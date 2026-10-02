Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)

·0·Спорт
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг 13-куни якунига кўра, Ўзбекистон спорт делегацияси умумжамоа ҳисобида 65 та медал билан кучли тўртликдаги ўрнини сақлаб турибди.
  • Ҳамюртларимиз 20 та олтин, 23 та кумуш ва 22 та бронза медалини қўлга киритган.
  • Медаллар сони бўйича Хитой (316 та медал) пешқадамлик қилмоқда, Япония иккинчи ва Жанубий Корея учинчи ўринни эгаллаган.
  • Мусобақанинг қолган кунларида Ўзбекистон делегациясининг медаллар захираси янада бойиши кутилмоқда.

понияда ўтаётган Осиё ўйинларининг 13-кунги баҳслари ўз якунига етди. Мусобақада муваффақиятли одимлаётган Ўзбекистон спорт делегацияси умумжамоа ҳисобида кучли тўртликдаги ўрнини мустаҳкам сақлаб турибди.

Ҳамюртларимиз ҳисобидаги медаллар сони 65 тага етди. Спортчиларимиз шу вақтга қадар 20 та олтин, 23 та кумуш ва 22 та бронза медалларини жамғариб, қитъанинг энг кучли жамоалари қаторида муносиб кураш олиб бормоқда.

Етакчилар ва рақобат: Кучли ўнлик қандай кўринишда?

Турнир жадвалида медаллар сони бўйича сезиларли устунликка эга бўлган Хитой терма жамоаси яққол пешқадамлик қилмоқда. Мезбон Япония иккинчи, Жанубий Корея эса учинчи поғонани банд этган:

  1. Хитой — 162 олтин, 81 кумуш, 73 бронза (жами: 316)

  2. Япония — 71 олтин, 83 кумуш, 85 бронза (жами: 239)

  3. Жанубий Корея — 33 олтин, 39 кумуш, 62 бронза (жами: 134)

  4. Ўзбекистон — 20 олтин, 23 кумуш, 22 бронза (жами: 65)

  5. Ҳиндистон — 16 олтин, 25 кумуш, 35 бронза (жами: 76)

  6. Эрон — 15 олтин, 17 кумуш, 13 бронза (жами: 45)

  7. Таиланд — 15 олтин, 11 кумуш, 17 бронза (жами: 43)

  8. Қозоғистон — 12 олтин, 21 кумуш, 44 бронза (жами: 77)

  9. Баҳрайн — 11 олтин, 5 кумуш, 6 бронза (жами: 22)

  10. Малайзия — 9 олтин, 5 кумуш, 16 бронза (жами: 30)

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)

Кучли йигирматаликдан минтақамизнинг бошқа вакиллари ҳам ўрин олган бўлиб, қўшни Тожикистон 2 та олтин, 5 та кумуш ва 7 та бронза (жами 14) медали билан 20-поғонани эгаллаб турибди.

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)

Мусобақанинг қолган кунларида ҳам ҳамюртларимиз иштирокида муҳим баҳслар бўлиб ўтади ва Ўзбекистон делегациясининг медаллар захираси янада бойиши кутилмоқда.

Осиё о'yинлариЎзбекистон спорт делегациясиХитой спорт жамоасиМедаллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибдиКеча 07:55Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди29 сентябр 21:29Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиОсиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди28 сентябр 23:19Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!27 сентябр 18:35Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлариЎзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари26 сентябр 20:34Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!25 сентябр 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди