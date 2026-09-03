3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади

·0·Жамият
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади

Йиғилишда эҳтиёжманд оилаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтириш бўйича янги ёндашувлар белгилаб берилди. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига йил якунига қадар эҳтиёжманд аҳолини «ижтимоий реестр»га киритиш тизимини қайта кўриб чиқиш топширилди. Бу ҳақда Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг Telegram каналида маълум қилинди.

Янги тартибда оилани баҳолашда фақат даромад миқдорига эътибор қаратилмайди. Суринкали касалликлар, ногиронлик, кўп болалилик, шунингдек, оила аъзоларидан бирининг хорижда меҳнат қилаётгани каби омиллар ҳам ҳисобга олинади.

Шу мақсадда эҳтиёжмандликни аниқлашда кўп ўлчовли баҳолаш тизимига ўтиш режалаштирилган. Бу орқали оиланинг ижтимоий ҳолатига таъсир қиладиган бир нечта омилни биргаликда ҳисобга олиш кўзда тутилмоқда.

Йиғилишда мамлакатда камбағаллик даражаси 3,9 фоизга тушгани ҳам қайд этилди. Бироқ 3 ёшгача фарзанди бор оилаларда бу кўрсаткич ўртача 6,5 фоизни ташкил этмоқда.

Президент бундай оилаларни қўллаб-қувватлаш учун ота-оналарни уйидан ёки маҳалладан туриб ишлаш ва даромад олиш имконияти билан таъминлайдиган тизим яратилишини айтди.

«Бола парваришлаётган ота-оналарни уйида ёки маҳаллада ишли ва даромадли қиладиган тизимни йўлга қўямиз», деди Президент.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБугун, 11:14Қаршида 21 ёшли талаба йигит қизнинг телефонини олиб қочдиҚаршида 21 ёшли талаба йигит қизнинг телефонини олиб қочдиБугун, 10:21«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди «Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди Бугун, 08:44Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?Бугун, 08:20«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)Бугун, 06:50Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиТилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиБугун, 06:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ