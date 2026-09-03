Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкин
Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаларини тақдим этишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, интернетда бўлажак смартфонларга оид қизиқарли маълумотлар тарқалди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган iPhone Ultra модели Apple дизайн фалсафасида кескин ўзгариш ясаб, йиллар давомида асосий рамзи бўлиб келган элементдан воз кечиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тармоқда пайдо бўлган янги ҳимоя ойнаси суратлари бўлажак қурилмаларнинг ташқи кўриниши ҳақида дастлабки тасаввурни беради. Жумладан, iPhone Ultra ва iPhone 18 Pro моделлари учун мўлжалланган экран ойналари таққосланганда сезиларли фарқлар кўзга ташланади. Хусусан, Ultra версияси учун тайёрланган ойнада одатий Dynamic Island тешиги ўрнига селфи камераси учун мўлжалланган оддий юмалоқ тирқиш мавжудлиги эътиборни тортади.
Ultra моделининг ўзига хос хусусиятлариМутахассисларнинг таҳлил қилишича, бундай дизайн қарори смартфоннинг йиғилувчи конструкцияси ва ўта юпқа корпуси билан бевосита боғлиқ. Маълумотларга кўра, iPhone Ultra ёйилган ҳолатда атиги 4,5 миллиметр қалинликка эга бўлиши кутилмоқда. Бундай ниҳоятда ихчам ва юпқа корпус ичида ҳам ташқи, ҳам ички экранлар учун мўлжалланган тўлақонли Фасе ИД модулларини жойлаштириш техник жиҳатдан ўта мураккаб вазифа ҳисобланади.
Шу сабабли, Apple муҳандислари юзни таниш тизимидан воз кечиб, бармоқ изи сканерини қурилманинг ён томонига жойлаштириш йўлидан бориши тахмин қилинмоқда. Агар бу маълумот ўз тасдиғини топса, iPhone Ultra смартфони iPhone Х чиққанидан бери Фасе ИД тизимидан маҳрум бўлган илк Apple флагманига айланади.
Android қурилмаларига ўхшашликШу тариқа, компания ўзининг дастлаб кенг «қош», кейинчалик эса Dynamic Island шаклида намоён бўлган ўзига хос экран тирқиши билан видолашиши мумкин. Бунинг ўрнига жорий этилаётган оддий юмалоқ камера тирқиши узоқ йиллардан буён Android операцион тизимида ишлайдиган смартфонлар учун стандарт ечим бўлиб келган.
Ушбу ўзгаришлар Apple ўз фойдаланувчиларига энг сўнгги технологик имкониятларни тақдим этиш баробарида, корпус қалинлигини камайтириш йўлида муайян муросага боришга тайёр эканини кўрсатади. Янги флагман тақдимоти яқинлашгани сари бу борадаги қизғиз муҳокамалар янада кучайиши кутилмоқда.
…