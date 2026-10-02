Боғчаларда давомат энди онлайн юритилади: Биометрик назорат ва янги тартиб жорий этилди

·0·Жамият
Боғчаларда давомат энди онлайн юритилади: Биометрик назорат ва янги тартиб жорий этилди

Ўзбекистондаги барча давлат мактабгача таълим ташкилотларида қоғозбозликдан тўлиқ воз кечилиб, ходимлар ва болалар давоматини онлайн қайд этиш тизими ишга туширилди.

2026 йил 1 сентябрдан бошлаб республикадаги барча давлат мактабгача таълим ташкилотлари ҳамда «Илк ривожланиш марказлари»да «Болалар боғчаси» ахборот тизими орқали электрон давоматни юритиш амалиёти йўлга қўйилди.

Болалар давомати қандай олинади?

Янги тартибга мувофиқ, тарбияланувчиларнинг боғчага келгани мобил илова ва замонавий биометрик идентификация воситасида тасдиқланади:

  • Вақт чегараси: Давомат ҳар бир иш кунида соат 7:00 дан 9:00 гача белгиланган тартибда олинади.

  • Таомнома ва сарф-харажат: Кунлик электрон давомат тизимга киритилиши билан «Ягона мавсумий таомнома» асосида болалар учун тайёрланадиган озиқ-овқат маҳсулотларининг натура кўринишидаги кунлик сарфи инсон омилисиз, тўлиқ автомат тарзда ҳисоблаб чиқилади.

Ходимлар учун қандай ўзгаришлар бор?

Янги рақамли тизим педагог ва ходимлар фаолиятига ҳам тааллуқлидир:

  • Ходимларнинг ишга келиб-кетиши ҳам бевосита биометрик идентификация орқали, уларнинг меҳнат шартномасида кўрсатилган иш вақти доирасида қайд этилади.

  • Ушбу қайдлар асосида ойлик иш вақти табели автомат тарзда шакллантирилиб, инсон омили билан боғлиқ хатоликларнинг олди олинади.

Ушбу тизим боғчаларда шаффофликни таъминлаш, озиқ-овқат маҳсулотларининг ортиқча ёки нотўғри сарфланишига чек қўйиш ҳамда ходимларнинг меҳнат интизомини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Болалар боғчаси электрон давоматиБиометрик идентификацияИлк ривожланиш марказлари2026 йил 1 сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?13 август 10:22Сенатор педофиллар учун кастрация жазосини таклиф қилдиСенатор педофиллар учун кастрация жазосини таклиф қилдиБугун 17:51Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиИшхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиБугун 17:21Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБугун 16:3014 ёшга тўлмаган болаларга жинсий жиноят учун умрбод қамоқ14 ёшга тўлмаган болаларга жинсий жиноят учун умрбод қамоқБугун 15:56Манас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушландиМанас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушландиБугун 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ