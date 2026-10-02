Боғчаларда давомат энди онлайн юритилади: Биометрик назорат ва янги тартиб жорий этилди
Ўзбекистондаги барча давлат мактабгача таълим ташкилотларида қоғозбозликдан тўлиқ воз кечилиб, ходимлар ва болалар давоматини онлайн қайд этиш тизими ишга туширилди.
2026 йил 1 сентябрдан бошлаб республикадаги барча давлат мактабгача таълим ташкилотлари ҳамда «Илк ривожланиш марказлари»да «Болалар боғчаси» ахборот тизими орқали электрон давоматни юритиш амалиёти йўлга қўйилди.
Болалар давомати қандай олинади?
Янги тартибга мувофиқ, тарбияланувчиларнинг боғчага келгани мобил илова ва замонавий биометрик идентификация воситасида тасдиқланади:
Вақт чегараси: Давомат ҳар бир иш кунида соат 7:00 дан 9:00 гача белгиланган тартибда олинади.
Таомнома ва сарф-харажат: Кунлик электрон давомат тизимга киритилиши билан «Ягона мавсумий таомнома» асосида болалар учун тайёрланадиган озиқ-овқат маҳсулотларининг натура кўринишидаги кунлик сарфи инсон омилисиз, тўлиқ автомат тарзда ҳисоблаб чиқилади.
Ходимлар учун қандай ўзгаришлар бор?
Янги рақамли тизим педагог ва ходимлар фаолиятига ҳам тааллуқлидир:
Ходимларнинг ишга келиб-кетиши ҳам бевосита биометрик идентификация орқали, уларнинг меҳнат шартномасида кўрсатилган иш вақти доирасида қайд этилади.
Ушбу қайдлар асосида ойлик иш вақти табели автомат тарзда шакллантирилиб, инсон омили билан боғлиқ хатоликларнинг олди олинади.
Ушбу тизим боғчаларда шаффофликни таъминлаш, озиқ-овқат маҳсулотларининг ортиқча ёки нотўғри сарфланишига чек қўйиш ҳамда ходимларнинг меҳнат интизомини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…