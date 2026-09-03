Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтди
Африка футболида кутилмаган ва шов-шувли тайинлов амалга ошди. Гана футбол ассоциацияси тажрибали португалиялик мутахассис Карлуш Кейруш билан миллий жамоа бош мураббийлигига қайтиш бўйича расман келишувга эришганини эълон қилди. 73 ёшли таниқли мураббийнинг яна «Қора юлдузлар» постига қайтиши халқаро футбол жамоатчилигида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
ЖЧ—2026 саргузашти ва 1/16 финалдаги аламли хайрлашув
Кейрушнинг жамоадан кетиши ва қайта қайтиши орасида бор-йўғи икки ой вақт ўтди:
Истеъфо сабаби: Мураббий июль ойи бошида бўлиб ўтган 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Колумбияга қарши кечган ўйиндаги 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг ўз лавозимини тарк этган эди;
Гуруҳдаги мураккаб йўл: Ганаликлар мундиал гуруҳ босқичида салмоқли қаршилик кўрсатиб, Панамани 1:0 ҳисобида таслим этган, мусобақа фаворитларидан бири Англия билан 0:0 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этган ҳамда Хорватияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган ҳолда плей-оффга йўл олган эди.
Гана футбол раҳбарияти қисқа фурсат ичида жамоани кучли тартиб-интизомга ўргатган мутахассис ўрнини боса оладиган муносиб номзод топа олмагач, яна португалиялик стратегия устасига ишонч билдиришга қарор қилди.
Олдинда янги марра: 2027 йилги Африка Миллатлар Кубоги саралаши
Кейруш учун нафас ростлашга вақт деярли йўқ. Миллий жамоа аллақачон янги расмий цикл остонасида турибди:
Сентябрдаги старт: «Қора юлдузлар» жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб 2027 йилги Африка Миллатлар Кубогининг саралаш баҳсларига киришади;
Гуруҳдаги рақиблар: Гана қитъа грандларидан бири бўлмиш Кот-д’Ивуар, шунингдек, ҳар қандай рақибга ноқулайлик туғдира оладиган Гамбия ҳамда Сомали миллий жамоалари билан бир квартетдан жой олган.
Тактик тартиб ва мустаҳкам ҳимоя услуби билан ном қозонган 73 ёшли Карлуш Кейрушнинг тажрибаси Ганани қитъа биринчилиги финал босқичига олиб чиқишда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, Гана футбол ассоциациясининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан икки ой ўтиб Кейрушни яна ортга қайтариш қарори тўғри бўлдими? «Қора юлдузлар» янгиланган таркиб билан Кот-д’Ивуар тўсиғидан ўтиб, Африка кубоги йўлланмасини нақд қила оладими? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…