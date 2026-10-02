Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жамбил вилоятида юк поезди темир йўл изига чиққан 70 бош қўйни уриб юбориши оқибатида чорва моллари нобуд бўлди.
- Ҳодиса юзасидан Тараз шаҳрида истиқомат қилувчи 66 ёшли чорва эгаси темир йўлнинг ажратилган ҳудудида чорва молларини боқиш қоидаларини бузганликда айбланиб, маъмурий жавобгарликка тортилди.
- Қозоғистонда чорва молларининг темир йўл ҳудудига назорациз чиқиб кетиши поездлар ҳаракати учун жиддий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.
Қозоғистоннинг Жамбил вилоятида қўйлар тўдаси темир йўл изига чиқиб кетиши оқибатида нохуш ҳодиса содир бўлди. Юк поезди темир йўлда ҳаракатланаётган вақтида 70 бош чорвани уриб юборган. Ҳодиса натижасида қўйлар нобуд бўлган, уларнинг эгаси эса қонун доирасида жавобгарликка тортилган. Бу ҳақда “Nur.kz” хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа юзасидан чорва эгасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилган. У Тараз шаҳрида истиқомат қилувчи 66 ёшли фуқаро бўлиб, унга темир йўлнинг ажратилган ҳудудида чорва молларини боқиш қоидаларини бузганлик айби қўйилган.
Расмий маълумотга кўра, чорва молларининг темир йўл ҳудудига назоратсиз чиқиб кетиши Қозоғистонда поездлар ҳаракати учун жиддий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.
Қайд этилишича, жорий йил бошидан буён Транспорт полиция департаменти томонидан поездларнинг 1 166 та фавқулодда тўхташи қайд этилган. Уларнинг 881 таси, яъни катта қисми уй ҳайвонларининг темир йўл изларига чиқиб кетиши билан боғлиқ бўлган.
Шу муносабат билан транспорт полицияси уй ҳайвонлари эгаларини темир йўллар яқинида чорва молларини назоратсиз қолдирмасликка чақирди. Идора фуқаролардан белгиланган хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишни сўрамоқда.
Транспорт полицияси таъкидлаганидек, ҳайвонларнинг хавфсизлиги учун биринчи навбатда уларнинг эгалари масъул ҳисобланади. Чорванинг темир йўлга назоратсиз чиқиб кетиши нафақат ҳайвонларнинг нобуд бўлишига, балки поездлар ҳаракатида авариявий вазият юзага келишига ва моддий зарар келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, бундай ҳолатлар поезддаги йўловчилар ва темир йўл ходимларининг ҳаёти ҳамда саломатлигига хавф туғдириши эҳтимоли бор. Шунинг учун чорва эгалари темир йўлга яқин ҳудудларда ҳайвонларини қарамовсиз қолдирмаслиги муҳим.
Изоҳлар 0
…