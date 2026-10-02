Adidas таглик қаттиқлигини ўзгартириш мумкин бўлган кроссовка прототипини намойиш этди
Adidas югуриш шароитига қараб таглик қаттиқлигини ўзгартириш имконини берувчи Adizero Gearshift кроссовкаси прототипини намойиш этди. Янги технология таглик ичига жойлаштирилган созланадиган карбон пластинага асосланган. Бу ҳақда Gear Patrol хабар берди.
Маълум қилинишича, кроссовканинг таглик механизмини юмшоқроқ ёки қаттиқроқ ҳолатга созлаш мумкин. Тинч югуриш ва нотекис йўлларда пластинани юмшатиш орқали кроссовканинг эгилувчанлигини ошириш кўзда тутилган.
Тез югуриш ёки юқори суръатда ҳаракатланишда эса механизм қаттиқроқ ҳолатга ўтказилади. Бунда карбон пластина анъанавий югуриш кроссовкаларидаги «пружина»га ўхшаш таъсирни кучайтириб, оёқдан итарилиш самарадорлигини оширишга хизмат қилиши мумкин.
Қизиғи, тизим фақат икки хил ҳолат билан чекланмайди. Пластинанинг қаттиқлигини юмшоқ ва қаттиқ ҳолатлар оралиғида босқичма-босқич созлаш мумкин.
Прототипнинг механик версиясида созлаш таглик ёнидаги махсус слайдер ёрдамида қўлда амалга оширилади. Электрон версиясида эса тизимни смартфон ёки ақлли соатдаги илова орқали бошқариш мумкин. Электрон вариантда батарея ва бошқа қурилмалар бўлгани сабабли у механик версияга қараганда оғирроқ.
Ҳозирча Adizero Gearshift серияли ишлаб чиқаришга чиқарилмаган прототип ҳисобланади. Adidas унинг келажакда тижорий кроссовкаларда қўлланилиши мумкинлигини намойиш этган, бироқ сотувга чиқиш санаси эълон қилинмаган.
Изоҳлар 0
…