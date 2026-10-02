Виктор Гёкерес ва Граҳам Поттер ҳазили ижтимоий тармоқларда тарқалди
Швеция терма жамоасининг матбуот анжумани кутилмаган қизиқарли воқеа билан ёдда қолди. Жамоа бош мураббийи Граҳам Поттер Манчестер Сити клубининг молиявий айбловларига қаратган ўткир ҳазили билан йиғилганларни кулдирди. Анжуман давомида Арсенал ҳужумчиси Виктор Гёкерес эса мураббийининг бу сўзларига нисбатан ўзини тутиб тура олмагани камерага муҳрланди ва интернетда тезкорлик билан оммалашиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа хорижий ОАВ маълумотларига кўра, терма жамоа лагерида юзага келган кутилмаган вазият йиғилишнинг асосий мавзусига айланган. Швеция терма жамоаси таркибини номаълум вирусли инфекция ва касалликлар қамраб олгани сабабли бир қатор етакчи футболчилар сафдан чиққан эди. Мураббий бу кадрлар йўқотилишини изоҳларар экан, Англия футболидаги энг муҳокама қилинаётган мавзуга мурожаат қилишни лозим топди.
Мураббийнинг кутилмаган ҳазили ва Гёкереснинг реакциясиВазиятни тушунтирар экан, Граҳам Поттер юзага келган муаммоларни ҳазиломуз тарзда Англия футболида қизғин муҳокама қилинаётган суд жараёнларига қиёслади. Швейцариялик мутахассис ўзининг истеҳзоли ҳазилини оммага тақдим этар экан, залдагилардан бир зумга ҳайрат ва кулгини келтириб чиқарди.
"Биз инфекция ёки вирусга дуч келдик. Бу идеал ҳолат эмас, лекин шундай бўлиб туради. Шунинг учун ажойиб ўйин кўрсатиб келган янги футболчиларни чақирдик. Сафдан чиққанлар сони бўйича эса, ўйлашимча, менда Манчестер Сити айбловлари сонига яқинроқ кўрсаткич бўлди", — дея таъкидлаган Граҳам Поттер матбуот анжуманида.
Залдаги муҳит бир зумда ўзгариб, журналистлар орасида кулги ва ҳайрат аралаш реакциялар кузатилди. Камералар дарҳол мураббийнинг ёнида ўтирган ҳужумчи Виктор Гёкересга қаратилди. Арсенал форварди профессионал этика ва ҳақиқий кулги ўртасида қолиб, ўзини жиддий тутишга ҳаракат қилган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда унинг жилмайишини яшира олмаётгани яққол кўзга ташланди.
Виктор Гёкереснинг терма жамоадаги сермаҳсул ўйиниБундай кулгили ҳолатга сабаб бўлган Граҳам Поттер ўз ҳазилининг баҳсли чиқишини сезиб, журналистларга қараб ҳазиломуз тарзда "Ҳали бу ҳақда гапириш эрта эмасми?" дея савол ташлади. Ушбу лавҳа қисқа фурсат ичида интернет фойдаланувчилари орасида оммалашиб, Манчестер клуби атрофидаги қизғин муҳокамалар фонида мухлисларга хушёқди.
Шунга қарамай, матбуот анжуманидаги мазкур қизиқарли эпизод Виктор Гёкереснинг яшил майдондаги диққатини чалғита олмади. 28 ёшли ҳужумчи мазкур халқаро танаффус вақтида Швеция терма жамоаси сафида Миллатлар лигасида иккита ўйин ўтказиб, иккита гол уришга муваффақ бўлди.
Эслатиб ўтамиз, футболчининг мавсум бошланишида Арсенал сафидаги ишлари қийин кечаётган эди. Микел Артета бошчилигидаги жамоада асосий таркиб учун рақобат жуда шиддатли давом этмоқда. Шунга қарамай, унинг терма жамоадаги сермаҳсул ўйинлари Лондон клуби ҳужум чизиғида қанчалик муҳим салоҳиятга эга эканини яна бир бор намойиш этди.
Изоҳлар 0
…