 киловаттдан ортиқ қувватни етказиб бериш учун жойларда махсус сақлаш аккумуляторларидан фойдаланишни кўзда тутмоқда. Келгусида мазкур станциялар нафақат Geely автомобиллари, балки бошқа барча турдаги электромобиллар учун ҳам очиқ бўлиши таъкидланди. Раҳбарнинг фикрича, қувватлаш шохобчаси оддий ёқилғи қуйиш шохобчаси каби ишлаб, фақат битта брендга хизмат кўрсатиш эвазига ўзини оқлай олмайди.

GeelyЭлектромобилҚувватлаш станциясиBYDАвтомобил бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиБугун, 09:557 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?Бугун, 09:37Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиБугун, 07:29Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиТарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиКеча, 20:26Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 12:26Ҳайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиҲайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошди01.09, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади