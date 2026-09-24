25 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 25 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 16,82 сўмга қимматлаб, 11 830,87 сўмни ташкил этди.
• Евро 31,67 сўмга арзонлаб, 13 450,52 сўм бўлди. • Фунт стерлинг 45,10 сўмга арзонлаб, 15 643,96 сўмни ташкил этди. • Россия рубли 0,66 сўмга арзонлаб, 139,27 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,32 сўмга арзонлаб, 74,49 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 59,48 сўмга арзонлаб, 14 297,12 сўм бўлди. • Хитой юани 1,17 сўмга қимматлаб, 1 762,49 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…