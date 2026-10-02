Adidas таглик қаттиқлигини ўзгартириш мумкин бўлган кроссовка прототипини намойиш этди

·66·Дунё
Adidas таглик қаттиқлигини ўзгартириш мумкин бўлган кроссовка прототипини намойиш этди

Adidas югуриш шароитига қараб таглик қаттиқлигини ўзгартириш имконини берувчи Adizero Gearshift кроссовкаси прототипини намойиш этди. Янги технология таглик ичига жойлаштирилган созланадиган карбон пластинага асосланган. Бу ҳақда Gear Patrol хабар берди.

Маълум қилинишича, кроссовканинг таглик механизмини юмшоқроқ ёки қаттиқроқ ҳолатга созлаш мумкин. Тинч югуриш ва нотекис йўлларда пластинани юмшатиш орқали кроссовканинг эгилувчанлигини ошириш кўзда тутилган.

Тез югуриш ёки юқори суръатда ҳаракатланишда эса механизм қаттиқроқ ҳолатга ўтказилади. Бунда карбон пластина анъанавий югуриш кроссовкаларидаги «пружина»га ўхшаш таъсирни кучайтириб, оёқдан итарилиш самарадорлигини оширишга хизмат қилиши мумкин.

Қизиғи, тизим фақат икки хил ҳолат билан чекланмайди. Пластинанинг қаттиқлигини юмшоқ ва қаттиқ ҳолатлар оралиғида босқичма-босқич созлаш мумкин.

Qora va oq rangli, qalin poshnali Adidas Adizero yugurish poyabzali.

Прототипнинг механик версиясида созлаш таглик ёнидаги махсус слайдер ёрдамида қўлда амалга оширилади. Электрон версиясида эса тизимни смартфон ёки ақлли соатдаги илова орқали бошқариш мумкин. Электрон вариантда батарея ва бошқа қурилмалар бўлгани сабабли у механик версияга қараганда оғирроқ.

Ҳозирча Adizero Gearshift серияли ишлаб чиқаришга чиқарилмаган прототип ҳисобланади. Adidas унинг келажакда тижорий кроссовкаларда қўлланилиши мумкинлигини намойиш этган, бироқ сотувга чиқиш санаси эълон қилинмаган.

AdidasAdizero Gearshiftкарбон пластинаGear Patrol
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар12 август 19:14Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)25 июл 18:04"Бавария" PSJ билан ўйин олдидан янги уй либосини тақдим этди"Бавария" PSJ билан ўйин олдидан янги уй либосини тақдим этди4 май 13:13"Бавария" клуби 2026-2027 йилги мавсум учун ўзининг янги либосларини тақдим этади"Бавария" клуби 2026-2027 йилги мавсум учун ўзининг янги либосларини тақдим этади30 апрел 14:57"Астон Вилла" 2026-27-йилги мавсум учун либослар дизайнини бутунлай ўзгартиради"Астон Вилла" 2026-27-йилги мавсум учун либослар дизайнини бутунлай ўзгартиради28 апрел 05:38"Арсенал" клуби 2026-27 йилги мавсум учун янги либослар дизайнини тасдиқлади"Арсенал" клуби 2026-27 йилги мавсум учун янги либослар дизайнини тасдиқлади24 апрел 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота