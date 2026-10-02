Расмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳлади

·10·Спорт
Расмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳлади

Миллатлар лигаси доирасида кечган Дания — Португалия баҳсидан сўнг, даниялик ҳужумчи Расмус Ҳойлунд Криштиану Роналду услубидаги гол нишонлашига ойдинлик киритди.

Копенгагендаги «Паркен» стадионида кечган Миллатлар лигасининг 3-тури беллашувида меҳмонлар 4:2 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Мазкур учрашувда урган голини Португалия терма жамоасини бир кун аввал можаро билан тарк этган Криштиану Роналду услубида нишонлаган Расмус Ҳойлунд ушбу хатти-ҳаракатининг асл сабабини ошкор қилди.

«У менинг энг катта кумирим»

Ёш ҳужумчи португалиялик юлдузга қарши ҳеч қандай салбий нияти бўлмаганини, балки бу ишни ҳурмат белгиси сифатида амалга оширганини таъкидлади:

«Бу шунчаки кечаги воқеадан сўнг, эҳтимол миллий жамоадаги фаолиятини якунлаган одамга ҳурмат кўрсатишдир. Гап фақатгина шунда. Буни ҳурматсизлик билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. У менинг энг катта кумирим», — дея Ҳойлунднинг сўзларини келтиради A Bola нашри.

Финал ҳуштагидан сўнг келиб чиққан кескинлик

Майдондаги кескин кураш финал ҳуштаги янграганидан кейин ҳам тўхтамади. Маълумотларга кўра, баҳс якунлангач, Расмус Ҳойлунд Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезушни туртиб юборган ва стадионда қисқа муддатли зиддият юзага келган.

Расмус ҲойлундКриштиану РоналдуМиллатлар лигасиПаркен стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирдиРафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирдиБугун 13:00Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиБугун 11:30Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиРенато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиБугун 11:10Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиЖорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиБугун 09:19Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришдиРоналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришдиКеча 19:25Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди