Виктор Гёкерес ва Граҳам Поттер ҳазили ижтимоий тармоқларда тарқалди

·2·Спорт
Виктор Гёкерес ва Граҳам Поттер ҳазили ижтимоий тармоқларда тарқалди

Швеция терма жамоасининг матбуот анжумани кутилмаган қизиқарли воқеа билан ёдда қолди. Жамоа бош мураббийи Граҳам Поттер Манчестер Сити клубининг молиявий айбловларига қаратган ўткир ҳазили билан йиғилганларни кулдирди. Анжуман давомида Арсенал ҳужумчиси Виктор Гёкерес эса мураббийининг бу сўзларига нисбатан ўзини тутиб тура олмагани камерага муҳрланди ва интернетда тезкорлик билан оммалашиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа хорижий ОАВ маълумотларига кўра, терма жамоа лагерида юзага келган кутилмаган вазият йиғилишнинг асосий мавзусига айланган. Швеция терма жамоаси таркибини номаълум вирусли инфекция ва касалликлар қамраб олгани сабабли бир қатор етакчи футболчилар сафдан чиққан эди. Мураббий бу кадрлар йўқотилишини изоҳларар экан, Англия футболидаги энг муҳокама қилинаётган мавзуга мурожаат қилишни лозим топди.

Мураббийнинг кутилмаган ҳазили ва Гёкереснинг реакцияси

Вазиятни тушунтирар экан, Граҳам Поттер юзага келган муаммоларни ҳазиломуз тарзда Англия футболида қизғин муҳокама қилинаётган суд жараёнларига қиёслади. Швейцариялик мутахассис ўзининг истеҳзоли ҳазилини оммага тақдим этар экан, залдагилардан бир зумга ҳайрат ва кулгини келтириб чиқарди.

"Биз инфекция ёки вирусга дуч келдик. Бу идеал ҳолат эмас, лекин шундай бўлиб туради. Шунинг учун ажойиб ўйин кўрсатиб келган янги футболчиларни чақирдик. Сафдан чиққанлар сони бўйича эса, ўйлашимча, менда Манчестер Сити айбловлари сонига яқинроқ кўрсаткич бўлди", — дея таъкидлаган Граҳам Поттер матбуот анжуманида.

Залдаги муҳит бир зумда ўзгариб, журналистлар орасида кулги ва ҳайрат аралаш реакциялар кузатилди. Камералар дарҳол мураббийнинг ёнида ўтирган ҳужумчи Виктор Гёкересга қаратилди. Арсенал форварди профессионал этика ва ҳақиқий кулги ўртасида қолиб, ўзини жиддий тутишга ҳаракат қилган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда унинг жилмайишини яшира олмаётгани яққол кўзга ташланди.

Виктор Гёкереснинг терма жамоадаги сермаҳсул ўйини

Бундай кулгили ҳолатга сабаб бўлган Граҳам Поттер ўз ҳазилининг баҳсли чиқишини сезиб, журналистларга қараб ҳазиломуз тарзда "Ҳали бу ҳақда гапириш эрта эмасми?" дея савол ташлади. Ушбу лавҳа қисқа фурсат ичида интернет фойдаланувчилари орасида оммалашиб, Манчестер клуби атрофидаги қизғин муҳокамалар фонида мухлисларга хушёқди.

Шунга қарамай, матбуот анжуманидаги мазкур қизиқарли эпизод Виктор Гёкереснинг яшил майдондаги диққатини чалғита олмади. 28 ёшли ҳужумчи мазкур халқаро танаффус вақтида Швеция терма жамоаси сафида Миллатлар лигасида иккита ўйин ўтказиб, иккита гол уришга муваффақ бўлди.

Эслатиб ўтамиз, футболчининг мавсум бошланишида Арсенал сафидаги ишлари қийин кечаётган эди. Микел Артета бошчилигидаги жамоада асосий таркиб учун рақобат жуда шиддатли давом этмоқда. Шунга қарамай, унинг терма жамоадаги сермаҳсул ўйинлари Лондон клуби ҳужум чизиғида қанчалик муҳим салоҳиятга эга эканини яна бир бор намойиш этди.

Виктор ГёкересГраҳам ПоттерМанчестер СитиАрсеналШвеция терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грем Поттер Виктор Гёкерес ва Александер Исакни танқидлардан ҳимоя қилдиГрем Поттер Виктор Гёкерес ва Александер Исакни танқидлардан ҳимоя қилди5 июн 18:15Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватлади11 август 00:33Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтди10 август 12:19Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқда21 август 09:19Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтди14 август 16:13Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирди3 июл 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди