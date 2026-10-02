Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоланди

·22·Дунё
Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жамбил вилоятида юк поезди темир йўл изига чиққан 70 бош қўйни уриб юбориши оқибатида чорва моллари нобуд бўлди.
  • Ҳодиса юзасидан Тараз шаҳрида истиқомат қилувчи 66 ёшли чорва эгаси темир йўлнинг ажратилган ҳудудида чорва молларини боқиш қоидаларини бузганликда айбланиб, маъмурий жавобгарликка тортилди.
  • Қозоғистонда чорва молларининг темир йўл ҳудудига назорациз чиқиб кетиши поездлар ҳаракати учун жиддий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Қозоғистоннинг Жамбил вилоятида қўйлар тўдаси темир йўл изига чиқиб кетиши оқибатида нохуш ҳодиса содир бўлди. Юк поезди темир йўлда ҳаракатланаётган вақтида 70 бош чорвани уриб юборган. Ҳодиса натижасида қўйлар нобуд бўлган, уларнинг эгаси эса қонун доирасида жавобгарликка тортилган. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа юзасидан чорва эгасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилган. У Тараз шаҳрида истиқомат қилувчи 66 ёшли фуқаро бўлиб, унга темир йўлнинг ажратилган ҳудудида чорва молларини боқиш қоидаларини бузганлик айби қўйилган.

Расмий маълумотга кўра, чорва молларининг темир йўл ҳудудига назоратсиз чиқиб кетиши Қозоғистонда поездлар ҳаракати учун жиддий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Қайд этилишича, жорий йил бошидан буён Транспорт полиция департаменти томонидан поездларнинг 1 166 та фавқулодда тўхташи қайд этилган. Уларнинг 881 таси, яъни катта қисми уй ҳайвонларининг темир йўл изларига чиқиб кетиши билан боғлиқ бўлган.

Шу муносабат билан транспорт полицияси уй ҳайвонлари эгаларини темир йўллар яқинида чорва молларини назоратсиз қолдирмасликка чақирди. Идора фуқаролардан белгиланган хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишни сўрамоқда.

Транспорт полицияси таъкидлаганидек, ҳайвонларнинг хавфсизлиги учун биринчи навбатда уларнинг эгалари масъул ҳисобланади. Чорванинг темир йўлга назоратсиз чиқиб кетиши нафақат ҳайвонларнинг нобуд бўлишига, балки поездлар ҳаракатида авариявий вазият юзага келишига ва моддий зарар келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, бундай ҳолатлар поезддаги йўловчилар ва темир йўл ходимларининг ҳаёти ҳамда саломатлигига хавф туғдириши эҳтимоли бор. Шунинг учун чорва эгалари темир йўлга яқин ҳудудларда ҳайвонларини қарамовсиз қолдирмаслиги муҳим.

Жамбил вилоятиТранспорт полицияситемир йўл хавфсизлигиҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этди18 август 09:48Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширади21 сентябр 09:38Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)31 август 13:04Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)12 август 22:07Мумбайнинг юраги: 130 йиллик БМК бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳатМумбайнинг юраги: 130 йиллик БМК бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳат15 сентябр 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота