Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкин

·0·Техно
Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкин

Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаларини тақдим этишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, интернетда бўлажак смартфонларга оид қизиқарли маълумотлар тарқалди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган iPhone Ultra модели Apple дизайн фалсафасида кескин ўзгариш ясаб, йиллар давомида асосий рамзи бўлиб келган элементдан воз кечиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тармоқда пайдо бўлган янги ҳимоя ойнаси суратлари бўлажак қурилмаларнинг ташқи кўриниши ҳақида дастлабки тасаввурни беради. Жумладан, iPhone Ultra ва iPhone 18 Pro моделлари учун мўлжалланган экран ойналари таққосланганда сезиларли фарқлар кўзга ташланади. Хусусан, Ultra версияси учун тайёрланган ойнада одатий Dynamic Island тешиги ўрнига селфи камераси учун мўлжалланган оддий юмалоқ тирқиш мавжудлиги эътиборни тортади.

Ultra моделининг ўзига хос хусусиятлари

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, бундай дизайн қарори смартфоннинг йиғилувчи конструкцияси ва ўта юпқа корпуси билан бевосита боғлиқ. Маълумотларга кўра, iPhone Ultra ёйилган ҳолатда атиги 4,5 миллиметр қалинликка эга бўлиши кутилмоқда. Бундай ниҳоятда ихчам ва юпқа корпус ичида ҳам ташқи, ҳам ички экранлар учун мўлжалланган тўлақонли Фасе ИД модулларини жойлаштириш техник жиҳатдан ўта мураккаб вазифа ҳисобланади.

Шу сабабли, Apple муҳандислари юзни таниш тизимидан воз кечиб, бармоқ изи сканерини қурилманинг ён томонига жойлаштириш йўлидан бориши тахмин қилинмоқда. Агар бу маълумот ўз тасдиғини топса, iPhone Ultra смартфони iPhone Х чиққанидан бери Фасе ИД тизимидан маҳрум бўлган илк Apple флагманига айланади.

Android қурилмаларига ўхшашлик

Шу тариқа, компания ўзининг дастлаб кенг «қош», кейинчалик эса Dynamic Island шаклида намоён бўлган ўзига хос экран тирқиши билан видолашиши мумкин. Бунинг ўрнига жорий этилаётган оддий юмалоқ камера тирқиши узоқ йиллардан буён Android операцион тизимида ишлайдиган смартфонлар учун стандарт ечим бўлиб келган.

Ушбу ўзгаришлар Apple ўз фойдаланувчиларига энг сўнгги технологик имкониятларни тақдим этиш баробарида, корпус қалинлигини камайтириш йўлида муайян муросага боришга тайёр эканини кўрсатади. Янги флагман тақдимоти яқинлашгани сари бу борадаги қизғиз муҳокамалар янада кучайиши кутилмоқда.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиHuawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиБугун, 11:22Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиXiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиБугун, 10:52Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиSamsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиБугун, 10:23Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиБугун, 08:24Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиСунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиБугун, 06:29NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди