Гари Невисидан огоҳлантириш: Манчестер Сити эгалари тақдири хавф остида

·1·Спорт
Гари Невисидан огоҳлантириш: Манчестер Сити эгалари тақдири хавф остида

Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири бўлган Манчестер Сити мустақил комиссиянинг муҳим қароридан сўнг жиддий инқироз ва потенциал эгалар ўзгариши эҳтимоли билан юзма-юз келмоқда. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, таниқли эксперт ва собиқ футболчи Гари Невилленинг фикрича, агар клубнинг молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдорлик ҳукми ўз кучида қолса, амалдаги раҳбарият ўз мақомини сақлаб қолиши жуда қийин бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мустақил панел текширувлари натижасида Манчестер Сити тўққиз йил давомида йирик миқёсдаги молиявий қоидаларни бузгани аниқланган. Ушбу ҳолат инглиз футболининг шани ва Англия Премер-лигаси мусобақасининг адолатлилигига жиддий путур етказаётгани таъкидланмоқда, чунки гап юз миллионлаб фунт стерлинг миқдоридаги қоидабузарликлар ҳақида бормоқда.

Молиявий фирибгарлик ва шубҳали ҳомийлик битимлари

Текширув марказида клуб ўз даромадларини сохта ҳомийлик битимлари орқали сунъий равишда ошириб юборгани ҳақидаги даъволар турибди. Ушбу шартномаларнинг умумий қиймати 900 миллион фунт стерлингдан ошгани айтилмоқда.

Гари Невилленинг таъкидлашича, бундай миқёсдаги қоидабузарликлардан сўнг оддий жарима билан қутулиб қолиш мутлақо етарли эмас. Унинг фикрича, клуб эгалари мамлакатдаги директорлар ва мулкдорлар тести талабларига жавоб бера олмаслиги мумкин.

Раҳбарият ва совринлар келажаги

Невилленинг сўзларига кўра, футбол клублари шунчаки бизнес лойиҳаси эмас, балки жамоатчилик ва шаҳар аҳолиси учун муҳим ҳимояланган қадрият ҳисобланади. Шунинг учун эгалар белгиланган қонун-қоидаларга қатъий риоя этишлари шарт.

Пеп Гуардиола бошчилигидаги давр ва ундан аввалги йилларда қўлга киритилган совринларнинг қонунийлиги ҳам ҳозирда катта савол остида қолмоқда. Агар апелляция жараёни муваффақиятсиз якунланса, клубнинг сўнгги йиллардаги барча ютуқлари доимий шубҳа остида қолиши башорат қилинмоқда.

Манчестер СитйГари НевиллеАнглия Премер-лигасиПеп ГуардиолаТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити янги муаммога дуч келди: рақиб футболчилар компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити янги муаммога дуч келди: рақиб футболчилар компенсация талаб қилмоқдаКеча 20:32Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқдаМанчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқдаКеча 01:38Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?13 август 14:19Матео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳоладиМатео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳолади4 август 12:32Фил Фоден Манчестер Ситида қолишга тайёрФил Фоден Манчестер Ситида қолишга тайёр15 май 13:20Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди5 сентябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди