Отабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилди

·6·Спорт
Отабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларидан бири Отабек Шукуров фаолиятида янги саҳифа очмоқда. 30 ёшли яримҳимоячи Сербия Суперлигаси вакили «Радник Сурдулица» жамоаси сафига кўчиб ўтди.

Сербия клуби ўзининг ижтимоий тармоқларидаги расмий саҳифаларида ҳамюртимиз билан шартнома имзоланганини тасдиқлади ва Шукуровнинг жамоа либосидаги сурати билан бирга «Dobrodošao» (Хуш келибсан) дея эълон қилди.

БААдан Сербияга: Футболчининг янги қадами

Отабек Шукуров ёзда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан Бирлашган Араб Амирликларининг «Банияс» клуби шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди. Тажрибали яримҳимоячининг бу сафарги танлови яна Европа майдонларига қайтиш бўлди.

Отабек Шукуров фаолиятини Европада давом эттиради: Сербия клуби трансферни эълон қилди

«Радник Сурдулица» турнир жадвалида нечанчи ўринда?

Айни пайтда Сербия Суперлигасида баҳслар қизғин паллага кирган.

  • Отабек Шукуровнинг янги клуби — «Радник Сурдулица» 14 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 7-поғонасида бормоқда.

  • Чемпионат пешқадами бўлиб турган машҳур «Црвена Звезда» ҳисобида эса 28 очко мавжуд.

Терма жамоамиз яримҳимоячисининг тажрибаси ва ўйин маҳорати «Радник» жамоасига Европа кубоклари учун курашда катта ёрдам бериши кутилмоқда. Шукуровнинг янги жамоа сафидаги дебюти тез орада кутилмоқда.

Отабек ШукуровРадник СурдулицаСербия Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилдиОтабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилди30 сентябр 19:52Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб боринг23 июн 22:30Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиУч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилди17 июн 23:50Канада — Ўзбекистон ўйини учун тахминий таркиблар эълон қилиндиКанада — Ўзбекистон ўйини учун тахминий таркиблар эълон қилинди1 июн 23:02WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?24 июн 01:54Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлди8 июн 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди