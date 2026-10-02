Расмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳлади
Миллатлар лигаси доирасида кечган Дания — Португалия баҳсидан сўнг, даниялик ҳужумчи Расмус Ҳойлунд Криштиану Роналду услубидаги гол нишонлашига ойдинлик киритди.
Копенгагендаги «Паркен» стадионида кечган Миллатлар лигасининг 3-тури беллашувида меҳмонлар 4:2 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Мазкур учрашувда урган голини Португалия терма жамоасини бир кун аввал можаро билан тарк этган Криштиану Роналду услубида нишонлаган Расмус Ҳойлунд ушбу хатти-ҳаракатининг асл сабабини ошкор қилди.
«У менинг энг катта кумирим»
Ёш ҳужумчи португалиялик юлдузга қарши ҳеч қандай салбий нияти бўлмаганини, балки бу ишни ҳурмат белгиси сифатида амалга оширганини таъкидлади:
«Бу шунчаки кечаги воқеадан сўнг, эҳтимол миллий жамоадаги фаолиятини якунлаган одамга ҳурмат кўрсатишдир. Гап фақатгина шунда. Буни ҳурматсизлик билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. У менинг энг катта кумирим», — дея Ҳойлунднинг сўзларини келтиради A Bola нашри.
Финал ҳуштагидан сўнг келиб чиққан кескинлик
Майдондаги кескин кураш финал ҳуштаги янграганидан кейин ҳам тўхтамади. Маълумотларга кўра, баҳс якунлангач, Расмус Ҳойлунд Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезушни туртиб юборган ва стадионда қисқа муддатли зиддият юзага келган.
Изоҳлар 0
…