Отабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларидан бири Отабек Шукуров фаолиятида янги саҳифа очмоқда. 30 ёшли яримҳимоячи Сербия Суперлигаси вакили «Радник Сурдулица» жамоаси сафига кўчиб ўтди.
Сербия клуби ўзининг ижтимоий тармоқларидаги расмий саҳифаларида ҳамюртимиз билан шартнома имзоланганини тасдиқлади ва Шукуровнинг жамоа либосидаги сурати билан бирга «Dobrodošao» (Хуш келибсан) дея эълон қилди.
БААдан Сербияга: Футболчининг янги қадами
Отабек Шукуров ёзда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан Бирлашган Араб Амирликларининг «Банияс» клуби шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди. Тажрибали яримҳимоячининг бу сафарги танлови яна Европа майдонларига қайтиш бўлди.
«Радник Сурдулица» турнир жадвалида нечанчи ўринда?
Айни пайтда Сербия Суперлигасида баҳслар қизғин паллага кирган.
Отабек Шукуровнинг янги клуби — «Радник Сурдулица» 14 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 7-поғонасида бормоқда.
Чемпионат пешқадами бўлиб турган машҳур «Црвена Звезда» ҳисобида эса 28 очко мавжуд.
Терма жамоамиз яримҳимоячисининг тажрибаси ва ўйин маҳорати «Радник» жамоасига Европа кубоклари учун курашда катта ёрдам бериши кутилмоқда. Шукуровнинг янги жамоа сафидаги дебюти тез орада кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…