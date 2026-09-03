Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтди

·0·Спорт
Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтди

Африка футболида кутилмаган ва шов-шувли тайинлов амалга ошди. Гана футбол ассоциацияси тажрибали португалиялик мутахассис Карлуш Кейруш билан миллий жамоа бош мураббийлигига қайтиш бўйича расман келишувга эришганини эълон қилди. 73 ёшли таниқли мураббийнинг яна «Қора юлдузлар» постига қайтиши халқаро футбол жамоатчилигида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

ЖЧ—2026 саргузашти ва 1/16 финалдаги аламли хайрлашув

Кейрушнинг жамоадан кетиши ва қайта қайтиши орасида бор-йўғи икки ой вақт ўтди:

  • Истеъфо сабаби: Мураббий июль ойи бошида бўлиб ўтган 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Колумбияга қарши кечган ўйиндаги 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг ўз лавозимини тарк этган эди;

  • Гуруҳдаги мураккаб йўл: Ганаликлар мундиал гуруҳ босқичида салмоқли қаршилик кўрсатиб, Панамани 1:0 ҳисобида таслим этган, мусобақа фаворитларидан бири Англия билан 0:0 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этган ҳамда Хорватияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган ҳолда плей-оффга йўл олган эди.

Гана футбол раҳбарияти қисқа фурсат ичида жамоани кучли тартиб-интизомга ўргатган мутахассис ўрнини боса оладиган муносиб номзод топа олмагач, яна португалиялик стратегия устасига ишонч билдиришга қарор қилди.

Олдинда янги марра: 2027 йилги Африка Миллатлар Кубоги саралаши

Кейруш учун нафас ростлашга вақт деярли йўқ. Миллий жамоа аллақачон янги расмий цикл остонасида турибди:

  • Сентябрдаги старт: «Қора юлдузлар» жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб 2027 йилги Африка Миллатлар Кубогининг саралаш баҳсларига киришади;

  • Гуруҳдаги рақиблар: Гана қитъа грандларидан бири бўлмиш Кот-д’Ивуар, шунингдек, ҳар қандай рақибга ноқулайлик туғдира оладиган Гамбия ҳамда Сомали миллий жамоалари билан бир квартетдан жой олган.

Тактик тартиб ва мустаҳкам ҳимоя услуби билан ном қозонган 73 ёшли Карлуш Кейрушнинг тажрибаси Ганани қитъа биринчилиги финал босқичига олиб чиқишда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Сизнингча, Гана футбол ассоциациясининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан икки ой ўтиб Кейрушни яна ортга қайтариш қарори тўғри бўлдими? «Қора юлдузлар» янгиланган таркиб билан Кот-д’Ивуар тўсиғидан ўтиб, Африка кубоги йўлланмасини нақд қила оладими? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиБугун, 12:55Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиЎзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиБугун, 11:17Германия кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиГермания кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиБугун, 06:01Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)