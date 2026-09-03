Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди
Ёзги трансфер мавсумида яримҳимоя чизиғини тубдан янгилашга киришган Манчестер Сити жамоаси трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида энг шов-шувли келишувга қўл урди. Лондоннинг Челси клубидан рекорд даражадаги 125 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган аргентиналик яримҳимоячи Энсо Фернандес инглиз клуби сафини тўлдирди. Бу трансфер Британия футболи рекордини такрорлабгина қолмай, балки шаҳарараликларнинг ўйин услубида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва Сқуавка маълумотларига кўра, Манчестер Сити ёзда Родри, Бернарду Силва, Тижжани Рейндерс ва Нико Гонсалес каби асосий фигураларини йўқотиб қўйганди. Клуб раҳбарияти Эллиот Андерсон ҳамда Айюб Буадди каби ёш истеъдодларни жалб этган бўлса-да, асосий эътибор Энсо Фернандесга қаратилди. Ушбу трансфернинг ўзига хос жиҳати шундаки, футболчи ўзининг салоҳиятини яхши биладиган собиқ устози Энзо Мареска қўл остида яна тўп тепадиган бўлди.
Родрининг ўрнини қандай ёпишадиЖамоани тарк этган Родрининг ўрнини бирга-бир усулда айнан ўхшаш футболчи билан тўлдириш имконсиз вазифа эди. Шу боис бош мураббий Энзо Мареска майдон марказидаги энг муҳим нуқталар учун янги тактика ва ечимларни қидиришга мажбур бўлди. Италиялик мутахассис ўзи афзал кўрадиган 4-2-3-1 тактик схемасида чуқур позициядан туриб ўйин темпини бошқара оладиган футболчига муҳтож эди ва Энсо бу вазифани ўзгача талқинда бажариши мумкин.
Сқуавка статистик таҳлилларига кўра, Энсо Фернандес ўтган мавсумда Премер-лига марказий яримҳимоячилари орасида олдинга узатилган паслар сони бўйича еттинчи ўринни эгаллаган бўлиб, унинг ҳисобида 561 та шундай узатма мавжуд. Қизиғи шундаки, унинг янги жамоадоши Эллиот Андерсон ушбу кўрсаткич бўйича 810 та пас билан етакчилик қилмоқда. Бу икки футболчининг бир жамоада ҳаракат қилиши Манчестер Сити учун майдон марказидан ҳужум бошлашда бутунлай янги имкониятлар эшигини очади.
Энсо Фернандес фақатгина ҳимоявий вазифаларни бажарувчи таянч яримҳимоячи эмас, балки тўпни олдинга силжитиш борасида ўзига хос қобилиятга эга ўйинчи ҳисобланади. Унинг бу фазилати жамоанинг ҳужум уюштириш жараёнида рақиблар учун кутилмаган сценарийларни тақдим этиши кутилмоқда. Мареска қўл остида аргентиналик футболчи нафақат ўтган мавсумдаги йўқотишларнинг ўрнини босади, балки жамоа ўйинига қўшимча динамика олиб киради.
Ҳозирги кунда Манчестер Сити таркибида кетма-кет содир бўлган ўзгаришлардан сўнг, мураббийлар штаби олдида янги жамоавий механизмни шакллантириш вазифаси турибди. 125 миллион фунт стерлинглик рекорд трансфер қиймати Энсо Фернандес зиммасига улкан масъулият юклайди. Бироқ унинг аввалги тажрибаси ва Мареска тамойилларини мукаммал билиши мослашиш жараёнини тезлаштириши шубҳасиз.
Олдинда жамоани Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасидаги оғир синовлар кутиб турибди. Агар Энзо Мареска ўзининг рекордчи футболчисини тўғри позицияга қўйиб, унинг барча имкониятларини юзага чиқара олса, Манчестер Сити нафақат йўқотишларни унутади, балки Европадаги энг қўрқинчли жамоалардан бирига айланиши мумкин.
…