25 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·11·Иқтисодиёт
25 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 25 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 16,82 сўмга қимматлаб, 11 830,87 сўмни ташкил этди.

• Евро 31,67 сўмга арзонлаб, 13 450,52 сўм бўлди. • Фунт стерлинг 45,10 сўмга арзонлаб, 15 643,96 сўмни ташкил этди. • Россия рубли 0,66 сўмга арзонлаб, 139,27 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,32 сўмга арзонлаб, 74,49 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 59,48 сўмга арзонлаб, 14 297,12 сўм бўлди. • Хитой юани 1,17 сўмга қимматлаб, 1 762,49 сўмни ташкил этди.

Ўзбекистон Марказий банки2026 йил 25 сентябрьвалюта курслари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди18 сентябр 18:29Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...3 сентябр 22:378 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди7 сентябр 18:484 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 сентябр 17:48Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушдиМарказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди28 июл 12:02Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиДоллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди3 сентябр 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда