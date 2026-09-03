Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди

·1·Спорт
Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди

Ёзги трансфер мавсумида яримҳимоя чизиғини тубдан янгилашга киришган Манчестер Сити жамоаси трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида энг шов-шувли келишувга қўл урди. Лондоннинг Челси клубидан рекорд даражадаги 125 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган аргентиналик яримҳимоячи Энсо Фернандес инглиз клуби сафини тўлдирди. Бу трансфер Британия футболи рекордини такрорлабгина қолмай, балки шаҳарараликларнинг ўйин услубида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва Сқуавка маълумотларига кўра, Манчестер Сити ёзда Родри, Бернарду Силва, Тижжани Рейндерс ва Нико Гонсалес каби асосий фигураларини йўқотиб қўйганди. Клуб раҳбарияти Эллиот Андерсон ҳамда Айюб Буадди каби ёш истеъдодларни жалб этган бўлса-да, асосий эътибор Энсо Фернандесга қаратилди. Ушбу трансфернинг ўзига хос жиҳати шундаки, футболчи ўзининг салоҳиятини яхши биладиган собиқ устози Энзо Мареска қўл остида яна тўп тепадиган бўлди.

Родрининг ўрнини қандай ёпишади

Жамоани тарк этган Родрининг ўрнини бирга-бир усулда айнан ўхшаш футболчи билан тўлдириш имконсиз вазифа эди. Шу боис бош мураббий Энзо Мареска майдон марказидаги энг муҳим нуқталар учун янги тактика ва ечимларни қидиришга мажбур бўлди. Италиялик мутахассис ўзи афзал кўрадиган 4-2-3-1 тактик схемасида чуқур позициядан туриб ўйин темпини бошқара оладиган футболчига муҳтож эди ва Энсо бу вазифани ўзгача талқинда бажариши мумкин.

Сқуавка статистик таҳлилларига кўра, Энсо Фернандес ўтган мавсумда Премер-лига марказий яримҳимоячилари орасида олдинга узатилган паслар сони бўйича еттинчи ўринни эгаллаган бўлиб, унинг ҳисобида 561 та шундай узатма мавжуд. Қизиғи шундаки, унинг янги жамоадоши Эллиот Андерсон ушбу кўрсаткич бўйича 810 та пас билан етакчилик қилмоқда. Бу икки футболчининг бир жамоада ҳаракат қилиши Манчестер Сити учун майдон марказидан ҳужум бошлашда бутунлай янги имкониятлар эшигини очади.

Энсо Фернандес фақатгина ҳимоявий вазифаларни бажарувчи таянч яримҳимоячи эмас, балки тўпни олдинга силжитиш борасида ўзига хос қобилиятга эга ўйинчи ҳисобланади. Унинг бу фазилати жамоанинг ҳужум уюштириш жараёнида рақиблар учун кутилмаган сценарийларни тақдим этиши кутилмоқда. Мареска қўл остида аргентиналик футболчи нафақат ўтган мавсумдаги йўқотишларнинг ўрнини босади, балки жамоа ўйинига қўшимча динамика олиб киради.

Ҳозирги кунда Манчестер Сити таркибида кетма-кет содир бўлган ўзгаришлардан сўнг, мураббийлар штаби олдида янги жамоавий механизмни шакллантириш вазифаси турибди. 125 миллион фунт стерлинглик рекорд трансфер қиймати Энсо Фернандес зиммасига улкан масъулият юклайди. Бироқ унинг аввалги тажрибаси ва Мареска тамойилларини мукаммал билиши мослашиш жараёнини тезлаштириши шубҳасиз.

Олдинда жамоани Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасидаги оғир синовлар кутиб турибди. Агар Энзо Мареска ўзининг рекордчи футболчисини тўғри позицияга қўйиб, унинг барча имкониятларини юзага чиқара олса, Манчестер Сити нафақат йўқотишларни унутади, балки Европадаги энг қўрқинчли жамоалардан бирига айланиши мумкин.

Энзо ФернандесМанчестер СитйЭнзо МарескаПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиЎзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиБугун, 11:17Германия кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиГермания кубоги: Гарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқдиБугун, 06:01Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиБугун, 01:18Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)