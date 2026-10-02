Ўзбекистонда 20-олтин медаль! Жасурбек Жайсунов финалда зафар қучди

·14·Спорт
Ўзбекистонда 20-олтин медаль! Жасурбек Жайсунов финалда зафар қучди

Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медаль қўшилди. Бугун, 2 октябрь куни таэквондо WT бўйича миллий жамоа аъзоси Жасурбек Жайсунов чемпионликни қўлга киритиб, мамлакатимизга 20-олтин медални тақдим этди.

Мусобақада -80 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Жайсунов барча босқичларни муваффақиятли босиб ўтиб, финалгача етиб борди. Ҳал қилувчи баҳсда Хитой Таипейи вакилига қарши даянга чиққан ҳамюртимиз ишончли ҳаракатлари билан рақибини мағлуб этди ва мусобақа ғолибига айланди.

Таэквондочиларимиздан яна бир медаль

Эслатиб ўтамиз, ушбу кун доирасида аёллар ўртасидаги баҳсларда ҳам терма жамоамиз совриндорлар қаторидан жой олди:

  • -67 кг вазн тоифасида даянга чиққан ҳамюртимиз Озода Собиржонова муваффақиятли иштирок этиб, делегациямиз ҳисобига кумуш медални қўшиб қўйган эди.

Жасурбек Жайсуновнинг мазкур ғалабаси Ўзбекистон делегациясининг умумжамоа ҳисобидаги муваффақиятини янада мустаҳкамлади.

Жасурбек ЖайсуновТаэквондоЎзбекистон делегацияси20-олтин медаль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълумОсиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълумКеча 19:49Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...29 сентябр 17:48Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди21 август 06:10Озода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги совринОзода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги совринБугун 17:51Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди