Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг 13-куни якунига кўра, Ўзбекистон спорт делегацияси умумжамоа ҳисобида 65 та медал билан кучли тўртликдаги ўрнини сақлаб турибди.
- Ҳамюртларимиз 20 та олтин, 23 та кумуш ва 22 та бронза медалини қўлга киритган.
- Медаллар сони бўйича Хитой (316 та медал) пешқадамлик қилмоқда, Япония иккинчи ва Жанубий Корея учинчи ўринни эгаллаган.
- Мусобақанинг қолган кунларида Ўзбекистон делегациясининг медаллар захираси янада бойиши кутилмоқда.
понияда ўтаётган Осиё ўйинларининг 13-кунги баҳслари ўз якунига етди. Мусобақада муваффақиятли одимлаётган Ўзбекистон спорт делегацияси умумжамоа ҳисобида кучли тўртликдаги ўрнини мустаҳкам сақлаб турибди.
Ҳамюртларимиз ҳисобидаги медаллар сони 65 тага етди. Спортчиларимиз шу вақтга қадар 20 та олтин, 23 та кумуш ва 22 та бронза медалларини жамғариб, қитъанинг энг кучли жамоалари қаторида муносиб кураш олиб бормоқда.
Етакчилар ва рақобат: Кучли ўнлик қандай кўринишда?
Турнир жадвалида медаллар сони бўйича сезиларли устунликка эга бўлган Хитой терма жамоаси яққол пешқадамлик қилмоқда. Мезбон Япония иккинчи, Жанубий Корея эса учинчи поғонани банд этган:
Хитой — 162 олтин, 81 кумуш, 73 бронза (жами: 316)
Япония — 71 олтин, 83 кумуш, 85 бронза (жами: 239)
Жанубий Корея — 33 олтин, 39 кумуш, 62 бронза (жами: 134)
Ўзбекистон — 20 олтин, 23 кумуш, 22 бронза (жами: 65)
Ҳиндистон — 16 олтин, 25 кумуш, 35 бронза (жами: 76)
Эрон — 15 олтин, 17 кумуш, 13 бронза (жами: 45)
Таиланд — 15 олтин, 11 кумуш, 17 бронза (жами: 43)
Қозоғистон — 12 олтин, 21 кумуш, 44 бронза (жами: 77)
Баҳрайн — 11 олтин, 5 кумуш, 6 бронза (жами: 22)
Малайзия — 9 олтин, 5 кумуш, 16 бронза (жами: 30)
Кучли йигирматаликдан минтақамизнинг бошқа вакиллари ҳам ўрин олган бўлиб, қўшни Тожикистон 2 та олтин, 5 та кумуш ва 7 та бронза (жами 14) медали билан 20-поғонани эгаллаб турибди.
Мусобақанинг қолган кунларида ҳам ҳамюртларимиз иштирокида муҳим баҳслар бўлиб ўтади ва Ўзбекистон делегациясининг медаллар захираси янада бойиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…