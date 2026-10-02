Гари Невисидан огоҳлантириш: Манчестер Сити эгалари тақдири хавф остида
Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири бўлган Манчестер Сити мустақил комиссиянинг муҳим қароридан сўнг жиддий инқироз ва потенциал эгалар ўзгариши эҳтимоли билан юзма-юз келмоқда. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, таниқли эксперт ва собиқ футболчи Гари Невилленинг фикрича, агар клубнинг молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдорлик ҳукми ўз кучида қолса, амалдаги раҳбарият ўз мақомини сақлаб қолиши жуда қийин бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мустақил панел текширувлари натижасида Манчестер Сити тўққиз йил давомида йирик миқёсдаги молиявий қоидаларни бузгани аниқланган. Ушбу ҳолат инглиз футболининг шани ва Англия Премер-лигаси мусобақасининг адолатлилигига жиддий путур етказаётгани таъкидланмоқда, чунки гап юз миллионлаб фунт стерлинг миқдоридаги қоидабузарликлар ҳақида бормоқда.
Молиявий фирибгарлик ва шубҳали ҳомийлик битимлариТекширув марказида клуб ўз даромадларини сохта ҳомийлик битимлари орқали сунъий равишда ошириб юборгани ҳақидаги даъволар турибди. Ушбу шартномаларнинг умумий қиймати 900 миллион фунт стерлингдан ошгани айтилмоқда.
Гари Невилленинг таъкидлашича, бундай миқёсдаги қоидабузарликлардан сўнг оддий жарима билан қутулиб қолиш мутлақо етарли эмас. Унинг фикрича, клуб эгалари мамлакатдаги директорлар ва мулкдорлар тести талабларига жавоб бера олмаслиги мумкин.
Раҳбарият ва совринлар келажагиНевилленинг сўзларига кўра, футбол клублари шунчаки бизнес лойиҳаси эмас, балки жамоатчилик ва шаҳар аҳолиси учун муҳим ҳимояланган қадрият ҳисобланади. Шунинг учун эгалар белгиланган қонун-қоидаларга қатъий риоя этишлари шарт.
Пеп Гуардиола бошчилигидаги давр ва ундан аввалги йилларда қўлга киритилган совринларнинг қонунийлиги ҳам ҳозирда катта савол остида қолмоқда. Агар апелляция жараёни муваффақиятсиз якунланса, клубнинг сўнгги йиллардаги барча ютуқлари доимий шубҳа остида қолиши башорат қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…